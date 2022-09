iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: ¿será el Pro realmente superior?

Se ha confirmado que Apple celebrará su próxima presentación el 7 de septiembre (opens in new tab), y es casi seguro que allí veremos la línea del iPhone 14 (opens in new tab).

Entonces, ¿qué esperamos del iPhone 14 y de su hermano aventajado, el iPhone 14 Pro? ¿Cómo se compararán?

Es una comparación que merece la pena hacer, porque todos los rumores apuntan a un gran abismo entre los dos teléfonos de lo que estamos acostumbrados a ver. Es probable que este año haya que elegir de verdad.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: precio y disponibilidad

Tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Pro se anunciarán casi con toda seguridad el 7 de septiembre, y es probable que la disponibilidad al por menor se fije para el 16 de septiembre.

En cuanto a los precios, se ha dicho que el iPhone 14 costará lo mismo que el iPhone 13 anterior. Esto significa un precio inicial de 909€.

Sin embargo, se afirma que el iPhone 14 Pro será más caro, y se espera que su precio se fije 1.099 dólares. Teniendo en cuenta el aumento de precio por exportación que Apple suele fijar en Europa, eso podría significar un coste de unos 1.250€.

El aumento de la diferencia de precio entre los dos modelos se debe, aparentemente, tanto al aumento de los costes de producción como a la probable llegada de un modelo de iPhone 14 Plus, que podría llamarse alternativamente iPhone 14 Max, y que se situará entre estos dos teléfonos.

También debería reflejar la probabilidad de que haya una mayor diferencia de rendimiento y características entre los dos teléfonos de lo que estamos acostumbrados a ver.

iPhone 13 (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: diseño

Los primeros informes sugieren que el iPhone 14 de base se parecerá mucho al iPhone 13 del año pasado. Que, por supuesto, se parecía mucho al iPhone 12 anterior.

Esto significará un teléfono de bordes afilados compuesto por superficies planas, con un borde de aluminio y una parte delantera y trasera de cristal.

No esperamos que el iPhone 14 Pro se desvíe demasiado de la fórmula, al menos en términos de forma y dimensiones básicas. Sin embargo, podría haber un cambio en el marco, ya que un par de fuentes afirman que el marco del iPhone 14 Pro estará hecho de una aleación de titanio. Esto lo haría más robusto que el actual marco de acero inoxidable del Pro.

El iPhone 14 Pro podría no tener notch (Image credit: Future)

Los mayores cambios podrían estar relacionados con la parte frontal del teléfono. Según numerosos rumores de buena fuente, el iPhone 14 Pro sustituirá el típico notch de la pantalla del iPhone 14 por recortes en la propia pantalla, para la cámara selfie y los componentes del Face ID, lo que le hará parecerse más a un teléfono Android moderno.

Más allá de eso, se rumorea que ambos dispositivos serán un poco más gruesos que antes, debido al añadido de baterías ligeramente más grandes.

En cuanto a los colores (opens in new tab), varios modelos ficticios que han aparecido en Asia sugieren que tanto el iPhone 14 como el 14 Pro vendrán en un nuevo tono morado intenso. La lista completa de colores rumoreados del iPhone 14 incluye el morado, el verde, el negro, el blanco, el azul y el rojo, mientras que el iPhone 14 Pro podría aterrizar en morado, oro, verde, grafito y plata.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: pantalla

El iPhone 14 y el iPhone 14 Pro tendrán pantallas OLED de 6,1 pulgadas con la misma resolución de 1170 x 2532, según las filtraciones, pero estarán lejos de ser idénticas.

Por un lado, se dice que habrá una división familiar entre una tasa de refresco de 60Hz para el iPhone 14 y una tasa de refresco "ProMotion" de 120Hz para el Pro.

Más interesantes son las afirmaciones del sitio web surcoreano TheElec (opens in new tab) de que Apple utilizará un panel OLED superior en el iPhone 14 Pro, lo que podría suponer una mejor calidad de imagen para el modelo de gama alta.

