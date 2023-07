iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: las diferencias clave

Apple y Samsung son los dos mayores fabricantes de móviles desde hace tiempo, así que no es de extrañar que, cada año, los consumidores se apresuren a establecer comparaciones entre sus respectivos dispositivos estrella.

Ahora mismo, la familia iPhone 14 de Apple se enfrenta a la línea Galaxy S23 de Samsung (hemos comparado el Samsung Galaxy S23 frente al iPhone 14 en otro artículo de TechRadar), pero Apple y Samsung lanzan nuevos teléfonos en momentos diferentes del año. Samsung lanza sus teléfonos Galaxy S a principios de año, mientras que Apple espera hasta la segunda mitad del año para presentar su iPhone. Por tanto, esperamos que Apple plantee un nuevo reto con la serie iPhone 15 en septiembre.

A continuación, comparamos las características rumoreadas del iPhone 15 básico con las especificaciones confirmadas del Samsung Galaxy S23 (lee nuestro análisis del Samsung Galaxy S23 para conocer nuestro veredicto completo sobre el último dispositivo básico de Samsung).

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: comparación de especificaciones

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vale la pena aclarar que Apple no ha confirmado ninguna de las especificaciones del iPhone 15, pero creemos que hemos oído suficientes rumores en cada categoría para especular (con confianza) sobre las credenciales de la cámara, la pantalla y el procesador del teléfono.

Además, las similitudes entre el Galaxy S23 y el Galaxy S23+ (y las esperadas similitudes entre el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus) significan que las siguientes comparaciones deberían ser aplicables a las respectivas variantes Plus de cada marca (salvo por sus obvias diferencias de tamaño).

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: especificaciones iPhone 15 (rumored) Samsung Galaxy S23 Pantalla: OLED de 6,1 pulgadas AMOLED de 6,1 pulgadas Resolución: 2532 x 1170 píxeles 2340 x 1080 píxeles Tasa de refresco 60Hz 48Hz-120Hz OS: iOS 17 Android 13 Chip: A16 Bionic Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Cámaras traseras: 48MP principal (24mm, ƒ/1.78), 12MP ultrawide (13mm, ƒ/2.2) 50MP principal (24mm, ƒ/1.8), 12MP ultra gran angular (13mm, ƒ/2.2), 10MP teleobjetivo (70mm, ƒ/2.4) Cámara frontal: 12MP 12MP RAM: 8GB 8GB Almacenamiento: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB Batería: 3,877mAh 3,900mAh

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: precio y disponibilidad

La serie iPhone 15 se lanzará probablemente en septiembre del 2023 (Image credit: Apple)

El Samsung Galaxy S23 llegó a las estanterías el 17 de febrero del 2023, en dos variantes de almacenamiento (128 GB y 256 GB) que cuestan 959€ y 1.019€, respectivamente.

Naturalmente, aún no sabemos el precio ni la fecha de lanzamiento del iPhone 15, pero podemos hacer conjeturas sobre ambos detalles dada la regularidad de Apple en lo que respecta al lanzamiento de sus productos.

Apple suele elegir la primera o segunda semana de septiembre para sus lanzamientos anuales de iPhone, optando normalmente por un martes o un miércoles. Por tanto, esperamos que el iPhone 15 se presente el 5, 6, 12 o 13 de septiembre de este año y que salga a la venta una semana después. Para un desglose detallado de estas predicciones, consulte nuestro artículo sobre la fecha de lanzamiento del iPhone 15.

En cuanto al precio, inicialmente esperábamos que el iPhone 15 fuera igual que el iPhone 14, con un precio de salida de 1.009€. Recientemente, sin embargo, los analistas han pronosticado que el iPhone 15 costará más que el iPhone 14, debido al aumento de los costes de producción por parte de Apple.

