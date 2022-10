iPhone 14 Plus: análisis

(opens in new tab)

Análisis en dos minutos

Prácticamente todo lo que hayas leído sobre el iPhone 14 (opens in new tab) también vale para el iPhone 14 Plus. Cuentan con el mismo procesador, la misma tecnología de pantalla y el mismo conjunto de dos cámaras en la parte trasera. Lo que diferencia a este teléfono de su hermano menor es, obviamente, el tamaño de la pantalla, y también la duración de la batería. Para algunas personas, esos serán motivos suficientes por los que optar por el iPhone 14 Plus en vez de por el iPhone 14.

El iPhone 14 Plus, de 6,7 pulgadas, es un modelo nuevo en la gama de iPhones, y sustituye al pequeño iPhone 13 mini (opens in new tab), que al parecer no triunfó lo suficiente en ventas. Con este nuevo smartphone de tamaño grande pero más asequible, Apple espera atraer a aquellos que busquen esa gran pantalla del iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), pero que no quieren gastar el carísimo precio que cuesta el tope de gama. Cabe señalar que el Pro Max es más caro por ciertos motivos, como que cuenta con un sensor de 48MP y el nuevo chip A16 Bionic.

Con la mayoría de las mismas limitaciones que el modelo estándar, el iPhone 14 Plus puede dar la misma impresión de ser un nuevo de iPhone que es lo suficientemente bueno, aunque no resulte emocionante, pero no hay que subestimar las ventajas de una pantalla grande y una excelente duración de la batería. Estas cosas importan, y conseguirlas por 1.159€ (para la variante básica de 128GB), en vez de por los 1.469€ de los que parte el iPhone 14 Pro Max, significa que este es un móvil que vale la pena tener en cuenta.

Fijándonos en el iPhone 14 Plus de forma independiente, sin compararlo con el Pro Max, es un teléfono un tanto discreto pero atractivo. El diseño es prácticamente el mismo que el de la gama iPhone 13 (opens in new tab), excepto por su tamaño de Pro sin ser Pro. Este modelo, al igual que el estándar, no viene con la nueva "Dynamic Island (opens in new tab)" que ha debutado con el iPhone 14 Pro y Pro Max, sino que sigue contando con el anticuado notch, aunque al menos en proporción es un 20% más pequeño que en el iPhone 13. La pantalla sigue siendo excelente, de 458ppp, con un ratio de contraste de 2.000.000:1; pero no cuenta con la función de pantalla siempre encendida o con la tasa de refresco adaptativa, que también son características exclusivas de los modelos Pro. El iPhone 14 Plus se queda con una pantalla OLED de 60Hz.

En definitiva, no hablamos del mejor iPhone (opens in new tab) de su generación, pero es una gran opción y ofrece un buen punto intermedio entre el 14 estándar y el 14 Pro Max, sin el sobreprecio del 14 Pro.

El iPhone 14 Plus se ve exactamente igual que el iPhone 14, pero más grande. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque el iPhone 14 Plus no cuenta con un teleobjetivo ni con una cámara principal de 48MP (como los Pro), las dos cámaras de 12MP de la parte trasera (la principal y la ultra gran angular) ofrecen algunas mejoras respecto a las cámaras del iPhone 13. Por un lado, los sensores y las lentes se han mejorado, pero sobre todo, está el nuevo "Photonic Engine", que aplica la tecnología de imagen Deep Fusion de Apple a las imágenes sin comprimir. Por delante, la cámara frontal de 12MP también ha sido mejorada, ya que ahora viene con autoenfoque y un sensor mejor.

En general, las cámaras están por encima de la media y creemos que resultarán satisfactorias para la mayoría de los fotógrafos y videógrafos ocasionales.

Respecto al rendimiento, podemos decir que es excelente; en las pruebas, el chip A15 Bionic (la misma versión del chip que se encuentra en el iPhone 13 Pro (opens in new tab) del año pasado) está un poco por debajo de lo que ofrece el A16 Bionic de gama alta del iPhone 14 Pro (opens in new tab), pero desafiamos a cualquiera a notar la diferencia en el uso en la vida real.

