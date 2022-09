iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: comparativa - Apple pretende superarse a sí misma

El iPhone 13 Pro (opens in new tab) ha sido uno de los mejores móviles del mercado (opens in new tab) hasta ahora, ya que acaba de ser reemplazado por el nuevo iPhone 14 Pro (opens in new tab) (que fue presentado el 7 de septiembre en el evento de la compañía (opens in new tab)). Ahora la gran pregunta es: ¿merece la pena el nuevo modelo? ¿con cuántas mejoras llega el iPhone 14 Pro respecto a su predecesor?

Nuestro equipo de TechRadar internacional pudo acudir en persona al evento de presentación de los iPhone 14 en California, por lo que ya hemos podido tener los nuevos móviles en nuestras manos. Puedes leer nuestras primeras impresiones sobre el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max, (opens in new tab) donde te contamos qué nos han parecido.

A continuación, hemos comparado todas las especificaciones y características del iPhone 14 Pro con las del iPhone 13 Pro de Apple.

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: precio y disponibilidad

El iPhone 13 Pro se presentó el 14 de septiembre de 2021 y se puso a la venta el 24 de septiembre. Por otro lado, el iPhone 14 Pro fue presentado el 7 de septiembre de 2022, ya se puede reservar (desde el día 9), y se pondrá a la venta el 16 de septiembre.

Pero ahora vamos a lo importante: el precio. En pocas palabras, podemos decir que, fijándonos en las variantes básicas de cada modelo, el iPhone 14 Pro ha subido de precio 160€ respecto al iPhone 13 Pro, ya que el nuevo modelo parte de 1.319€, mientras que el predecesor partía de 1.159€. Pero es que cuanto más almacenamiento escojas, más ha aumentado de precio el móvil, ya que la variante superior, con 1TB, ha subido 230€. Lo mires por donde lo mires, es mucho dinero.

A continuación te dejamos una tabla donde podrás comparar el precio de cada variante de estos dos móviles.

Precios del iPhone 14 Pro y iPhone 13 Pro en España Almacenamiento Precio iPhone 14 Pro Precio iPhone 13 Pro 128GB 1.319€ 1.159€ 256GB 1.449€ 1.279€ 512GB 1.709€ 1.509€ 1TB 1.969€ 1.739€

Al parecer, la culpa de esta subida de precio la tiene el aumento de los costes de producción, y también es verdad que el nuevo modelo llega con bastantes mejoras, pero no podemos evitar sentir que es un poco injusto que en España, y muchos otros países, el iPhone 14 Pro haya subido tanto de precio, mientras que en EEUU han mantenido exactamente los mismo precios.

Ahora, vayamos a la gran pregunta: ¿merece la pena ese dinero extra que hay que pagar por el nuevo iPhone 14 Pro? Porque encima hay que tener en cuenta que el iPhone 13 Pro ya lo puedes encontrar con descuentos en algunos vendedores, por ejemplo en Amazon (opens in new tab). Por cierto, Apple ha retirado la opción de compra del iPhone 13 Pro de su página web oficial: solo te dan la opción de comprarte el nuevo...

(opens in new tab) oferta iPhone 13 Pro en oferta en Amazon

(opens in new tab)Ahorra 64€. Consigue el iPhone 13 Pro con un almacenamiento de 128GB con descuento en Amazon. Precio: 1.159€ 1.095€ (opens in new tab).

(opens in new tab) Ya disponible iPhone 14 Pro (opens in new tab) Ya puedes reservar en Amazon el nuevo iPhone 14 Pro, en todas las variantes, y del color que prefieras. Precio: a partir de 1.319€ (opens in new tab).

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: diseño

El iPhone 14 Pro (Image credit: TechRadar)

El iPhone 13 Pro tiene un diseño muy parecido al iPhone 12 Pro (opens in new tab), con superficies planas de cristal, y un marco con bordes planos de acero inoxidable. La diferencia principal la encontramos en el módulo de cámaras, que en el 13 Pro abulta más.

