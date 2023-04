iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: las diferencias clave rumoreadas

Es casi seguro que Apple presentará su línea iPhone 15 (opens in new tab) en septiembre de este año, con tres dispositivos (el iPhone 15, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra (opens in new tab)) esperando para la edición del 2023 del evento anual de presentación del iPhone de la compañía.

Estos tres sucesores de la línea iPhone 14 de Apple serán inevitablemente algunos de los mejores iPhones (opens in new tab) jamás fabricados, cada uno con características que superan a sus respectivos predecesores y manteniendo el estatus de Apple como fabricante de móviles supremo.

Dado que el iPhone 15, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra (que podría llamarse iPhone 15 Pro Max) aún no se han presentado oficialmente, sólo podemos especular sobre las especificaciones y características de cada modelo, pero en este artículo comparamos todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el iPhone 15 Pro con lo que ya sabemos sobre el excelente iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: comparación de especificaciones

(Image credit: Apple)

Una vez más, conviene aclarar que Apple no ha confirmado ninguna de las especificaciones del iPhone 15 Pro que aparecen a continuación, pero creemos que hemos oído suficientes rumores en cada categoría como para especular (con confianza) sobre las credenciales de la cámara, la pantalla y el procesador del 15 Pro.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: especificaciones iPhone 15 Pro (rumored) iPhone 14 Pro Pantalla OLED de 6,1 pulgadas OLED de 6,1 pulgadas Resolución 2316 x 1080 píxeles 2316 x 1080 píxeles Tasa de refresco: Adaptativa 1-120Hz Adaptativa 1-120Hz Chip: A17 Bionic A16 Bionic Cámaras traseras: 48 MP (principal), 12 MP (ultra gran angular), 12 MP (teleobjetivo con zoom óptico 3x) 48 MP (principal), 12 MP (ultra gran angular), 12 MP (teleobjetivo con zoom óptico 3x) Cámara frontal: 12MP 12MP RAM: 8GB 6GB Almacenamiento: 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Batería: ≈3,200mAh 3,200mAh

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: precio y disponibilidad

(Image credit: Shutterstock / mokjc)

Basándonos en las anteriores estrategias de lanzamiento de iPhone de Apple, podemos hacer una conjetura sobre cuándo llegará el iPhone 15 Pro y cuánto costará en comparación con el iPhone 14 Pro. Este último se presentó oficialmente el 7 de septiembre de 2022 antes de salir a la venta -junto con el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro Max- más de una semana después, el 16 de septiembre. Por cierto, el iPhone 14 Plus salió a la venta el mes siguiente, el 7 de octubre.

Apple suele elegir la primera o la segunda semana de septiembre para sus lanzamientos anuales de iPhone, y normalmente opta por un martes o un miércoles. Por lo tanto, esperamos que el iPhone 15 Pro se presente el 5, 6, 12 o 13 de septiembre de este año y que salga a la venta una semana después.

En cuanto al precio, esperamos que el iPhone 15 Pro coincida con el iPhone 14 Pro, que comienza en 1.319€ con 128GB de almacenamiento (es decir, la opción de almacenamiento más bajo). El 14 Pro de 256GB cuesta 1.449€, y esas cifras son probablemente un punto de partida más probable para el 15 Pro, a la luz de las decisiones de otros fabricantes de renunciar a las opciones de 128GB con sus respectivos buques insignia del 2023 (por ejemplo, Samsung y Oppo).

Teniendo en cuenta la llegada prevista de un iPhone 15 Ultra en el 2023, podríamos ver que el iPhone 15 Pro tiene un precio ligeramente inferior al de su homólogo de 2022, pero lo más probable es que el iPhone 15 Ultra tenga un precio superior al del iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: diseño y pantalla

(Image credit: Shutterstock / mokjc)

En cuanto a la pantalla, el iPhone 14 Pro tiene una excelente pantalla OLED de 6,1 pulgadas, y es probable que el iPhone 15 Pro mantenga la misma configuración de panel.