La duración de la batería es ejemplar. En una prueba de vídeo alcanzamos unas sólidas 25 horas, aunque obviamente, la duración puede variar.

Aunque puede ser difícil no fijarse en todo aquello de lo que carece el iPhone 14 Plus, creemos que muchos sí que se fijarán en lo que el iPhone 14 Plus aporta: diversión, rendimiento y duración de batería, en un iPhone de pantalla grande a un precio más asequible que el Pro Max. Y mientras que el iPhone 14 estándar no ofrece ninguna razón de peso por la que comprártelo si ya tienes el iPhone 13, el atractivo del iPhone 14 Plus es visiblemente obvio, y no había nada parecido en la generación anterior.

iPhone 14 Plus: precio y disponibilidad

128GB: 1.159€

1.159€ 256GB : 1.289€

: 1.289€ 512GB: 1.549€

Apple presentó su nueva gama iPhone 14 el 7 de septiembre de 2022.

Mientras que los demás modelos se pusieron a la venta el 16 de septiembre, el iPhone 14 ha tardado un poco más, ya que los envíos comenzaron a enviarse el 7 de octubre (se podía reservar desde el 9 de septiembre).

El precio del iPhone 14 Plus parte de 1.159€ para la variante con 128GB de almacenamiento. También puedes optar por 256GB por 1.289€ o por 512GB por 1.549€.

El modelo que pusimos a prueba era del nuevo color púrpura de Apple. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Puntuación calidad-precio: 4/5

iPhone 14 Plus: diseño

Un diseño anticuado, pero que conserva su encanto

Sólida construcción de aluminio

El cristal y el material protector "Ceramic Shield" tienen un aspecto de primera calidad

El diseño del iPhone 14 Plus es totalmente familiar; desde su marco de aluminio hasta su parte trasera de cristal, su pantalla recubierta de Ceramic Shield y con notch que va de borde a borde, sus botones de volumen y encendido en forma de píldora, el deslizador de alertas, el puerto Lightning y la colocación del altavoz. En su mayor parte, no ha cambiado con respecto al iPhone 12 y al iPhone 13 anteriores.

Naturalmente, hay una innegable diferencia de tamaño. Mientras que el iPhone 14 de 6,1 pulgadas es prácticamente indistinguible del iPhone 13, el iPhone 14 Plus de 6,7 pulgadas mide 160,8 mm de alto y 78,1mm de ancho, frente a los 146,7 mm x 71,5mm del iPhone 14. Los dos teléfonos tienen, por cierto, el mismo grosor, de 7,8mm.

Las versiones de iPhone 14 de EEUU no tienen ranura SIM, pero en los demás países, incluida España, sí (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Cabe señalar que en EEUU, todos los modelos de iPhone 14 llegan este año sin ranura para la tarjeta SIM, ya que solo permiten eSIM, pero esto no es algo que afecte a España ni a ningún otro país, donde los iPhone siguen contando con dicha ranura.

Seguimos encontrando un puerto Ligntning en la parte inferior de los iPhone, incluido el iPhone 14 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Como era de esperar dado su gran tamaño, el iPhone 14 Plus pesa más que el iPhone 14: hablamos de 203g frente a los 172g del modelo estándar. Por otro lado, a pesar de tener prácticamente el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro Max, el iPhone 14 Plus pesa 37 gramos menos que el tope de gama. Esto es probablemente debido al nuevo sistema de gestión térmica del Plus, que ayuda a que el teléfono funcione más fresco y, según Apple, facilita la sustitución del panel de vidrio trasero si se rompe.

En general, el móvil se siente robusto. No lo hemos dejado caer para comprobar su durabilidad, pero sí hemos sumergido el teléfono en agua fría. Es capaz de aguantar hasta 1,5 metros de agua dulce durante 30 minutos, pero no lo enchufes hasta que se haya secado del todo.

