iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: comparativa - La pregunta del año: ¿cuál deberías comprar?

Apple presentó sus nuevos iPhone 14 el 7 de septiembre (opens in new tab). Como era de esperar, los móviles llegan con algunas mejoras, que son más o menos notables según el modelo que escojas.

También sabrás seguramente que los iPhone 14 (opens in new tab) han subido de precio en comparación con sus predecesores, por lo que mucha gente se está preguntando si deberían comprar el nuevo iPhone 14 (estándar) o el iPhone 13 Pro (opens in new tab)del año pasado, que además ya se puede encontrar rebajado en muchos vendedores.

Hay algunas similitudes sorprendentes entre estos dos teléfonos, pero también algunos cambios. Entonces... ¿ha conseguido Apple hacer algún progreso con su iPhone 14 convencional, o sería mejor que te limitaras a buscar un iPhone 13 Pro a precio reducido?

Todavía no estamos preparados para ofrecer un veredicto definitivo sobre el iPhone 14: lo hemos probado y ya tenemos nuestras primeras impresiones (opens in new tab), pero podríamos cambiar de opinión cuando realicemos nuestro análisis en profundidad. Dicho esto, sabemos suficiente, además de sus especificaciones, como para tratar de responder a esa pregunta, y no tiene pinta de que vayamos a cambiar de opinión.

(Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: precio y disponibilidad

El iPhone 14 fue presentado el 7 de septiembre, ya lo puedes reservar, y se pondrá finalmente a la venta el 16 de septiembre.

A diferencia de EEUU, donde Apple ha respetado los mismos precios que en 2021, en Europa, y por lo tanto España, el mayor problema ante el que nos encontramos es que el iPhone 14 ha subido de precio respecto al iPhone 13 (opens in new tab)del año pasado un mínimo de 100€ (la diferencia es mayor si se escoge más almacenamiento).

Concretamente, el iPhone 14 parte de 1.009€ si optas por la variante con 128GB de RAM (frente a los 909€ de la misma variante de su predecesor), si prefieres más almacenamiento, te costará 1.139€ si optas por 256GB, y sube hasta 1.399€ si eliges la variante superior con 512GB.

Hablemos ahora del iPhone 13 Pro. Este modelo se puso a la venta el 24 de septiembre de 2021. Si bien este móvil se lanzó por 1.159€ para su variante de 128GB, ya lo puedes encontrar rebajado en muchos vendedores. Por ejemplo, puedes comprar el iPhone 13 Pro por 1.094€ en Amazon (opens in new tab), o por 1.109€ en PcComponentes (opens in new tab). Los demás precios de lanzamiento del iPhone 13 Pro son: 1.279€ para 256GB, 1.509€ para 512GB, y además tiene una variante adicional con 1TB de almacenamiento (que no tiene el iPhone 14 estándar) y que en su momento costaba 1.739€. Claro que como decimos, puedes encontrar todas las variantes con descuento hoy en día.

En definitiva, si bien comparando los precios de lanzamiento el iPhone 13 Pro costaba 150€ de lo que cuesta ahora el iPhone 14, lo cierto es que a día de hoy podrás comprar el Pro del año pasado por solo 85€ más.

Ahora la gran pregunta es, con esa diferencia en el precio, ¿qué nos ofrece cada móvil? ¿Cuál es mejor?

(Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: diseño

El iPhone 14 básico se parece mucho al iPhone 13 del año pasado. Está claro que Apple no ha reinventado nada.

Cuenta con el mismo borde plano de aluminio y la misma parte frontal y trasera planas de cristal que las gamas iPhone 13 y iPhone 12 (opens in new tab). A diferencia del iPhone 14 Pro (opens in new tab), también sigue contando con el notch en la pantalla.

Hablando ya directamente de la comparativa del iPhone 14 con el iPhone 13 Pro, ambos móviles cuentan con las mismas dimensiones: el iPhone 13 Pro mide 146,7 x 71,5 x 7,7 mm y el iPhone 14 solo añade 0,1 mm al grosor.

La principal diferencia en este caso es que el iPhone 13 Pro cuenta con un borde hecho de un acero inoxidable más resistente y de mejor calidad que el iPhone 14. Por otro lado, esto también hace que el iPhone 13 Pro pese más: 204g frente a los 172g iPhone 14.

Además, el iPhone 13 Pro también cuenta con un módulo de cámara más notorio, con tres lentes en lugar de las dos del iPhone 14.

(Image credit: Apple)

Respecto a los colores, el iPhone 14 añade un nuevo tono púrpura, que es muy clarito, algo así como lavanda, y los demás colores disponibles son azul, Medianoche (negro), Blanco Estrella y "PRODUCT(RED)", que es rojo. En el caso del iPhone 13 Pro, puedes optar por el Azul Alpino, que es de un tono distinto que el azul del iPhone 14, así como grafito (gris oscuro), verde, Oro y Plata.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: pantalla

Ambos teléfonos tienen pantallas OLED de 6,1 pulgadas con una resolución de 1170x2532, por lo que son muy similares.. pero no son idénticas.

La principal diferencia la encontramos en la tasa de refresco, que en el iPhone 14 es de unos escasos 60Hz, mientras el iPhone 13 Pro apuesta por el estándar "Pro Motion" de 120 Hz de Apple. Esto quiere decir que los contenidos se ven literalmente el doble de fluidos, lo que notarás especialmente al desplazarte por contenidos web, redes sociales y la galería de fotos.

