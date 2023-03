Los nuevos botones del iPhone 15 Pro podrían ser súper versátiles

Estamos casi seguros de que el iPhone 15 Pro llegará con botones de volumen y encendido en estado sólido (opens in new tab)(es decir, que no serán físicos ni se moverán al presionarlos), y ahora tenemos más información sobre cómo podrían funcionar estos paneles táctiles, especialmente cuando el teléfono está apagado.

En una nueva publicación del foro de MacRumors (opens in new tab), un filtrador anónimo ha afirmado que un nuevo microprocesador será el encargado de potenciar los botones en estado sólido del iPhone 15 (opens in new tab) Pro, haciéndolos capaces de detectar toques incluso cuando el dispositivo está apagado. Se rumorea que el microprocesador en cuestión sustituirá el modo de súper bajo consumo utilizado actualmente en el iPhone 14 Pro (opens in new tab), que permite que aplicaciones como Encontrar (Find My) y Apple Pay funcionen sin apenas consumo de energía.

Esta es una noticia importante para los fans de Apple que están preocupados sobre la funcionalidad de los muy rumoreados botones de volumen y encendido en estado sólido del iPhone 15 Pro. En esencia, estos nuevos paneles serán capaces de detectar pulsaciones, mantenimientos y una "versión del 3D Touch de Apple" mientras el móvil está apagado o sin energía.

La presencia de un nuevo microprocesador también debería significar que estos botones no dependen de que iOS esté activo para funcionar, por lo que seguirás siendo capaz de realizar acciones como un Hard Reset si tienes problemas con tu iPhone 15 Pro. (El Hard Reset se hace con una combinación de botones estando el móvil apagado y es una técnica que se usa para arreglar un teléfono cuando está fatal y no arranca).

Según el mencionado filtrador, que, por cierto, es supuestamente la misma persona que insinuó por primera vez que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus contarán con la Dynamic Island de Apple (opens in new tab), el nuevo microprocesador se está probando actualmente con y sin la retroalimentación del "Taptic Engine", y al parecer asumirá la responsabilidad de gestionar la aplicación de Encontrar (Find My), Bluetooth y la función de pagos exprés en tránsito de Apple Pay en el iPhone 15 Pro.

El mismo filtrador afirma que todos los modelos de la gama iPhone 15 contarán con la Dynamic Island (Image credit: Apple)

La fuente también afirma que este minúsculo chip permitirá subir o bajar el volumen del iPhone 15 Pro más rápidamente en función de la presión que se aplique a cada botón. Otra posibilidad sería controlar el volumen deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre los propios botones. Según se informa, Apple aún no ha decidido cuál es su método preferido.

Por último, este filtrador anónimo señala que es posible que Apple no haga pública la existencia de este nuevo microprocesador, que "sin duda" estará ahí, cuando el iPhone 15 Pro se presente oficialmente en septiembre. En vez de ello, la compañía podría simplemente "apuntarlo en las especificaciones técnicas".

En cuanto a qué otras características podrían llegar al iPhone 15 Pro (y al tan rumoreado iPhone 15 Ultra (opens in new tab)), está prácticamente asegurado un chip mejor, probablemente el A17 Bionic, que será exclusivo de los iPhones más caros de Apple, y hay filtraciones recientes que insinúan que este procesador podría hacer que el iPhone 15 Pro fuera tan rápido como un MacBook M1 (opens in new tab). Por otro lado, se espera que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus hereden el A16 Bionic del año pasado.

También se ha anunciado la llegada de un marco de titanio y una cámara periscópica con el iPhone 15 Ultra, que parece que ocupará el lugar de un iPhone 15 Pro Max.

Estaremos atentos a todas las noticias, rumores y filtraciones sobre el iPhone 15 a medida que salgan a la luz, así que permanece atento a TechRadar para no perderte ningún detalle importante sobre el que probablemente sea el lanzamiento de móviles más mediático de 2023.