Puntuación del diseño: 4/5

iPhone 14 Plus: pantalla

La pantalla Super Retina XDR OLED sigue siendo la mejor tecnología de pantalla que verás en un iPhone

No tiene tasa de refresco adaptativa

Su gran tamaño se agradece para hacer vídeos, fotos, jugar, y otras cosas

Lamentablemente, no cuenta con la función de pantalla siempre encendida (Always-On) como los modelos Pro

Ahí sigue el notch, que se niega a desaparecer

Pantalla Super Retina XDR del iPhone 14 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ha dotado al iPhone 14 Plus de su mejor pantalla OLED (la Super Retina XDR), pero sigue viniendo con el notch. Esto quiere decir que en este modelo, al igual que en el estándar, seguimos encontrando una característica que la compañía seguramente eliminará en una o dos generaciones.

Si nunca hubiéramos visto la adaptable "Dynamic Island" del iPhone 14 Pro y Pro Max, probablemente no nos importaría, pero como sí que hemos visto este futuro, ahora el notch nos resulta excesivo y casi molesto en comparación. Al menos parece más pequeño en la gran pantalla de 2278 x 1284 del iPhone 14 Plus. Por cierto, si bien hay más píxeles en esta pantalla que en la del iPhone 14, debido al mayor tamaño, los píxeles por pulgada son en realidad un pelín menos (458ppp frente a 460).

Esto no quiere decir que la pantalla HDR, con un amplio rango de colores y compatible con la tecnología True Tone no sea magnífica. Lo es. Todo, desde los juegos hasta las fotos, los vídeos y los TikToks, se ve muy bien en esta pantalla. Su contraste de 2.000.000:1 hace que los negros se vean intensos y que todo lo demás destaque.

Incluso aunque el iPhone 14 Plus carezca de tasa de refresco adaptativa, y a pesar de que el panel del 14 Plus está atascado en unos mediocres 60Hz, hay que reconocer que la pantalla responde súper bien. Cuando probamos los juegos PUBG y Asphalt 9: Legends, nos pareció que se veían bastante fluidos a simple vista. Sin embargo, si te gustaría poder beneficiarte de la nueva función de pantalla siempre encendida de Apple, tendrás que comprarte el iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, ya que son los únicos que la ofrecen.

Es evidente que el mayor punto de venta del iPhone 14 Plus es su pantalla de mayor tamaño que la del iPhone 14, y eso permite, al menos para nosotros, una experiencia de vídeo y juego aún mejor. No te ofrece más píxeles, pero los milímetros extra de espacio visual hacen que todo sea más grande. Además, tienes algunas ventajas de la pantalla de tamaño adicional, como la posibilidad de sostener el dispositivo en modo horizontal, abrir tu correo electrónico y ver las carpetas de tu cuenta en la columna de la izquierda. Esto solo lo verás en los modelos más grandes de la gama iPhone 14.

En cuanto a la protección de la pantalla, el iPhone 14 Plus tiene el mismo material llamado Ceramic Shield que el resto de la gama iPhone 14, lo cual aumenta muy notablemente la resistencia a caídas de la pantalla.

Puntuación de la pantalla: 3.5/5

iPhone 14 Plus: cámaras

Hereda muchas cosas del iPhone 13 Pro

Un sensor más grande, junto con la tecnología Photonic Engine, hace que las cámaras sean mejores

Nos hubiera gustado un sensor más grande

Modo acción

El sensor principal de 12MP del 14 Plus es prácticamente el mismo que el del iPhone 13 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ha actualizado el sistema de cámaras en el iPhone 14, y ha puesto exactamente la misma configuración en el iPhone 14 Plus. Siguen siendo dos cámaras traseras de 12MP. Concretamente, encontramos una lente de 26mm, con apertura f/1,5, y una ultra gran angular de 13mm, f/2,4, con un campo de visión de 120 grados.

Apple no solo ha mejorado las lentes (aunque tengan los mismos megapíxeles), sino que las ha respaldado con un sensor más grande con píxeles más grandes, para mejorar el rendimiento con poca luz. Todas las cámaras, incluida la nueva cámara frontal de 12MP, también son compatibles con el nuevo "Photonic Engine" de Apple, que, entre otras cosas, aplica el procesamiento de imágenes Deep Fusion de la compañía a las imágenes sin comprimir, en una fase más temprana del proceso de imagen que antes. Esto también da como resultado un mejor rendimiento con poca luz y más detalles visuales.

