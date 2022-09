iPhone 15 Ultra: todo lo que sabemos hasta ahora

Este año hemos visto un cambio de estrategia de Apple, ya que han añadido un nuevo modelo de móvil en su gama iPhone 14 (opens in new tab), con un nuevo nombre. Hablamos del iPhone 14 Plus.

Pues bien, al principio, cuando ese nuevo modelo se rumoreaba, todos pensábamos que se llamaría iPhone 14 Max, al fin y al cabo, se trata de un teléfono del mismo tamaño que el gran iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), pero con un chip, una pantalla y un sistema de cámara más sencillos, que permiten que tenga un precio más bajo.

Dicho de otra manera, el iPhone 14 Plus es igual que el iPhone 14 básico,

no es mejor en nada, la única diferencia es el tamaño, que es más grande (igual que el del Pro Max), y bueno, la batería cambia un poco y obviamente, el precio. Por eso, creemos que el nombre de Plus que Apple ha decidido ponerle demuestra que la compañía no tiene mucho interés en usar nombres claros en sus dispositivos, que nos indiquen de forma evidente cuál es su papel dentro de la gama.

Ahora, los rumores sugieren que el año que viene veremos un planteamiento similar en el modelo superior de la gama iPhone 15 (opens in new tab). Parece que en vez de un iPhone 15 Pro Max, este móvil se llamará "iPhone 15 Pro Ultra". Francamente, a nosotros nos gusta lo del Max, ya que indica de forma clara que es más grande, pero parece que a la compañía no le gusta tanto.

Usar la nomenclatura "Ultra" en el nombre de un dispositivo es algo que ya hemos visto por parte de Apple: la compañía acaba de lanzar una versión superior y extrema de su smartwatch, con plenitud de funciones, llamada Apple Watch Ultra (opens in new tab).

Ahora bien, podría haber una diferencia crucial entre la elección del nombre Ultra y Plus, ya que es posible que el iPhone 15 Ultra se posicione por encima del iPhone 15 Pro, y no solo por el tema del tamaño y el precio.

En ese caso, el nombre de iPhone 15 Ultra tiene sentido, y diferenciar su nombre más del Pro le dará a Apple la posibilidad de justificar mejor cualquier diferencia que decida implementar en sus dos mejores iPhones de 2023. Es probable que el iPhone 15 Ultra sea algo más que una pantalla y una batería más grandes que lo que veremos en el iPhone 15 Pro, a diferencia de lo que hemos visto en los actuales iPhone 14 Pro (opens in new tab) y 14 Pro Max.

Pues bien, con todo lo anterior en mente, hemos reunido a continuación todo lo que sabemos hasta ahora sobre el iPhone 15 Ultra. Por supuesto, iremos actualizando este artículo conforme vaya habiendo novedades.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del tope de gama de Apple para el 2023

Del tope de gama de Apple para el 2023 ¿Cuándo saldrá a la venta? Probablemente en septiembre de 2023

Probablemente en septiembre de 2023 ¿Cuánto costará? Pues miedo nos da el precio que podría tener, como mínimo partirá de lo mismo que el iPhone 14 Pro Max, que son 1.469€

iPhone 15 Ultra: fecha de lanzamiento probable

Los eventos de lanzamiento de los nuevos iPhone de Apple suelen tener lugar en la primera o segunda semana de septiembre. A la empresa le gusta hacer el anuncio un martes o un miércoles, y luego iniciar la preventa el mismo viernes, y los móviles suelen ponerse a la venta definitivamente el viernes siguiente.

En el caso del iPhone 14, el evento se celebró el 7 de septiembre (algo antes de lo esperado), y tres de los cuatro modelos que se presentaron salieron a la venta un poco más de una semana después, el 16 de septiembre (el iPhone 14 Plus no se pondrá a la venta hasta el 7 de octubre).

Mirando el calendario del 2023, eso significa que las fechas más probables para el lanzamiento de los iPhone 15 es el 5 o el 12 de septiembre (ambos caen en martes, que suele ser el día más habitual), aunque también es posible que el evento se celebre el 6 o el 13 (miércoles, como ha pasado este 2022). La puesta en venta del iPhone 15 Ultra podría ser a partir del 15 de septiembre.

