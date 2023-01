MacBook Pro 16 pulgadas (2023): precio, especificaciones y todo sobre el nuevo portátil de Apple con chips M2 Pro y Max

Apple acaba de presentar (opens in new tab) varios nuevos modelos de MacBook Pro, de 16 y de 14 pulgadas, que vienen con los nuevos chips M2 Pro y M2 Max. En este artículo vamos a hablar del portátil de 16 pulgadas, que es el más grande (y el más caro). Si quieres conocer los detalles sobre el MacBook Pro de 14 pulgadas, los encontrarás en este otro artículo (opens in new tab).

Gracias a los nuevos y potentes chips M2 Pro y Max, podemos esperar que el MacBook Pro de 16 pulgadas de 2023 se haga un hueco en nuestro ranking de los mejores MacBooks y Macs (opens in new tab), a diferencia del potente MacBook Pro de 13 pulgadas (2022) (opens in new tab), que no tenía esos chips, sino que utilizaba el M2 estándar del MacBook Air (2022) (opens in new tab).

Hay muchas cosas que nos gustan del nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas, desde los nuevos y ultrapotentes chips hasta sus adecuados precios. Por supuesto, siguen siendo dispositivos muy caros, pero eso no debería sorprender a nadie remotamente familiarizado con los dispositivos de Apple.

A continuación encontrarás todos los detalles de lo que sabemos ahora mismo sobre este nuevo portátil. Por supuesto, publicaremos un análisis en cuanto podamos probar a fondo el nuevo MacBook Pro.

MacBook Pro 16 pulgadas (2023): Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del nuevo portátil MacBook Pro de 16 pulgadas de Apple

Del nuevo portátil MacBook Pro de 16 pulgadas de Apple ¿Cuándo se pondrá a la venta? Ya se puede reservar, se pondrá a la venta el 24 de enero de 2023

Ya se puede reservar, se pondrá a la venta el 24 de enero de 2023 ¿Cuánto cuesta? Parte de 3.049€

MacBook Pro 16 pulgadas (2023): Fecha de lanzamiento

(Image credit: Apple)

En la web de Apple hay un vídeo (opens in new tab)con mucha información sobre el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas (tienes que pinchar en el enlace (opens in new tab), donde pone "ver la presentación"). Quizá el detalle más relevante sea la fecha de lanzamiento, que será el 24 de enero, aunque en la página web de Apple (opens in new tab) ya se pueden reservar los nuevos portátiles.

El 24 de enero también saldrán a la venta el MacBook Pro M2 de 14 pulgadas y las nuevas versiones del Mac mini con M2 (opens in new tab).

MacBook Pro 16 pulgadas (2023): Precio

(Image credit: Apple)

El MacBook Pro M2 de 16 pulgadas parte de 3.049€ si escoges el modelo con chip M2 Pro en su variante básica, que cuenta con 16GB de memoria unificada y 512GB de almacenamiento SSD.

Luego está el modelo más potente, el MacBook Pro de 16 pulgadas que equipa el chip M2 Max. Este tiene un precio de partida de 4.199€, en su variante básica que viene con 32GB de memoria y 1TB de almacenamiento.

Por supuesto, todos los modelos permiten ser configurados según tus gustos. Más allá del procesador, puedes añadir RAM y almacenamiento. Si te da curiosidad cuánto es el máximo que podría costarte el MacBook Pro de 16 pulgadas, sus especificaciones más altas serían con el chip M2 Max, 96GB de RAM y 8TB de almacenamiento... y su precio alcanza los 7.649€.

También puedes añadir el software Final Cut Pro y/o Logic Pro preinstalado al portátil, que te costarán 349,99€ y 239,99€ respectivamente.

Si quieres consultar todas las configuraciones y opciones disponibles para el MacBook Pro de 16 pulgadas, las encontrarás todas en la web de Apple (opens in new tab).

Cabe señalar que Apple ha vuelto a hacer la misma jugada que con los iPhone 14 (opens in new tab), y es que en EEUU los portátiles cuestan los mismo que sus predecesores, mientras que en muchos otros lugares, incluida España, los precios han subido varios cientos de euros. De verdad que esto resulta frutrante, y más teniendo en cuenta la situación de crisis económica en la que vivimos.

MacBook Pro 16 pulgadas (2023): Especificaciones

(Image credit: Apple)

Si bien hay dos versiones del nuevo chip M2 Pro, en el MacBook Pro de 16 pulgadas sólo encontrarás la versión más potente (a diferencia de en el MacBook Pro de 14 pulgadas y en el Mac Mini, donde puedes elegir entre ambas versiones). La versión del chip M2 Pro que encontrarás en el portátil de 16 pulgadas cuenta con CPU de 12 núcleos, GPU de 19 núcleos y Neural Engine (motor neuronal) de 16 núcleos.

Por otro lado, podrás elegir entre dos versiones de chip M2 Max; ambas cuentan con una GPU de 12 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, pero una versión tiene GPU de 30 núcleos, y la otra GPU de 38 núcleos, por lo que es más potente.

En cuanto a la memoria, la cantidad que puedas elegir dependerá del procesador que escojas, ya que el M2 Pro está limitado a 16GB o 32GB de memoria unificada, mientras que el chip M2 Max puede subir la apuesta hasta 96GB. Por otro lado, el almacenamiento parte de 512GB, y podrás aumentarlo a 1TB, 2TB, 4TB u 8TB.

La pantalla del MacBook Pro de 16 pulgadas tiene técnicamente 16.2 pulgadas, pero sus esquinas redondeadas reducen ligeramente el área de visión efectiva. No obstante, es la misma pantalla Liquid Retina XDR de alta calidad que tanto nos gusta de los portátiles de Apple. También tenemos una batería mejorada, con una autonomía potencial de hasta 22 horas.

En cuanto a la conectividad física, tenemos tres puertos Thunderbolt 4, un puerto HDMI compatible con salida de vídeo 8K, una ranura para tarjetas SDXC, una conexión de auriculares y un puerto MagSafe 3 para cargar el portátil. En resumen, el último MacBook Pro de Apple es impresionante.