Apple también podría optar por renunciar a la opción de almacenamiento de 128GB con el iPhone 15, como han hecho otros fabricantes (incluidos Samsung y Oppo) con sus respectivos buques insignia del 2023, aunque sospechamos que la compañía tomará esa decisión para sus próximos modelos Pro, exclusivamente.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: diseño y pantalla

El Samsung Galaxy S23 incorpora una pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En cuanto a las pantallas de los teléfonos, el Samsung Galaxy S23 utiliza una pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas y 1080 x 2340 píxeles con una frecuencia de actualización de 120 Hz, mientras que se espera que el iPhone 15 lleve la misma pantalla OLED de 6,1 pulgadas y 1170 x 2532 píxeles que su hermano (que tiene una frecuencia de actualización menor de 60 Hz).

Sobre el papel, por tanto, el Galaxy S23 ofrecerá una frecuencia de actualización superior a la del iPhone 15, pero no es una victoria completa, ya que este último parece que utilizará una pantalla de resolución ligeramente superior.

También esperamos que el iPhone 15 herede la Dynamic Island (el elegante notch de Apple) del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, que debería dar al dispositivo un aspecto más premium en comparación con los modelos anteriores de iPhone. La Dynamic Island ofrece más funcionalidades que la cámara perforada del S23, así que merece la pena tenerla en cuenta.

La pantalla del iPhone 15 podría parecerse a la del iPhone 14 Pro (arriba) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En cuanto al diseño, el Samsung Galaxy S23 mide 146,3 x 70,9 x 7,6mm y pesa 168g (su hermano mayor, el Galaxy S23+, mide 157,8 x 76,2 x 7,6mm y pesa 196g). El teléfono tiene una pantalla plana con una cámara perforada en la parte superior, y sus tres cámaras traseras sobresalen individualmente en lugar de estar alojadas en un único bloque de cámara, como en los Galaxy S22 y S22+.

Los biseles del S23 son tan estrechos como cabría esperar en un teléfono de gama alta, su parte trasera es de Gorilla Glass Victus 2 y su marco es metálico. También es resistente al agua y al polvo según la norma IP68, que es el estándar para los teléfonos de gama alta de hoy en día.

Es difícil especular sobre el peso y las dimensiones del iPhone 15, pero el iPhone 14 mide 146,7 x 71,5 x 7,8 mm y pesa 172 g (el iPhone 14 Plus mide 160,8 x 78,1 x 7,8 mm y pesa 203 g).

Este podría ser el iPhone 15 estándar (Image credit: 9to5Mac)

En general, esperamos que el iPhone 15 imite al iPhone 14 desde el punto de vista del tamaño, aunque los rumores sugieren que los cuatro modelos del iPhone 15 van a tener los bordes ligeramente curvados, lo que significa que el iPhone 15 podría parecerse más al iPhone 11 (mientras que el iPhone 14 tiene una estética de lados rectos similar a la del iPhone 12 y el iPhone 13).

Los informes también sugieren que el iPhone 15 estándar vendrá con un panel trasero de vidrio mate texturizado al estilo del iPhone 14 Pro, en lugar del tradicional panel trasero brillante utilizado por su predecesor, lo que debería hacer que el teléfono se sienta más premium en la mano.

También se espera que el iPhone 15 tenga un puerto de carga USB-C, en lugar del puerto Lightning del iPhone 14 (que sigue siendo un elemento fijo de todos los iPhone desde el iPhone 5). La UE ha comunicado a Apple que tiene que añadir puertos de carga USB-C a los iPhone a partir del 2024, pero todo apunta a que la compañía adoptará el nuevo estándar de carga en el 2023. Para mayor claridad, el Samsung Galaxy S23 ya utiliza USB-C.