El modelo superior de Apple actual: el iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Ultra: filtraciones sobre el precio

Antes que nada cabe señalar que hablar de filtraciones de precios es muy complicado en el caso de los iPhone. Esto es debido a que los rumores suelen hablar del precio de los móviles en dólares, pero claro, este año hemos visto cómo en EEUU Apple ha mantenido el mismo precio que en 2021 para todos los modelos de la gama, mientras que en Europa todos los móviles han subido mucho de precio (opens in new tab), ¡con una diferencia de hasta 280€!

Antes de esto ya era difícil hacernos una idea de los precios en euros basándonos en lo que se rumorea en dólares: véase que en EEUU los iPhone cuestan mucho, mucho menos que en Europa, y las conversiones nunca se respetan. Pero al menos, si se rumoreaba que los precios se mantenían allí, pues aquí también... pero eso era antes. Después de lo que hemos visto este año, ya nos esperamos cualquier cosa.

Aclarado esto, os contamos las filtraciones que hay sobre el precio del iPhone 15 Ultra. Pues bien, dicen que el iPhone 15 Ultra tendrá un precio que partirá de 1.199 dólares, lo cual supone un aumento de 100 dólares respecto al iPhone 14 Pro Max.

Ahora bien, como hemos comentado, en España el iPhone 14 Pro Max parte de 1.469€ y alcanza los 2.119€ si optas por la variante superior de 1TB de almacenamiento. Esto supone ya un incremento de entre 210€ y 280€ respecto al iPhone 13 Pro Max. Por lo tanto, si estamos diciendo que el iPhone 15 Ultra va a subir de precio en EEUU... pues podéis ir preparándoos para el bestial precio que podría tener en España (y en Europa en general). De momento, nuestra mejor conjetura es que el iPhone 15 Ultra podría partir de 1.569€, como mínimo (que por cierto es casi lo mismo que cuesta el iPhone 14 Pro Max en su segunda variante, que cuenta con 256GB).

En definitiva, el cambio de Pro Max a Ultra nos saldrá seguramente por un ojo de la cara (sobre un precio que ya es de infarto).

Sea como sea, esperamos que al menos ese incremento en el precio venga acompañado de ciertas razones que justifiquen ese gran desembolso, en la medida de lo posible.

Actualmente, el iPhone 14 Pro Max ofrece una pantalla y una batería más grandes que el 14 Pro, pero nada más, y cuesta 150€ más. Bueno, por esa diferencia pues si quieres una pantalla más grande, pues vale. Pero si planean subir el precio del iPhone 15 Ultra todavía más, y la diferencia con el precio del iPhone 15 Pro aumenta, entonces Apple tendrá que ofrecer más características y más mejoras para poder justificar ese precio.

iPhone 15 Ultra: noticias, rumores y filtraciones

Bueno, pasemos a un tema menos deprimente.

¿Qué sabemos sobre las especificaciones y características que podría tener el iPhone 15 Ultra? Pues resulta que ya hemos escuchado algunos rumores, de hecho, comenzaron antes de que se lanzara la gama iPhone 14, aunque en aquel momento todavía no se hablaba del nuevo modelo Ultra.

Mark Gurman, de Bloomberg, mencionó justo después del lanzamiento de la gama iPhone 14 que el año que viene habría un Ultra, y esa fue la primera vez que oímos hablar de este posible cambio en el nombre.

Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2September 9, 2022 See more

Después de eso, escuchamos más confirmaciones de otras filtraciones del iPhone 15, y un filtrador sugirió que además de una pantalla y una batería más grandes, el iPhone 15 Ultra podría venir con mejores cámaras que el iPhone 15 Pro.

Las cámaras del iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ahora bien, esa información fue algo difusa, ya que la filtración afirmaba que Apple estaba probando la esperada función de grabación de vídeo 8K para su próximo iPhone, pero el filtrador no estaba seguro de si esta función llegaría también al iPhone 15 Pro, o solo al iPhone 15 Ultra. Sea como sea, esto fue lo que desató la especulación de que el teléfono Ultra podría venir con mejores cámaras que el Pro.

Si nos fijamos en otras gamas de otras marcas, tenemos el ejemplo de Samsung. El Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) está un paso por delante del Galaxy S22+ (opens in new tab) y, obviamente, del modelo básico Galaxy S22 (opens in new tab), y una mejora significativa que encontramos en el modelo más caro es la adición de un teleobjetivo tipo periscopio. Las filtraciones sugieren que Apple también podría implementar un zoom periscópico en su iPhone Ultra, y cabe señalar que los requisitos de tamaño para dicha lente podrían hacer que tenga sentido que el teléfono más grande fuera el único que contara con este periscopio.