El iPhone 14 Pro se parece mucho a su predecesor. La diferencia más notable es que no encontrarás el clásico (y anticuado) notch en su pantalla. El nuevo iPhone 14 Pro, y el 14 Pro Max, vienen con un nuevo "recorte", el cual Apple ha llamado "Dynamic Island", que inicialmente tiene forma de píldora, pero es capaz de cambiar de forma, tamaño y moverse. Esta "isla dinámica" es un elemento central de la nueva interfaz, y es algo realmente curioso.

Por otro lado, podemos comparar los colores disponibles para cada modelo. El iPhone 13 Pro está disponible en grafito, oro, plata, Azul Alpino y verde (este último color se lanzó más tarde, no estaba disponible desde el primer día del lanzamiento). En el caso del iPhone 14 Pro en vez del gris grafito tenemos el "Negro Espacial", que es más oscuro. Por otro lado, no hay opción azul este año; en vez de eso, Apple ha optado por el morado oscuro, que la verdad nos parece un tono muy apagado, a diferencia del bonito color púrpura que hay disponible para el iPhone 14 (opens in new tab) estándar. Los colores oro y plata se han mantenido en el nuevo modelo.

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: pantalla

El nuevo recorte "Dynamic Island" de los iPhone 14 Pro (Image credit: TechRadar)

El iPhone 13 Pro cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, que tiene una resolución de 1170 x 2532. En este móvil debutó por primera vez en un iPhone de Apple la tasa de refresco dinámica Pro Motion de 120Hz.

La pantalla del iPhone 14 Pro mantiene básicamente esas mismas especificaciones, pero su resolución es un poco mayor, de 1179 x 2556. También los 120Hz Pro Motion se mantienen, pero el nivel de brillo ha aumentado bastante. El iPhone 14 Pro alcanza un nivel máximo de 2000 nits en exteriores.

También la tecnología LTPO de la pantalla ha sido mejorada, ya que la tasa de refresco variable en el iPhone 13 Pro podía bajar hasta 10Hz, mientras que en el iPhone 14 Pro puede bajar hasta 1Hz. Esto significa que podrás ahorrar más batería cuando estés haciendo cosas con el móvil que no necesiten una tasa de refresco alta, como leer.

Esto hace posible que Apple ofrezca ahora la función de pantalla Always-On, o pantalla siempre activa, ya que se puede ofrecer esto sin que afecte de manera catastrófica a la duración de la batería. Esto también sugiere que esta función no llegará al iPhone 13 Pro mediante una actualización.

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: cámaras

Aplicación de cámara del iPhone 14 Pro (Image credit: TechRadar)

El iPhone 13 Pro cuenta con un sistema de tres cámaras traseras de 12MP cada una. El tamaño del sensor principal es más grande, y cuenta con un sistema de estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, que lo convierte en un campeón en escenarios de poca luz y en el rey del vídeo.

Apple ha dado un gran salto con el nuevo sensor de la cámara principal del iPhone 14 Pro, ya que ahora es de 48MP y cuenta con píxeles más grandes. La cámara seguirá haciendo la mayoría de las fotos con la misma resolución de 12MP, gracias a que es capaz de unir cuatro píxeles en uno solo más grande para conseguir un nivel de calidad superior. Aun así, los propietarios de un iPhone 14 Pro podrán utilizar un modo ProRAW que capturará imágenes a 48MP. Por otro lado, lamentablemente no se podrán grabar vídeos en 8K con los Phone 14 Pro, tal y como se había hablado.

Las otras dos cámaras también han sido mejoradas, aunque en menor medida ya que mantienen la misma cantidad de megapíxeles, es decir, 12MP.

Por delante, la cámara para selfies ha recibido una buena mejora. Ahora es capaz de hacer autoenfoque y la apertura ha sido ampliada a f/1.9, lo que debería traducirse en un efecto de profundidad de campo más pronunciado y mejorar las llamadas de Face Time.