Por desgracia, parece que las mayores mejoras de diseño del iPhone de este año (laterales de titanio, biseles más finos, etc.) se reservarán para los modelos Pro de Apple.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: cámaras

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Samsung Galaxy S23 cuenta con la siguiente configuración de triple lente:

50MP principal (24mm, ƒ/1.8)

Ultra gran angular de 12MP (13mm, ƒ/2.2)

Teleobjetivo de 10MP (70 mm, ƒ/2,4)

Se espera que el próximo iPhone estándar de Apple tenga una configuración de cámara de doble sensor similar a la del iPhone 14, aunque los rumores indican que el iPhone 15 heredará el sensor principal de 48 MP del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, en lugar del sensor principal de 12 MP utilizado por su predecesor.

Dicho esto, incluso con esta actualización rumoreada, no se espera que el iPhone 15 ofrezca un tercer sensor telefoto al estilo del S23, por lo que el Galaxy S23 parece que va a ganar aquí.

El iPhone 15 podría cambiar el sensor principal de 12MP de su predecesor (arriba) por uno de 48MP (Image credit: Apple)

Por supuesto, los megapíxeles no lo son todo, y los teléfonos de Apple hacen fotos estupendas con sensores de pocos megapíxeles, pero al menos en lo que respecta a la versatilidad, es probable que el Galaxy S23 supere al nuevo iPhone 15 en el terreno fotográfico.

A la hora de hacer selfies, no esperamos que el iPhone 15 mejore el sensor frontal de 12 megapíxeles de su predecesor. El Galaxy S23 también tiene una cámara frontal de 12MP, así que la cosa está igualada.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: rendimiento

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hablando de rendimiento, el Samsung Galaxy S23 utiliza la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm para Galaxy, con 8 GB de RAM de serie en todas las variantes.

El iPhone 15 utilizará probablemente el A16 Bionic (también conocido como el chip que actualmente llevan sus predecesores de nivel Pro) junto con 6GB de RAM, lo que significa que podemos consultar la sección de "rendimiento" de nuestra comparativa Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max para especular sobre las diferencias de rendimiento entre el S23 estándar y el próximo iPhone de Apple.

En ese artículo, escribíamos: "A la CPU A16 Bionic del iPhone 14 Pro Max no puede recriminar que sea lenta o que le falte de potencia, mientras que lo mismo puede decirse del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 utilizado en el Galaxy S23 Ultra. Ambos chips son rápidos y ofrecen un gran rendimiento..."

Samsung también ha jugado con la CPU del S23 Ultra para overclockearla a 3,36GHz en lugar de los 3,2GHz estándar, y su velocidad y eficiencia ciertamente nos impresionaron. Hay muy poco que separe al iPhone 14 Pro Max y al Samsung Galaxy S23 Ultra desde el punto de vista del rendimiento, pero el S23 Ultra se lleva la victoria por un pelo gracias a las ganancias que ha conseguido en eficiencia que ayudan a que su batería dure más.

Se rumorea que el iPhone 15 heredará el chip A16 Bionic del iPhone 14 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En realidad, sin embargo, es probable que las diferencias de velocidad entre el Samsung Galaxy S23 y el iPhone 15 sean insignificantes. Se espera que el próximo iPhone de Apple vuelva a ofrecer 6 GB de RAM (el S23 tiene 8GB), pero comparar las cantidades de RAM de los iPhones con las de los teléfonos Android casi no tiene sentido, ya que Apple utiliza la RAM de forma diferente y siempre hace que un poco de memoria rinda mucho, mucho.

La mayor diferencia real entre los iPhones y los teléfonos Galaxy de Samsung es el software que ejecutan. El Galaxy S23 ejecuta Android 13 superpuesto con la interfaz One UI 5.1 de Samsung, mientras que el iPhone 15 ejecutará iOS 17. De nuevo, no hay un claro ganador aquí (suponiendo que iOS 17 no se aleje demasiado de iOS 16), así que será una cuestión de preferencias personales.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: batería

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A juzgar por el historial de Apple a la hora de actualizar (o mejor dicho, no actualizar) el tamaño de las baterías con cada iteración del iPhone, esperábamos que el iPhone 15 tuviera una batería de tamaño similar a la de su predecesor (3.279mAh), sin embargo, los rumores sugieren que la gama iPhone 15 contará con baterías significativamente más grandes.