Tanto el iPhone 14 Pro como el iPhone 14 Pro Max cuentan con una tecnología de frecuencia de refresco adaptativa de 1-120 Hz (denominada ProMotion) que ajusta automáticamente la suavidad de sus pantallas para adaptarse a lo que ocurre en pantalla. La funcionalidad de pantalla siempre encendida de Apple depende de ProMotion para funcionar, y parece que ambas características de gama alta volverán a reservarse para el iPhone 15 Pro y el rumoreado iPhone 15 Ultra.

También se espera que la Dynamic Island (opens in new tab) (el extravagante recorte de pantalla de Apple) pase del iPhone 14 Pro al iPhone 15 Pro, aunque la versión de esta última tecnología podría no ser idéntica a la del primero. Según el analista de Apple Ming-Chi Kuo, el sensor de proximidad del iPhone 15 Pro estará integrado en la propia Dynamic Island, en lugar de colocarse debajo de ella (como en el iPhone 14 Pro).

(Image credit: Apple)

Como señala Kuo, es poco probable que esta nueva disposición de los sensores suponga una diferencia material en el aspecto o la funcionalidad del iPhone 15 Pro frente al iPhone 14 Pro, pero la Isla Dinámica del primero será técnicamente más avanzada que la del segundo dada la inclusión de un sensor previamente aislado.

Los rumores en torno al diseño del iPhone 15 Pro son un poco más interesantes. Por ejemplo, algunos filtradores han sugerido que el iPhone 15 Pro tendrá laterales de titanio y bordes traseros más redondeados, en contraste con los laterales angulosos del iPhone 14 Pro. Al parecer, Apple no estaba segura de implementar este cambio de diseño en el iPhone 15 Pro, pero desde entonces han aparecido renders filtrados que muestran estos laterales curvados (opens in new tab), lo que da más credibilidad al rumor.

También hemos oído que el iPhone 15 Pro tendrá unos biseles más finos que el iPhone 14 Pro (opens in new tab), lo que sería una hazaña impresionante por parte de Apple, dado que los biseles de este último ya son de 1,81 mm, 1,95 mm y 2,17 mm de grosor.

(Image credit: 9to5Mac)

En cuanto al diseño, se rumoreaba que el iPhone 15 Pro tendría botones de volumen y encendido de estado sólido. Las filtraciones habían sugerido que estos botones utilizarían vibraciones para simular la sensación de ser tocado a pesar de no moverse realmente (piensa en el botón Home háptico del iPhone 7), pero los analistas Jeff Pu y Ming-Chi Kuo recientemente aportaron información que iba en sentido contrario.

Se espera que la última diferencia de diseño venga en forma de puerto de carga USB-C. La UE ha dicho a Apple que tiene que añadir puertos de carga USB-C a los iPhones a partir de 2024 (opens in new tab), pero múltiples filtraciones han sugerido que Apple adoptará el estándar de carga en 2023, con la línea iPhone 15.

Así, el iPhone 15 Pro tendrá un puerto de carga USB-C, mientras que el iPhone 14 Pro utiliza el puerto Lightning de la compañía, un cambio que podría dar al iPhone 15 Pro velocidades de transferencia de datos mucho más rápidas que su predecesor.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: cámaras

(Image credit: Apple)

La cámara trasera del iPhone 14 Pro cuenta con la siguiente configuración de triple sensor:

Principal de 48 megapíxeles (24 mm f/2,8)

Ultra gran angular de 12 megapíxeles (13 mm f/2,2)

Teleobjetivo de 12 MP (77 mm f/2,8)

No se espera que el iPhone 15 Pro se aleje demasiado de esa fórmula ganadora, con una cámara periscópica que se anuncia como la única mejora potencial real con respecto al iPhone 14 Pro. Si efectivamente esa tecnología llega con el iPhone 15 Pro, entonces el dispositivo ofrecerá mejores capacidades de zoom óptico que su predecesor.

Sin embargo, lo más probable es que la cámara periscópica se reserve para el rumoreado iPhone 15 Ultra (opens in new tab), del que también se espera que incorpore un teleobjetivo con zoom variable.