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: especificaciones y rendimiento

El iPhone 14 Pro visto de lado (Image credit: TechRadar)

Los nuevos iPhone 14 Pro y Poro Max de Apple son los primeros teléfono que llegan con el nuevo chip A16 Bionic, que debería convertirlos en los móviles más rápidos del mercado. Dicho esto, el iPhone 13 Pro también sigue siendo uno de los smartphones más rápidos que hay, gracias a su chip A15 Bionic, que por cierto Apple ha decidido seguir incluyendo en los modelos básicos de este año.

Aunque Apple todavía no ha confirmado esta mejora, es posible que también estemos ante una actualización en el tipo de RAM. Si bien el iPhone 14 Pro cuenta con los mismos 6GB de RAM que el iPhone 13 Pro, según se dice, la memoria podría ser más rápida, ya que es posible que hayan mejorado la del tipo LPDDR4X del iPhone 13 Pro a LPDDR5. Como Apple no hace públicas sus especificaciones de RAM, necesitaremos más confirmación para estar seguros.

Algo que se ha mantenido exactamente igual al año pasado es el almacenamiento. Al igual que en el iPhone 13 Pro, las opciones en el iPhone 14 Pro son 128GB, 256GB, 512GB y 1TB, según la variante que elijas. Es una pena que al final no haya ofrecido el almacenamiento de 2TB que se había rumoreado.

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: duración de la batería

El iPhone 14 Pro reproduciendo un vídeo (Image credit: TechRadar)

En el iPhone 13 Pro vimos un aumento de batería de los 2.815mAh del iPhone 12 Pro hasta los 3.095mAh, y eso se tradujo en una "duración de la batería notablemente mejor" que la del anterior modelo, tal y como señalamos en nuestro análisis (opens in new tab).

Esperamos que el iPhone 14 Pro pueda seguir el ejemplo, pero claro, como Apple no comparte la capacidad de sus baterías, no lo sabremos hasta que podamos confirmarlo por otros medios. Lo único que ha dicho la compañía es que el nuevo móvil debería ofrecer una duración de batería mejor que su predecesor.

No ha habido mejoras respecto a las capacidades de carga. Necesitarás un cargador de 25W para conseguir la mayor velocidad que ofrece Apple, y aun así no estará a la altura de la mayoría de móviles del mercado.

Por otro lado, seguiremos teniendo que usar el puerto Lightning propio de Apple otro año más (teníamos esperanzas de ver por fin un cambio a USB Tipo-C, pero no ha sido el caso).

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: conclusión

Mientras que el iPhone 14 estándar ha decepcionado un poco a todo el mundo ya que es más que nada una actualización generacional (y encima mantiene el mismo chip que su predecesor), el iPhone 14 Pro sí que viene con mejoras significativas y que agradecerá mucha gente. El gran aumento de los megapíxeles de la cámara principal satisfará a los amantes de la fotografía, y los fotógrafos profesionales agradecerán especialmente el formato de imagen ProRAW que ofrece acceso completo a todos esos datos de imagen.

Por otro lado, una pantalla más brillante y potente es siempre una mejora bienvenida, y los fans del iPhone podrán presumir de tener la pantalla más brillante del mercado de la telefonía. También nos gusta ver que la nueva tecnología para la tasa de refresco variable nos permita un modo de bajo consumo que hace posible la nueva función de pantalla Always-On, que se algo que hacía tiempo que esperábamos que llegara a los teléfonos de Apple.

Entre las cosas anteriores y la desaparición (por fin) del notch a favor de la nueva "Dynamic Island", de momento lo que podemos decir es que Apple ha mejorado los suficientes aspectos como para que el nuevo iPhone 14 Pro realmente se gane esa etiqueta de Pro.

Por supuesto, no hay que olvidar la subida de precio respecto al predecesor. Ahora bien, a diferencia del iPhone 14 estándar, parece que el Pro sí que merecerá la pena, aunque no podremos confirmarlo con seguridad hasta que realicemos el análisis en profundidad del nuevo modelo.