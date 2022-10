iPhone 14 vs iPhone 13: comparativa - ¿Supone el nuevo modelo estándar de Apple una mejora en algún sentido?

El evento 'Far Out' de Apple (opens in new tab) del 7 de septiembre nos trajo un montón de nuevos iPhones, smartwatches e incluso unos nuevos AirPods, pero ahora que el iPhone 14 (opens in new tab) ya está a la venta, podemos ver lo bien, o mal, que se compara con su predecesor de 2021, el iPhone 13 (opens in new tab).

El iPhone 14 es posiblemente el modelo menos emocionante de esta nueva generación... y con posiblemente nos referimos más bien a "sin lugar a dudas". El iPhone 14 es prácticamente igual que el iPhone 13, incluso equipa prácticamente el mismo chip, en vez de venir con el nuevo chip A16 Bionic que tienen los iPhone 14 Pro. Y encima, ha subido de precio.

Por eso, es normal que te estés preguntando si hay algún motivo por el que optar por el nuevo iPhone 14. Por ello, hemos elaborado esta comparativa, donde hemos puesto cada una de las características del iPhone 14 y el iPhone 13 cara a cara, y de esta manera, esperamos ayudarte a decidir si merece la pena el desembolso adicional que te supondrá hacerte con el nuevo modelo.

iPhone 14 vs iPhone 13: precio y disponibilidad

El iPhone 13 se lanzó en 2021 por 909€, pero tal y como es normal, ahora que ha salido el iPhone 14 ya lo puedes encontrar rebajado. No en la web oficial de Apple, no, ahí han mantenido el mismo precio, pero en vendedores como Amazon lo puedes encontrar por 839€ (opens in new tab), o en PcComponentes por 859€ (opens in new tab).

Respecto al nuevo iPhone 14, su precio parte de 1.009€.

Si estás pensando en si hay alguna diferencia en la capacidad de almacenamiento, la respuesta es no: ambos móviles están disponibles con 128GB, 256GB o 512GB.

En definitiva, el iPhone 14 te cuesta un mínimo de 100€ más que su predecesor, y la diferencia es mayor todavía si optas por otros vendedores que no sean Apple.

Por lo tanto, ahora la gran pregunta es: ¿merece la pena ese desembolso adicional? ¡Comparemos las características!

(opens in new tab) oferta iPhone 13 en oferta (opens in new tab)

Ahorra 70€

170€ en comparación con el iPhone 14 Si quieres optar por un modelo estándar para no gastar tanto dinero, deberías plantearte comprar el iPhone 13 con descuento en Amazon (opens in new tab)o PcComponentes (opens in new tab). Precio: 909€ 839€ (opens in new tab).

iPhone 14 vs iPhone 13: diseño

Mientras que, como ya habréis escuchado, el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y 14 Pro Max (opens in new tab) llegan con varios cambios, incluido el hecho de que han dejado atrás el clásico notch a favor de la nueva "Dynamic Island (opens in new tab)", en el caso del iPhone 14 y iPhone 14 Plus (opens in new tab) no hemos visto esta actualización, sino que siguen mostrando el mismo notch de siempre.

En general, el diseño de los modelos básicos es prácticamente igual a la gama del año pasado.

Por eso, hay muy pocas cosas que diferencien al iPhone 14 del iPhone 13: ambos tienen una pantalla plana, un enorme notch en la parte superior de la pantalla, un marco de metal y una parte trasera de cristal, con dos cámaras traseras colocadas en diagonal en la esquina superior izquierda.

(Image credit: TechRadar)

El iPhone 14 es ligeramente más grueso que el 13, lo que según se cree es debido al que el nuevo modelo podría tener una batería de una capacidad un poco mayor, aunque eso es algo que Apple no ha revelado, por lo que no podemos estar seguros. Más allá de eso, ambos teléfonos tienen la misma altura y anchura.

En realidad, una de las únicas formas de diferenciar los dos modelos es fijarse en los colores en los que están disponibles. El iPhone 13 puede comprarse en 6 colores (el sexto se incorporó a posteriori): rosa, azul, Medianoche, Blanco Estrella, verde y rojo "(PRODUCT)RED".