Así pues, la principal diferencia entre las cámaras del iPhone 15 Pro y las del iPhone 14 Pro será probablemente la calidad de los sensores utilizados. Según las filtraciones, se espera que el iPhone 15 Pro cuente con nuevos sensores producidos por Sony que capturan más luz.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: Performance

(Image credit: Future)

En cuanto al rendimiento, el iPhone 14 Pro cuenta con la última versión del chip de Apple, el A16 Bionic, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más rápidos (si no el más rápido) que se pueden comprar ahora mismo.

Sin embargo, el iPhone 15 Pro será aún más rápido. Al parecer, el próximo iPhone Pro de Apple tendrá un A17 Bionic, que se rumorea que será mucho más eficiente que el A16 Bionic. De hecho, el medio chino DCInside informa de que el A17 Bionic contará con una CPU un 20% más potente que su predecesor, lo que significa que el iPhone 15 Pro debería disfrutar de un considerable aumento de velocidad con respecto al iPhone 14 Pro.

Haciendo números, DCInside afirma que el A17 Bionic obtiene una puntuación de un solo núcleo de 3019 y una puntuación multinúcleo de 7860 en Geekbench 6, mientras que el A16 Bionic obtiene 2504 y 6314, respectivamente. Naturalmente, sugerimos tomar estas cifras rumoreadas con cautela, pero es emocionante pensar que el iPhone 15s de categoría Pro podría obtener puntuaciones en los benchmarks que rivalicen con los mejores MacBook de Apple.

En cuanto a otras especificaciones de rendimiento, se espera que el iPhone 15 Pro tenga 8GB de RAM, mientras que el actual iPhone 14 Pro tiene 6GB.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: batería

Se espera que el iPhone 15 Pro cambie el puerto Lightning de Apple por un puerto USB-C (Image credit: Shutterstock / charnsitr)

El iPhone 14 Pro tiene una batería de 3.200 mAh que proporciona un día (y una noche) completo de uso si el teléfono se utiliza normalmente para las tareas cotidianas.

No hemos oído hablar mucho sobre el tamaño de la batería del iPhone 15 Pro (y es poco probable que lo hagamos, ya que Apple suele ser tímida en este tipo de detalles), pero los rumores han sugerido que Apple está trabajando en una función de carga inalámbrica inversa para la línea iPhone 15 (opens in new tab). De ser cierto, el iPhone 15 Pro será capaz de cargar de forma inalámbrica otros gadgets de Apple, mientras que el iPhone 14 Pro no puede.

Vale la pena reiterar aquí que se espera que el iPhone 15 Pro tenga un puerto USB-C, por lo que probablemente no podrás utilizar el cable Lightning de tu iPhone 14 Pro para cargarlo.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: conclusión

Entonces, ¿será el iPhone 15 Pro un teléfono mejor que el iPhone 14 Pro? Objetivamente, sí, pero es una pregunta difícil de responder, por lo menos en esta etapa.

Si nos atenemos a todos los rumores sobre el iPhone 15 Pro mencionados anteriormente, el teléfono tendrá un diseño más premium (gracias a sus laterales curvados de titanio y biseles más finos), sensores de cámara ligeramente mejores y velocidades de procesamiento más rápidas que el iPhone 14 Pro.

Ninguna de estas mejoras sugiere una revolución, y dado que anteriormente hemos descrito el iPhone 14 Pro como algo cercano al iPhone perfecto, no esperamos que el iPhone 15 Pro sea un dispositivo imprescindible si ya tienes uno de los mejores iPhones (opens in new tab) de Apple. En su lugar, los grandes cambios parecen destinados al iPhone 15 Ultra, cuya configuración de cámara podría convertirlo en el teléfono con la mejor cámara que hayamos visto nunca.

Aun así, Apple podría sorprendernos con características del iPhone 15 Pro que no hemos cubierto en este artículo, así que vuelve aquí cuando se presente la línea iPhone 15 en septiembre para conocer nuestro veredicto actualizado.