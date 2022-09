Apple implacable con Europa: subidas de precio de hasta 280€ en los iPhone 14 - ¿Cuál es la compra más inteligente?

Estamos un tanto mosqueados, tanto en España, como en Europa en general.

Durante la presentación de la gama iPhone 14 (opens in new tab) en el evento Far Out de Apple del 7 de septiembre (opens in new tab), el gigante tecnológico destacó que mantenía los mismos precios de venta recomendados que tenía la gama iPhone 13 (opens in new tab) del año pasado. Sin embargo, cuando llegó la nota de prensa de Apple España, y se activó la tienda web de Apple española, vimos los precios, y nos llevamos un buen disgusto: para nada nos encontramos con lo que había anunciado la compañía.

El precio de los iPhone 14 ha subido cientos de euros

Resulta que aunque los estadounidenses sin dudas se alegrarán de poder comprar los iPhone 14 al mismo precio que sus predecesores, nos quedamos un poco con cara de tontos, ya que aquí todos los modelos han subido, y no poco.

Además, teniendo en cuenta la situación mundial actual, con las subidas de la gasolina, la luz, etc., ¿de verdad que era necesaria esta subida? ¿No podrían habernos echado un cable como a los ciudadanos del país natal de la compañía?

(Image credit: Apple)

Veamos cómo de grande es el daño, que va aumentando conforme optes por un modelo más caro y con más almacenamiento.

Vamos a dejar aparte el nuevo modelo iPhone 14 Plus, el cual parte de 1.159€, ya que ciertamente ese no estaba presente en la gama anterior.

Bueno, pues si quieres comprarte un iPhone 14, la opción menos cara es optar por el modelo estándar. El iPhone 13 (opens in new tab) de 2021 se lanzó por 909€; pues bien, el iPhone 14 (opens in new tab) parte de 1.009€. Y sí, si te lo estás preguntando, cuentan exactamente con el mismo almacenamiento: 128GB en este caso de la variante más básica.

Esto quiere decir que el precio del iPhone 14 ha subido 100€, llegando hasta 140€ si optas por la variante superior con 512GB. Por si fuera poco, tal y como ya habrás escuchado por la polémica causada, llega con muy pocas mejoras respecto a su predecesor y encima cuenta con el mismo chip del año pasado. Es por lo tanto muy complicado recomendar la compra de este nuevo modelo.

Por cierto, también cabe señalar que la compañía no ha bajado el precio del iPhone 13 en su web, cosa que sí que suele hacer con sus modelos antiguos... pero claro, es obvio, ya que como encima lo bajen más todavía, ¿quién iba a comprar el nuevo iPhone 14 con las pocas mejoras que trae?

Por suerte, y por mucho que le pese a Apple, tenemos vendedores como Amazon (opens in new tab)o PcComponentes (opens in new tab)que sí que venden el iPhone 13 con descuento. Concretamente a 859€ ahora mismo (puedes pinchar en los links si quieres ver las ofertas, pero te las pondremos visualmente a continuación).

Ahora, hablemos de los modelos superiores, donde la diferencia de precio es más notablemente todavía.

El iPhone 13 Pro (opens in new tab) se lanzó por 1.159€ para su variante básica, mientras que el iPhone 14 Pro (opens in new tab) parte de 1.319€ para el mismo almacenamiento. Esto supone un aumento de precio de 160€, pero es que la cosa empeora si optas por más almacenamiento: la variante superior del iPhone 14 Pro, de 1TB, cuesta 230€ más.

Todo este aumento en los precios alcanza su punto álgido en el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), que parte de 1.469€, mientras que el iPhone 13 Pro Max (opens in new tab) se lanzó por 1.259€. Estamos, por lo tanto, ante un aumento de precio mínimo de 210€. Pero seguro que lo has adivinado: la diferencia es mayor todavía si optas por la variante de 1TB de almacenamiento. En este caso, el iPhone 14 Pro Max con 1TB cuesta 280€ más que su predecesor.

(Image credit: Apple)

iPhone 14: ¿Cuál es la compra más inteligente en España?

A continuación trataremos de contestar a la gran pregunta que todo el mundo tiene en mente: ¿qué iPhone 14 supone la compra más inteligente?

Nuestra recomendación es la siguiente: si quieres un iPhone estándar para gastar menos, cómprate el iPhone 13 y aprovecha las ofertas de Amazon (opens in new tab)y PcComponentes (opens in new tab)(u otros vendedores) que encontrarás a continuación, donde te costará 859€.

Si puedes permitirte gastar un poquito más, antes de comprarte el iPhone 14 (que parte de 1.009€) deberías hacerte con el iPhone 13 Pro, que es mejor, y lo puedes conseguir rebajado a 1.094€ en Amazon (opens in new tab), o a 1.109€ en PcComponentes (opens in new tab). Por cierto, Apple ha quitado de su tienda oficial los iPhone 13 Pro: te obligan a optar por los nuevos modelos.

Por último, si cuentas con un gran presupuesto, entonces el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max sí que merecen la pena. Resulta que aunque en el caso del modelo estándar las mejoras son decepcionantes, casi inexistentes, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max sí que vienen con muchas mejoras que hacen que merezcan la pena.

Puedes leer nuestra comparativa "iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro" (opens in new tab)si quieres profundizar en las diferencias entre ambos dispositivos (los Pro Max so prácticamente iguales a los Pro, solo que más grandes). A modo resumen, podemos decir que la cámara principal ha sido mejorada a una de 48MP (frente a los 12MP de los modelos de 2021), los Pro llegan con un nuevo chip mejorado, también tenemos la nueva e interesante "Dynamic Island", que es el nuevo recorte súper funcional que ha sustituido al antiguado notch de los últimos años, y además la tecnología de la pantalla también ha sido mejorada.

Con todo esto queremos decir que los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max es verdad que han subido de precio, pero al menos lo compensan con muchas mejoras, a diferencia de los modelos estándar, que para colmo llegan con el mismo chip que tenían los iPhone 13 del año pasado.

A continuación, te dejamos las ofertas y opciones de compra de los modelos que consideramos la compra más inteligente, tal y como hemos explicado:

Nota: estas ofertas están disponibles ahora mismo (13 de septiembre a las 14:20), y es posible que cambien con el tiempo. Si es el caso, trata de buscar de forma manual en los vendedores.