Si al leer la descripción anterior no te sientes para nada convencido con las mejoras, podemos decirte que realmente nos ha parecido que la calidad de las fotos es notablemente mejor en comparación con las cámaras del iPhone 13. No es un cambio enorme, pero realmente pudimos apreciar una mejora en cada una de las imágenes. Mejor color, claridad y detalle... El impacto se nota especialmente en las fotos ultra-panorámicas, que ofrecen más información de color en todo el encuadre.

Las fotografías con el modo retrato han mejorando tanto con la cámara frontal como con la trasera, y es especialmente impresionante en situaciones de poca luz.

En cuanto al vídeo, todas las cámaras siguen siendo capaces de grabar vídeos de hasta 4K a 60 fps. La característica más destacada es el nuevo modo de acción disponible para las cámaras traseras, que utiliza el software y la IA para suavizar los vídeos que están movidos. Básicamente, la idea es la misma que lo que hace la GoPro. Hicimos una prueba con un iPhone 14 y un iPhone 14 Plus, activando el modo de acción en el Plus (pero dejándolo desactivado en el 14). Como era de esperar, los vídeos salieron más fluidos y estables, pero, a pesar de ser una función interesante, es probable que tenga una utilidad limitada para la mayoría de la gente.

Puntuación de las cámaras: 3.5/5

iPhone 14 Plus: sus tres cámaras

Una principal de 12MP (26mm, f/1.5)

Una ultra gran angular de 12MP (120 grados, 13mm, f/2.4)

Cámara frontal: 12MP f/1.9

Muestras de las cámaras del iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus: audio

Aunque es probable que utilices el iPhone 14 Plus con auriculares Bluetooth, los altavoces estéreo del teléfono pueden alcanzar un gran volumen por sí solos: en un momento medimos 79 decibelios. Tras probar los altavoces con algo de música de Barbara Streisand usando Apple Music, vimos que suena tan bien como, si no mejor que, cualquier altavoz Bluetooth decente.

iPhone 14 Plus: rendimiento

El chip A15 Bionic (la versión del iPhone 13 Pro) sigue rindiendo genial

Sigue siendo difícil alcanzar el tope del rendimiento

Un nuevo diseño interno podría estar ayudando a conseguir un mejor rendimiento

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus llevan el chip de Apple del año pasado; sin embargo, aunque eso pueda parecer decepcionante, la realidad es que el A15 Bionic es un chip excelente. Además, cabe matizar que aunque es el mismo chip que tenía la gama iPhone 13, la versión utilizada es la que tenían los modelos Pro, que cuenta con una GPU de más núcleos.

Benchmarks de los iPhone 14 iPhone 14 Plus (A15 Bionic) iPhone 14 (A15 Bionic) iPhone 14 Pro (A16 Bionic) iPhone 13 (A15 Bionic) Mono-núcleo 1751 1729 1869 1505 Multi-núcleo 4742 4552 5345 3977 Puntuación Geekbench Metal Socre 12550 12548 15656 10547

Las puntuaciones que vimos al poner a prueba el móvil con el benchmark Geekbench 5 fueron más o menos las que esperábamos: mejores que las del iPhone 13, pero algo inferiores a las del chip A16 Bionic del iPhone 14 Pro.

Sin embargo, a efectos prácticos, es probable que no notes la diferencia. Se trata de un teléfono rápido, con suficiente margen para jugar a juegos exigentes de alta fidelidad, grabar vídeo 4K y editar cuatro secuencias 4K en Adobe Premiere Rush CC, todo a la vez.

Puntuación del rendimiento: 4/5

iPhone 14 Plus: eSIM y SOS de Emergencia

Apple ha decidido que los iPhone 14 en los EEUU sean solo eSIM. Eso quiere decir que allí no se puede meter una tarjeta SIM física. Este cambio no afecta a los demás países del mundo, y por lo tanto España, donde los iPhone siguen viniendo con ranura SIM (además de permitir la eSIM).

