El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus vendrán con la Dynamic Island de Apple según los rumores

La Dynamic Island de Apple debutó en 2022 como una característica exclusiva del iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, pero los últimos rumores han sugerido que este innovador elemento del diseño estará disponible en todos los móviles de la próxima gama iPhone 15.

Este soplo lo ha dado Mark Gurman, de Bloomberg, quien en su último boletín ha especulado que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, que se espera que serán los modelos básicos de la gama insignia de 2023 de Apple, también contarán con la Dynamic Island, que hasta ahora era exclusiva de los Pro. El rumor corrobora filtraciones anteriores que sugirieron que el iPhone 15 estándar tendrá el mismo tamaño de pantalla que el iPhone 14 Pro.

La Dynamic Island es el esperado reemplazo para el anticuado notch que debutó con el iPhone X, y es esencialmente un recorte virtual integrado en el sistema operativo iOS que es capaz de mostrar notificaciones, indiciadores de privacidad, la reproducción de música, elementos de navegación, y otras cosas útiles. Si quieres profundizar más en la Dynamic Island, y verla en acción, te lo contamos todo en un artículo al que puedes acceder pinchando aquí.

Cuando pusimos a prueba esta novedad en el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, dijimos que se trataba de "la mayor innovación de Apple del 2022", pero lamentablemente, el hecho de que la Dynamic Island no esté disponible en el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus, hace que estos móviles sean mucho menos interesantes que sus hermanos mayores.

Sin embargo, si la corazonada de Gurman está en lo cierto, tanto el iPhone 15 como el iPhone 15 Plus podrían llegar como algo más que actualizaciones superficiales respecto a sus respectivos predecesores.

La Dynamic Island de Apple en acción en el iPhone 14 Pro (Image credit: Future)

La Dynamic Island no es la única característica de nivel Pro que se espera que llegue a los nuevos iPhones básicos de Apple, ya que se rumorea que la nueva cámara de alta resolución de 48MP del iPhone 14 Prо también se convertirá en un elemento común de todos los modelos de la gama iPhone 15.

Respecto a las características que serán exclusivas de los modelos superiores de la próxima gama, está prácticamente asegurado que veremos una actualización del chip, probablemente el A17 Bionic. También se ha hablado de un marco de titanio y una cámara periscópica como parte del rumoreado iPhone 15 Ultra.

También existe la posibilidad de que Apple por fin equipe sus iPhone 15 con un puerto USB Tipo-C (el nuevo estándar de carga por ley), en vez del puerto Lightning propio de Apple. Ahora bien, la fecha límite legal para los puertos USB-C obligatorios no es hasta 2024, así que Tim Cook y compañía podrían seguir con el puerto Lightning un año más.

Sea como sea, estaremos muy atentos a las últimas noticias, rumores y filtraciones sobre el iPhone 15 a medida que vayan surgiendo a lo largo del año, así que permanece atento a TechRadar para no perderte la información más actualizada sobre el que probablemente sea el lanzamiento de móviles más mediático de 2023.