Google Pixel 7a vs iPhone 14: las diferencias clave

Google desveló finalmente su último smartphone asequible, el Google Pixel 7a, en el Google I/O 2023 (opens in new tab), con el dispositivo llegando para ocupar el espacio entre el ya estrenado Google Pixel 7 (opens in new tab)y el Google Pixel 7 Pro (ambos lanzados en octubre del 2022).

Pero a pesar de tener un precio relativamente asequible, el Pixel 7a sigue rivalizando con algunos de los mejores teléfonos de 2023 en un puñado de áreas importantes. Por ello, en este artículo evaluaremos cómo compite el teléfono con el último buque insignia de Apple, el iPhone 14, en lo que respecta a aspectos como el precio, el diseño, el rendimiento, las cámaras y la duración de la batería.

A continuación repasamos las principales diferencias (y similitudes) entre los dos populares teléfonos.

Google Pixel 7a vs iPhone 14: comparación de especificaciones

(Image credit: Apple)

Así es como se comparan los dos teléfonos a simple vista:

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 7a vs iPhone 14: especificaciones Google Pixel 7a iPhone 14 Dimensiones: 152.4 x 72.9 x 9mm 146.7 x 71.5 x 7.8mm Peso: 193g 172g Pantalla: OLED de 6,1 pulgadas OLED de 6,1 pulgadas Resolución: 2400 x 1080 píxeles 2532 x 1170 píxeles Tasa de refresco: 90Hz 60Hz Chip: Google Tensor G2 w/ Titan M2 security A15 Bionic Cámaras traseras: 64MP principal (26mm, f/1.9), 12MP ultra gran angular (f/2.2) 12MP principal (26mm, f/1.5), 12MP ultra gran angular (13mm, f/2.4) Cámara frontal: 10.8MP 12MP RAM: 8GB (LPDDR5) 6GB Almacenamiento: 128GB (UFS 3.1) 128GB, 256GB, 512GB Batería: 4.385mAh 3.279mAh

Google Pixel 7a vs iPhone 14: precio y disponibilidad

El Google Pixel 6a se lanzó en julio de 2022 por 459€ (Image credit: Google)

El Google Pixel 7a se presentó en Google I/O 2023 y salió a la venta ese mismo día (10 de mayo). Cuesta 509€ para la opción de configuración única, que te da 128GB de almacenamiento, sin opción de ampliarlo, y 8GB de RAM.

El iPhone 14 es el más caro de los dos teléfonos. El último buque insignia de Apple fue presentado oficialmente el 7 de septiembre del 2022, antes de salir a la venta el 16 de septiembre por los siguientes precios:

128GB: 1.009€

1.009€ 256GB : 1.139€

: 1.139€ 512GB: 1.399€

A los mencionados 509€, el Google Pixel 7a cuesta unos 500€ menos que el iPhone 14. Prácticamente un dos por uno.

Google Pixel 7a vs iPhone 14: diseño y pantalla

(Image credit: Future)

En cuanto al diseño, el iPhone 14 mide 146,7 x 71,5 x 7,8mm, pesa 172g y cuenta con una pantalla OLED Super XDR de 6,1 pulgadas y 60Hz, con una resolución de 2532 x 1170 píxeles.

El Google Pixel 7a, por su parte, cuenta con una pantalla OLED Full HD+ de 6,1 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90Hz, mientras que el cuerpo del teléfono mide 152,4 x 72,9 x 9mm (aumentando a 10,1mm en el bloque de la cámara).

@OnLeaks ha compartido estas imágenes de producto del Pixel 7a (Image credit: Future / Philip Berne)

En otras palabras, el Google Pixel 7a es un toque más grande que el iPhone 14, pero su pantalla (que parece que tendrá el mismo tamaño de 6,1 pulgadas) ofrece una mayor tasa de refresco (90Hz frente a 60Hz), lo que significa unos efectos visuales ligeramente más suaves.

Y, obviamente, el Google Pixel 7a tiene un aspecto drásticamente diferente al del iPhone 14. El último buque insignia de Apple mantiene la estética de iPhone de lados rectos establecida por primera vez por el iPhone 12, mientras que el Pixel 7a hereda el diseño de su predecesor en todo, excepto en la configuración de la cámara trasera.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Por ello, en muchos sentidos el iPhone 14 y el Pixel 7a pecan de sosos, ya que ninguno de los dos teléfonos reinventa a sus respectivos predecesores de forma significativa. Eso no es una crítica, per se, pero si has sido fan de los diseños de los teléfonos de Google frente a los de Apple en los últimos años (o viceversa), ni el iPhone 14 ni el Pixel 7a van a hacerte cambiar de opinión en ese sentido.

Otras diferencias de diseño entre los dos teléfonos incluyen sus respectivos puertos de carga (el iPhone 14 tiene un puerto Lightning mientras que el Pixel 7a utiliza USB-C) y también estarán disponibles en diferentes colores. El iPhone 14 está disponible en los colores Medianoche, Luz de Estrella, Rojo, Azul, Púrpura y Amarillo, mientras que el Pixel 7a está disponible en los colores Charcoal (negro), Snow (blanco), Sea (azul) y Coral (aunque este último solo está disponible a través de Google).