El iPhone 14, por su parte, está disponible ahora mismo en 5 colores: azul, púrpura, Medianoche, Blanco Estrella y rojo "(PRODUCT)RED". Es muy probable que más adelante, tal vez en primavera, Apple lance un nuevo sexto color para el iPhone 14, pero todavía no sabemos cuál podría ser. La verdad es que nos encantaría ver un nuevo verde o la vuelta del amarillo a los iPhone.

Si bien muchos de esos colores parecen ser los mismos, cabe señalar que varios de ellos muestran distintas tonalidades según el modelo.

Si te preguntas si el iPhone 14 y el 13 son resistentes al agua, Apple ofrece esto desde el iPhone 8 en 2017, por lo que esta es otra característica que tienen en común ambos móviles.

iPhone 14 vs iPhone 13: pantalla

(Image credit: TechRadar)

Si esperabas ver la tasa de refresco de 120Hz del iPhone 13 Pro (opens in new tab) y iPhone 14 Pro en alguno de los modelos estándar, sentimos decepcionarte. Tanto el iPhone 13 como el 14 se quedan en unos mediocres 60Hz.

Respecto a los demás detalles de las pantallas del iPhone 14 y 13, ambos móviles comparten la misma pantalla: una OLED de 6.1 pulgadas, con una resolución 1170 x 2532, HDR, un pico de brillo de 1200 nits y soporte Dolby Vision. También en ambos casos, la pantalla está protegida por el vidrio endurecido "Ceramic Shield" de Apple.

Si estás pensando que te has tenido que saltar alguna diferencia entre las pantallas, tranquilo, no es así, es que no las hay.

iPhone 14 vs iPhone 13: cámaras

Nos complace poder hablar en esta sección de algunas ligeras mejoras.

Sobre el papel, los dos móviles cuentan con dos cámaras traseras de 12MP cada una (la principal y una ultra gran angular), mientras que por delante, encontramos una de 12MP también en ambos teléfonos.

Ahora bien, a pesar de que todo eso suene idéntico, las cámaras del iPhone 14 llevan la delantera, tanto en términos de hardware como de post-procesamiento.

El sensor principal de 12MP del iPhone 14 es de un tamaño más grande que el de su predecesor, con píxeles más grandes de 1,9 µm, una apertura más amplia de f/1,5 y una nueva generación de OIS (estabilización óptica de imagen). Según Apple, todo esto hace que podamos disfrutar de una mejora de un 49% en el rendimiento en escenarios de poca luz.

Por otro lado, el nuevo iPhone 14, al igual que el resto de la gama de 2022, viene con el "Photonic Engine" de Apple, que en español significa "motor fotónico". Esta función lo que hace es que aplica el actual procesamiento de imágenes llamado "Deep Fusion" y la composición en el proceso de captura de fotos, lo que significa una menor compresión de los colores y de los detalles en la captura final.

(Image credit: TechRadar)

No está claro si esto es simplemente una novedad del software que Apple podría extrapolar al iPhone 13, pero de momento, parece que seguirá siendo una característica exclusiva de la gama iPhone 14.

Por último respecto a las cámaras, aquellos a los que les guste mucho hacerse fotos selfie, con el iPhone 14 se beneficiarán de la primera cámara frontal con autoenfoque que hay en un iPhone, gracias a la cual, Apple promete una mejora del 38% en las capturas con poca luz, en comparación con la cámara frontal del iPhone 13.

iPhone 14 vs iPhone 13: especificaciones y rendimiento

Este año Apple ha decidido que el chip no suponga una actualización tan importante de una generación a otra como suele ser. Resulta que el iPhone 14 y el iPhone 13 equipan básicamente los dos el mismo chip: el A15 Bionic. Ahora bien, hay un pequeño matiz, y es que la versión del chip del nuevo modelo es la que el año pasado llevaban los modelos Pro, que cuenta con una GPU de 5 núcleos, en vez de la GPU de 4 del iPhone 13.