Aun así hemos querido comentar esto, ya que está claro que en un futuro este cambio también llegará a nuestro país, por lo tanto os contamos cómo es la experiencia para que podáis haceros a la idea.

Aunque el uso de la eSIM como estándar pueda sonar chocante para las personas a las que les gusta la comodidad de meter esa pequeña tarjetita en el móvil, podemos decir que nos ha parecido muy cómodo y sencillo el proceso para cambiar las eSIM, tanto para cambiar un número de teléfono existente, de un iPhone con SIM física a un iPhone 14 con eSIM, como cuando hicimos el cambio de un número de eSIM en el iPhone 14 al iPhone 14 Plus. Mientras sigas todas las instrucciones en pantalla, el proceso es sencillísimo.

Pasando a hablar del SOS de emergencia por satélite. Esperamos que nunca tengas que hacer uso de esta nueva conectividad, pero la capacidad de llamar a los servicios de emergencia cuando fallan todas las comunicaciones tradicionales podría salvarte la vida. Apple mostró cómo funcionaba poco después del lanzamiento de la gama iPhone 14, en septiembre.

Nuestros compañeros de TechRadar de EEUU estuvieron allí: la compañía llevó a los asistentes a una colina en el Apple Park. Estando allí, el iPhone 14 mostraba un icono de satélite en la esquina superior derecha de la pantalla, indicando que los servicios de emergencia por satélite estaban disponibles desde esa ubicación.

Al marcar el 911 en esta situación, el iPhone 14 abre una nueva ventana emergente preguntando si quieres intentar enviar un mensaje de emergencia vía satélite. A continuación, un asistente de emergencias en pantalla te ofrece una indicación visual de hacia dónde debes mirar para conectarte al satélite más cercano. Después, te hace una serie de preguntas que el sistema puede enviar por texto comprimido a un centro de retransmisión de Apple, que se pone en contacto con los servicios de emergencia.

Si durante la comunicación un satélite se sale de tu alcance, el sistema te pedirá que mires a otra dirección para volver a conectarte.

Como medida de seguridad adicional, el teléfono incluye ahora la detección de accidentes. La idea es sencilla. Si tienes un accidente de coche y tu iPhone 14 Plus está contigo, puede detectar el choque (sí, y diferenciar entre un simple golpe y algo bastante grave). En ese caso, el teléfono puede ponerse en contacto automáticamente con los servicios de emergencia e incluso con tu contacto de emergencia, siempre que lo configures en el teléfono.

Junto con el resto de la gama iPhone 14, este es un móvil 5G que también soporta WiFi 6. Su conectividad es buena, y las velocidades pueden ser muy altas cuando se tiene una conexión de red sólida.

Las mejores velocidades 5G, sin embargo, dependerán en gran medida de dónde vivas y de lo bien construida que esté la red 5G en tu zona.

iPhone 14 Plus: batería

Supera el límite típico de un día

Parece consumir poco

La velocidad de carga es lenta para los estándares actuales

Aparte de la pantalla más grande, la otra principal razón por la que podrías querer elegir el iPhone 14 Plus en vez del 14 es la duración de la batería.

Hicimos una prueba de duración de vídeo tanto con el iPhone 14 como con el iPhone 14 Plus, reproduciendo contenidos de Netflix de forma casi constante. El iPhone 14 aguantó casi 20 horas, mientras que el iPhone 14 Plus nos duró aproximadamente 25 horas de reproducción.

Obviamente, la duración variará según el uso que se le dé al móvil, pero lo que ha quedado demostrado en nuestras pruebas es que el iPhone 14 Plus es capaz de ofrecer una duración impresionante.

La velocidad de carga que ofrece Apple sigue siendo de la media, por no decir lenta (en comparación con lo habitual a día de hoy). Utilizamos un cargador Apple de 20W para cargar el teléfono hasta el 45% en 30 minutos. Tras una hora y 10 minutos, estaba al 90%.

El iPhone 14 Plus es compatible con MagSafe y también con carga inalámbrica Qi. En la caja encontrarás un cable de USB-C a Lightning, pero no un adaptador de corriente.