Google Pixel 7a vs iPhone 14: cámaras

(Image credit: Apple)

En cuanto a las cámaras, el iPhone 14 cuenta con una configuración de doble sensor que incluye un objetivo principal de 12MP (26 mm, f/1,5) y un objetivo ultra gran angular de 12MP (13 mm, f/2,4). En la parte frontal, se obtiene un pargo selfie de 12MP, que parece ser el estándar para los teléfonos inteligentes de gama alta en 2023.

El Pixel 7a, a pesar de su precio más reducido, tiene la friolera de una cámara principal de 64 MP (26mm, f/1,9) con estabilización óptica de imagen, una lente ultra gran angular de 12 MP (f/2,2) y una cámara selfie de 10,8MP, lo que significa que el último gama media de Google supera al iPhone 14 en el departamento de fotografía trasera.

Eso no quiere decir que el iPhone 14 tenga malas cámaras principales, y como se puede ver en las imágenes de muestra a continuación, obtendrás fotos consistentemente fuertes de ambos teléfonos. Sin embargo, el Pixel 7a ofrece un poco más de detalle y una iluminación ligeramente superior.

Image 1 of 7 Muestras de cámara del iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Muestras de cámara del iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Muestras de cámara del iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Muestras de cámara del iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Muestras de cámara del iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Muestras de cámara del iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Muestras de cámara del iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Image 1 of 7 Muestras de cámara del Pixel 7a (Image credit: Valerio Porcu) Muestras de cámara del Pixel 7a (Image credit: Valerio Porcu) Muestras de cámara del Pixel 7a (Image credit: Valerio Porcu) Muestras de cámara del Pixel 7a (Image credit: Valerio Porcu) Muestras de cámara del Pixel 7a (Image credit: Valerio Porcu) Muestras de cámara del Pixel 7a (Image credit: Valerio Porcu) Muestras de cámara del Pixel 7a (Image credit: Valerio Porcu)

No hace falta decirlo, pero el último teléfono de Google también organiza sus cámaras de una forma ligeramente diferente a la del iPhone 14. Mientras que el iPhone 14 agrupa sus sensores principal y ultra gran angular en un bloque con el flash, el Pixel 7a sigue los pasos de su predecesor organizando sus cámaras traseras de forma horizontal.

Google Pixel 7a vs iPhone 14: rendimiento

(Image credit: Apple)

En cuanto al rendimiento, el iPhone 14 utiliza la versión de la generación anterior del procesador de Apple, el A15 Bionic, que permite al dispositivo satisfacer las demandas de streaming, deslizamiento, foto y gaming con facilidad.

Apple no suele revelar las especificaciones de RAM de sus iPhones, pero los investigadores han descubierto que todos los modelos de la línea iPhone 14 utilizan 6GB de RAM.

(Image credit: Future / Philip Berne)

El Pixel 7a incorpora el chip Tensor G2 de Google, que es el mismo que llevan el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro. Este procesador no tiene la potencia bruta de los chips A15 Bionic de Apple o Snapdragon 8 Plus Gen 1 y Gen 2 de Qualcomm, pero el Pixel 7a ofrece un rendimiento en el mundo real comparable al de dispositivos que usan cualquiera de esos tres procesadores (como el iPhone 14 o el Samsung Galaxy S22 Ultra). El Pixel 7a, por tanto, debería ser lo suficientemente rápido para la mayoría de usuarios.

Curiosamente, el Pixel 7a cuenta en realidad con más RAM que el iPhone 14 (8 GB LPDDR5 frente a 6 GB), por lo que el dispositivo ofrecería técnicamente una mejor experiencia multitarea si iOS y Android no estuvieran construidos de forma tan diferente. Pero el iPhone 14 Pro Max también usa 6 GB de RAM y, aun así, sigue siendo uno de los mejores teléfonos para la multitarea, así que saca tus propias conclusiones.

Google Pixel 7a vs iPhone 14: batería

(Image credit: Future / Philip Berne)

Bajo el capó, el iPhone 14 lleva una batería de 3.279mAh que proporciona un día (y una noche) completo de uso si el teléfono se utiliza normalmente para las tareas cotidianas.

Puedes comprar un adaptador de 5W o gastarte un poco más en el cargador de 20W de Apple, que te permitirá cargar el 50% en 30 minutos. El teléfono también es compatible con MagSafe para iPhone y carga inalámbrica Qi.

El Google Pixel 7a, por el contrario, incorpora una batería más grande de 4.385mAh, pero (y este es un verdadero punto conflictivo para el teléfono, en nuestra opinión) este mayor tamaño no produce un mejor rendimiento. De hecho, la batería del Pixel 7a decepciona a muchos niveles.

Debes dejar el Pixel 7a conectado a un cargador siempre que no lo estés usando. Este no es un teléfono en el que puedas confiar para una larga duración de la batería. Google tiene un modo de ahorro de batería extremo que afirma que puede durarte hasta tres días de uso, pero requiere limitar severamente apps y funciones se pueden usar... y prefiero tener un teléfono que dure un día normal en lugar de tres días "extremos".

En otras palabras, el Pixel 7a no es capaz de durar un día completo con un uso moderado, lo que convierte a la batería del teléfono en el eslabón débil de una cadena por lo demás excelente.