En concreto, el iPhone 15 contaría con una batería un 18% mayor que la del iPhone 14, lo que elevaría su capacidad hasta los 3.877mAh. En teoría, pues, tendrá más autonomía que su predecesor, aunque no necesariamente que el Samsung Galaxy S23, que ya cuenta con una batería superior de 3.900mAh. En la práctica, sospechamos que tanto el iPhone 15 como el Samsung Galaxy S23 ofrecerán una autonomía similar.

En cuanto a la carga, el Samsung Galaxy S23 ofrece 25W de carga por cable y 15W de carga inalámbrica, mientras que el iPhone 15 probablemente mantendrá las capacidades de carga por cable de 20W y de carga inalámbrica de 15W de su predecesor (aunque esta última cifra podría, por primera vez, aplicarse también a cargadores de terceros, además de a los cargadores MagSafe de Apple).

Se espera que el iPhone 15 cambie el puerto Lightning de Apple por un puerto USB-C (Image credit: Shutterstock / charnsitr)

Sobre el papel, por tanto, el Galaxy S23 podría ofrecer una carga por cable ligeramente más potente que el iPhone 15 (25W frente a 20W), pero las diferencias en el mundo real deberían ser insignificantes.

Ah, y mientras que el Galaxy S23 ofrece carga inalámbrica inversa de hasta 4,5W, se rumorea que la línea iPhone 15 tendrá funcionalidad de carga inalámbrica inversa, por fin.

iPhone 15 vs Samsung Galaxy S23: conclusión

(Image credit: Future / Apple / Samsung)

No se ha confirmado ninguna de las especificaciones mencionadas del iPhone 15, pero podemos sacar algunas conclusiones sobre las diferencias (y similitudes) entre el próximo iPhone vainilla de Apple y el Galaxy S23 estándar.

Para empezar, es probable que cuesten más o menos lo mismo, así que no hay por qué tenerlo en cuenta a la hora de decidir cuál de los dos teléfonos comprar.

La pantalla del Galaxy S23 parece que ofrecerá una tasa de refresco superior a la del iPhone 15, pero se rumorea que el iPhone tendrá la Dynamic Island de Apple, así que esa es una característica premium para cada una de las pantallas de los teléfonos.

Ambos dispositivos utilizarán USB-C, y los diseños de sus cuerpos seguirán siendo (o siguen siendo, en el caso del S23) coherentes con lo que Samsung y Apple llevan años haciendo con sus teléfonos insignia, salvo algunos cambios superficiales.

En cuanto a las cámaras, es probable que el Galaxy S23 supere en especificaciones al iPhone 15, a pesar de que este último llegará más tarde este mismo año. Esperamos que el iPhone 15 carezca del teleobjetivo del primero, por lo que si te gusta la fotografía de larga distancia, el Samsung será casi con toda seguridad la mejor opción. En cuanto a la calidad de las fotos, tendremos que ver las imágenes para dar un veredicto.

Si suponemos que el iPhone 15 igualará o mejorará la duración de la batería de su predecesor, ambos teléfonos ofrecerán algo más de un día de uso. En cuanto al rendimiento, el uso por parte del S23 de memoria LPDDR5X y UFS 4.0 no debería suponer un aumento significativo de la velocidad en el mundo real con respecto al próximo modelo vanilla de Apple.

El Galaxy S23 es una opción muy sólida para los fans de Samsung a los que no les preocupen las capacidades superiores de la cámara del S23 Ultra, mientras que el iPhone 15 básico será -en general- una versión más barata del excelente iPhone 14 Pro de Apple. En realidad, aún no hemos visto ninguna razón que convenza a los fans de Samsung o Apple para pasarse al otro bando.