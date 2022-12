El iPhone 15 Ultra podría ser tan caro como nos tememos

Cualquier iPhone con el nombre Ultra siempre iba a ser caro, por lo que no es ninguna sorpresa escuchar que el rumoreado iPhone 15 Ultra podría costar incluso más que el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

Según LeaksApplePro, un filtrador con un historial respetable, que escribe para HowToiSolve (opens in new tab), el iPhone 15 Ultra podría costar a partir de 1.299 dólares. No se facilitaron los precios para otras regiones, pero Apple vende actualmente el iPhone 14 Pro de 512GB en España por 1.320€, y es probable que esos precios se apliquen también aquí.

A modo de comparación, el iPhone 14 Pro Max comienza en 1.469€, y con el aumento se quedaría en más de 1.600€.

Así pues, ¿cómo justificaría Apple esta subida de precio? Parte de la razón es simplemente la inflación, según LeaksApplePro, pero además de eso, este teléfono podría tener una serie de mejoras nunca vistas en el resto de la línea iPhone 15 (opens in new tab), incluyendo un marco de titanio, una cámara selfie de doble objetivo y una capacidad de almacenamiento inicial de 256GB.

Al parecer, todo esto conllevará unos costes de producción que serían unos 90 dólares superiores a los del iPhone 14 Pro Max.

Curiosamente, la fuente también afirma que el iPhone 15 Ultra podría ofrecerse solo en un color: el mismo tono plateado que el Apple Watch Ultra (opens in new tab). Afirman que también podría haber otros tonos, pero hasta ahora no han visto ninguna prueba de ellos.

Nos gustaría advertir, como siempre, que las filtraciones deben cogerse con pinzas, especialmente tan lejos de la fecha de lanzamiento del iPhone 15, probablemente en septiembre del 2023, pero francamente nos sorprendería si algo llamado iPhone 15 Ultra no costara más que cualquiera de los modelos actuales.

El Ultra podría no costar más que un iPhone 14 Pro Max en comparación (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Y no es una subida tan grande como parece

Aunque el iPhone 15 Ultra parece muy caro según todo esto, un detalle que vale la pena señalar es que al parecer vendrá con más de 256GB de almacenamiento, que es el doble de la capacidad inicial de 128GB del iPhone 14 Pro Max.

Si eliges un iPhone 14 Pro Max de 256GB, el precio ascenderá a 1.599,00€, el mismo que el iPhone 15 Ultra más barato estimado aquí, y 100€ menos que el más caro.

Así que, si comparamos almacenamientos, el iPhone 15 Ultra podría no costar más que el iPhone 14 Pro Max, y si lo hace, entonces el aumento podría no ser tan grande como parece a primera vista. En cualquier caso, es probable que sea uno de los teléfonos más caros del 2023.