Puntuación de la batería: 4.5/5

iPhone 14 Plus: software

La experiencia que ofrece iOS 16 es ejemplar

Mejor experiencia con las aplicaciones de Mensajes, correo electrónico y Mapas

La pantalla de bloqueo cambiará la forma de usar el iPhone

Apple iPhone 14 Plus al lado de un iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Todos los modelos de iPhone 14 vienen con iOS 16 (opens in new tab)preinstalado. Entre las principales actualizaciones se encuentra la nueva pantalla de bloqueo, que incluye, por ejemplo, la posibilidad de que la imagen de fondo que elijas se solape parcialmente con el reloj de la pantalla, como si se tratara de una capa superpuesta.

También están los mensajes editables y recuperables, una función que hemos empezado a utilizar con más frecuencia. También es posible "programar" (enviar más tarde) un correo electrónico, así como anular su envío.

Además, encontrarás mapas actualizados con direcciones multipunto, y otra función chula es la posibilidad de seleccionar un sujeto de una foto y literalmente separarlo del resto de la imagen, pudiendo pegarlo en cualquier otra foto o aplicación.

Puntuación del software: 4.5/5

En cierta manera, el iPhone 14 Plus nos ha gustado tanto como el iPhone 14. Es un teléfono excelente con un diseño y unas características por encima de la media. Dicho esto, tampoco se diferencia mucho del iPhone 13, y no podemos evitar sentir cierta decepción porque no hayan implementado en los modelos básicos la "Dynamic Island" de los modelos Pro.

Sin embargo, el iPhone 14 Plus sí que ofrece algo que no te ofrece ningún otro iPhone 14: un tamaño grande a un precio más bajo que el Pro Max, y lo complementa con una gran duración de batería. Por lo tanto, gastar los 150€ más que el modelo estándar que cuesta el iPhone 14 Plus es un precio justo a pagar si quieres esa pantalla más grande y toda esa duración de la batería.

iPhone 14 Plus: resumen de puntuaciones

Área Notas Puntuación Diseño Construcción y diseño de buena calidad 4/5 Pantalla La Super Retina XDR OLED sigue siendo la mejor tecnología de pantalla de iPhone que puedes conseguir pero... jolín con el notch 3.5/5 Rendimiento El chip A15 Bionic (misma versión que el iPhone 13 Pro) sigue siendo fantástico 4/5 Cámaras Hereda mucho del iPhone 13 Pro 3.5/5 Batería Aguanta más que el límite típico de un día 4.5/5 Software La experiencia que ofrece iOS 16 es ejemplar 4.5/5 Relación calidad precio Un iPhone grande con un precio menos alto que los Pro 4/5

¿Debería comprar el Apple iPhone 14 Plus?

Cómpralo si...

Quieres un iPhone de gran tamaño El debut del iPhone 14 Plus significa que los fans de Apple tienen ahora dos opciones de iPhone de pantalla grande, y esta está al alcance de los bolsillos de más gente.

Necesitas una gran duración de batería Lo sabemos, estás cansado de quedarte sin batería en el momento más inoportuno. Una de las grandes ventajas del iPhone 14 Plus es que ofrece más de un día completo de batería.

Eres de a los que les gusta el notch No sabemos muy bien cómo es posible que después de ver la "Dynamic Island" puede haber gente que sigue prefiriendo el notch. Pero bueno, dicho eso, ese módulo TrueDepth sigue siendo bastante potente y útil, y alberga una cámara frontal mejorada. Y todo esto lo consigues por menos de lo que pagarías por un iPhone 14 Pro o Pro Max.

Te llama la atención la comunicación de emergencias vía satélite Esta capacidad de comunicarte vía satélite y ayudarte a salir de un accidente grave es única entre los principales smartphones.

No lo compres si...

No quieres volver a ver el notch No se puede evitar ver constantemente el notch con su módulo True Depth, aunque parezca más pequeño en este teléfono gracias a su gran pantalla.

La fotografía es crucial para ti El iPhone 14 Plus tiene tres buenas cámaras, pero en los modelos Pro, el conjunto, liderado por un sensor de 48MP, es claramente mejor.

Primer análisis: Octubre de 2022