Normalmente, de un año para otro vemos un chip nuevo, tal y como hemos visto en el iPhone 14 Pro y Pro Max, que equipan el nuevo A16 Bionic, y por lo tanto, sí que ofrecen un salto notable en el rendimiento. Lamentablemente, como decimos, no es el caso en el iPhone 14 estándar.

En definitiva, el rendimiento del iPhone 14 es muy similar al del iPhone 13, aunque es verdad que es un pelín mejor, gracias a esa GPU de 5 núcleos.

Una nueva e interesante función exclusiva de los iPhone 14 es el "SOS de emergencia vía satélite", que permite a los usuarios (pero de momento solo a los de EE.UU. y Canadá) enviar mensajes de texto e información de localización a los servicios de emergencia cuando están fuera del alcance de la cobertura móvil o del WiFi.

Por último, cabe mencionar, aunque esto no afecta a España, pero lo decimos para quien nos pueda estar leyendo desde EEUU, es que allí este año los nuevos iPhone 14 funcionan de forma exclusiva con eSIM, por lo que no podrás meter una SIM física si compras el móvil allí (mientras que en el iPhone 13 sí). Pero lo dicho, esto no es algo que nos afecte en España, donde la configuración para las SIM es idéntica en ambos modelos.

iPhone 14 vs iPhone 13: batería

(Image credit: TechRadar)

Aunque Apple por alguna razón nunca publica las capacidades específicas de las baterías de sus iPhone, sí que suele dar ciertas cifras respecto a ciertas tareas, y las que ha dado para el iPhone 14, junto con el hecho de que el móvil sea un poco más grueso que el iPhone 13, parecen sugerir fuertemente que la batería del iPhone 14 es de mayor capacidad que la de su predecesor.

Respecto a esas cifras que sí que comparte la compañía, Apple dijo que el iPhone 13 aguanta 19 horas de reproducción de vídeo, mientras que la duración del iPhone 14 para la misma tarea alcanza las 20 horas. Y lo mismo pasa con el audio, donde el iPhone 13 aguanta 75 horas y el iPhone 14 aguanta 100 horas, según Apple.

La velocidad de carga sigue siendo la misma, de 20W por cable, y el puerto de carga Lightning también es el mismo en ambos móviles. Igualmente, la velocidad de carga inalámbrica es igual, de 15W, y lo mismo pasa con la carga inversa de 7.5W y la compatibilidad con MagSafe.

iPhone 14 vs iPhone 13: conclusión

En conclusión, y dejadme que me ponga un poco irónica, si os gusta el nuevo color púrpura del iPhone 14, entonces ese sería un motivo por el que optar por el nuevo modelo.

Es broma, lo que quiero decir es que estamos ante dos móviles muy, muy parecidos, y resulta que el iPhone 13 te va a costar, como mínimo, 100€ menos.

Ahora bien, tratando de apoyar al iPhone 14: la batería debería durar un poquito más, las fotos que hagas de noche deberían verse mejor, y el rendimiento es un pelín mejor, aunque sinceramente no creemos que esto último se vaya a notar apenas en la práctica. ¡Ah bueno! Y está la posibilidad de que en un futuro puedas aprovechar la nueva función de SOS de emergencia vía satélite, aunque claro, de momento solo funciona en EEUU y Canadá, y Apple no ha dado ninguna pista de cuándo estará disponible la función en otras partes del mundo.

Pero si para ti esos son factores hacen que te parezca bien gastarte ese dinero extra, entonces adelante, compra el iPhone 14. Para todos los demás, no cabe duda de que el iPhone 13 ofrece una relación calidad-precio mucho mejor.

Por último, te diríamos que tal vez quieras plantearte echar un vistazo al iPhone 13 Pro (opens in new tab), que es mejor que el 14 en varios aspectos, y te costará solo un poquito más. Eso sí, como Apple ya no los fabrica, cada vez quedan menos, así que date prisa si quieres conseguir un iPhone 13 Pro, o cómpratelo de segunda mano.