Las actualizaciones de la pantalla pueden ser limitadas (Image credit: TechRadar)

También se ha rumoreado que Apple podría mejorar la tecnología LTPO del Pro con la posibilidad de una tasa de refresco variable de hasta 1Hz. Esto ayudaría sin duda a la rumoreada función de pantalla siempre encendida de Apple, que también es probable que sea una función exclusiva de los Pro.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: cámara

Los modelos Pro de Apple siempre tienen mejores cámaras que sus homólogos no Pro. Es un factor diferenciador clave.

Este año, esa diferencia podría ser aún mayor que antes. El iPhone 14 Pro podría tener una cámara principal de 48MP, capaz de grabar vídeo en 8K y hacer fotos de 12MP, mientras que el iPhone 14 probablemente se quede con un sensor de 12MP similar al del iPhone 13.

Por lo demás, se espera que el iPhone 14 Pro tenga tanto un ultra gran angular como un teleobjetivo, mientras que el iPhone 14 probablemente sólo tendrá el ultra gran angular para complementar su sensor principal.

El modelo Pro tendrá probablemente tres lentes, como es habitual (Image credit: TechRadar)

Según el fiable analista Ming-Chi Kuo, ambos modelos contarán con cámaras selfie revisadas que serán capaces de enfocar automáticamente. En combinación con aperturas f/1.9 más amplias, esperamos un efecto de profundidad de campo aún más nítido y natural en los retratos selfie, por no hablar de la mejora de las llamadas Face Time.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: especificaciones y rendimiento

Por lo general, estamos acostumbrados a que Apple ofrezca un rendimiento muy similar en sus modelos Pro y no Pro, pero este año podría ser diferente.

Los informes sugieren que el iPhone 14 funcionará esencialmente con el mismo chip A15 Bionic que el iPhone 13. Es posible que se modifique, e incluso que se etiquete como un A16 de algún tipo, pero esencialmente se basará en la tecnología del año pasado, si los rumores son correctos.

Al parecer, será el iPhone 14 Pro el que reciba el auténtico silicio A16 de nueva generación. Como resultado, se espera una diferencia de rendimiento aún mayor entre el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro que con los modelos anteriores.

El iPhone 14 podría no rendir mucho más que el iPhone 13 (Image credit: TechRadar)

Un punto en común podría ser una RAM compartida de 6GB, aunque incluso así se afirma que la gama Pro utilizará una memoria LPDDR5 más rápida, mientras que el iPhone 14 se quedará con una RAM LPDDR4X.

Esperamos que las opciones de almacenamiento sean similares a las anteriores, y que sólo el Pro ofrezca una capacidad máxima de 1TB. Sin embargo, algunos rumores apuntan a una capacidad máxima de 2TB para el Pro.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: batería

ShrimpApplePro, experto de rumores de Apple, ha afirmado que Apple está ampliando las capacidades de la batería de ambos modelos. Al parecer, el iPhone 14 aumentará hasta los 3.279mAh, mientras que el iPhone 14 Pro lo hará hasta los 3.200mAh.

Esta afirmación parece estar respaldada por informes separados, a través de esquemas filtrados y comparaciones de maniquíes, que indican que ambos modelos serán algo más gruesos que sus predecesores.

iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

Conclusión

Todo lo que estamos escuchando sobre el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro hasta ahora sugiere que este podría ser el año para pasarte al Pro si no lo has hecho ya.

Sí, parece que este año será una actualización aún más cara. Pero la recompensa será probablemente un auténtico avance en cuanto a rendimiento, diseño y capacidades de la cámara, mientras que el iPhone 14 parece estar un poco abandonado.

Tendremos que esperar para conocer los detalles finales y a probar ambos teléfonos para estar seguros, así que mantente atento a más noticias y análisis, pero ahora mismo el iPhone 14 Pro parece mucho más probable que el iPhone 14 encabece nuestra lista de los mejores iPhones (opens in new tab).