(Image credit: Apple)

La pantalla del iPhone 13 Pro también es más brillante, ya que alcanza hasta 1000 nits en el modo de alto brillo (HBM). En cambio, el iPhone 14 solo puede llegar hasta 800 nits. Ambos son capaces de alcanzar un brillo máximo de 1200 nits en ciertas situaciones limitadas.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: cámaras

Podemos hacernos una idea bastante clara de la calidad fotográfica que ofrecerá el iPhone 14, y de cómo quedará en comparación con el iPhone 13 Pro, ya que su sistema de cámaras claramente ha adoptado algunas del iPhone 13 y muchas precisamente del iPhone 13 Pro.

El iPhone 14 cuenta con dos cámaras de 12MP cada una, mientras que el iPhone 13 Pro ofrece tres cámaras de 12MP. Esto es debido a que el 13 Pro cuenta con teleobjetivo, perfecto para hacer zoom de calidad, mientras que el iPhone 14 no tiene. Por otro lado, el sensor principal de ambos móviles es muy parecido.

Tiene el mismo número de píxeles, pero además el sensor es del mismo tamaño, siendo el tamaño de los píxeles de 1,9 µm en los dos casos. Además, ambos se benefician del sistema de estabilización por desplazamiento del sensor (que tenía el iPhone 12 Pro Max (opens in new tab)), por lo que esperamos una calidad similar de las capturas en escenarios con poca luz. Al menos si nos fijamos en el sensor.

En este sentido, encontramos una novedad en las cámaras del nuevo iPhone 14, que es el "Photonic Engine" que ha debutado este año. Este sistema híbrido de software y hardware permite aumentar el rendimiento con poca luz al menos dos veces en el iPhone 14, lo que podría traducirse en que el nuevo modelo podría rendir mejor que el iPhone 13 Pro en situaciones de poca luz.

Otro factor común es que los dos teléfonos equipan exactamente el mismo chip A15 Bionic, por lo que cuentan con el mismo potencial de procesamiento de imágenes, y no hay que olvidar que el procesamiento de imágenes es en gran parte precisamente lo que hace las cámaras de los iPhones sean tan buenas.

(Image credit: Apple)

No hay que olvidar una gran ventaja muy importante que tiene el iPhone 13 Pro frente al iPhone 14: el teleobjetivo, que ofrece un zoom óptico de 3 aumentos, por lo que podrás hacer fotos con zoom mucho más detalladas con el iPhone 13 Pro que con el iPhone 14, que se limita a recortar las imágenes.

Al fin y al cabo, el iPhone 13 Pro es un "Pro", y el iPhone 14 un modelo básico, por lo que el primero es mejor, de más calidad, por mucho que lleve más tiempo en el mercado.

Por último en esta sección, hay una cosa en la que el iPhone 14 podría superar al iPhone 13 Pro: la cámara selfie. Aunque en ambos casos son sensores de 12MP, el iPhone 14 cuenta con una apertura f/1.9 que es más amplia (frente a f/2.2 en el iPhone 13 Pro), y además viene con un sistema de autoenfoque adecuado en lugar del enfoque fijo del Pro. Se espera que esto signifique un mejor enfoque y rendimiento con poca luz con la cámara frontal, y mejores fotos de grupo a distancia.

(Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: especificaciones y rendimiento

Como acabamos de mencionar en la sección de la cámara, ambos teléfonos equipan exactamente el mismo chip A15 Bionic. Cabe señalar que el iPhone 13 estándar también contaba con el mismo chip, pero tenía una GPU de 4 núcleos, mientras que la GPU del iPhone 14 y del iPhone 13 Pro es de 5 núcleos, lo cual es un poquito mejor. Pero bueno, eso no viene al caso.

Sea como sea, esto no quiere decir que estos dos teléfonos ofrezcan necesariamente un rendimiento idéntico. Aunque ambos modelos podrían venir con 6GB de RAM (Apple no ha compartido esta especificación para los nuevos móviles, por lo que no lo sabremos con seguridad hasta que podamos hacer el análisis en profundidad y comprobarlo), el tipo de RAM podría ser distinto; más rápido en uno que en otro.

Otra ventaja del iPhone 13 Pro es la opción adicional de un almacenamiento de 1TB, mientras que el iPhone 14 ofrece un máximo de 512GB.

En definitiva, en términos de rendimiento, es probable que los dos dispositivos estén muy a la par, y en todo caso, sospechamos que el antiguo Pro mantendrá una ligera ventaja.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: duración de la batería

Una vez más, estamos ante una especificación que la compañía de la manzanita se niega a confirmar oficialmente. Para averiguar las capacidades de las baterías de los iPhones, no nos queda otra que comprobarlas por nosotros mismos, cosa que todavía no hemos podido hacer con el nuevo iPhone 14.

Ahora bien, los rumores afirman que estamos ante una batería de 3.279 mAh, lo que es un pelín más de lo que ofrecía su predecesor, el iPhone 13. Pero para lo que nos ocupa en esta comparativa, el iPhone 13 Pro tiene una batería de 3.095mAh, por lo que la del iPhone 14 es de mayor capacidad.

Claro que esto no tiene por qué decir que el iPhone 14 vaya a ofrecer una mayor duración de la batería que el iPhone 13 Pro. Este último es verdad que tiene una pantalla que se refresca dos veces más rápido, y por lo tanto consume más en esas situaciones, pero también es más inteligente y es capaz de bajar a 10Hz cuando sea necesario, por lo que realmente ahorra energía.

La mayor batería del iPhone 14 parece estar confirmada por el simple hecho de que el dispositivo es un poco más grueso que el iPhone 13 Pro, como se ha indicado en la sección de diseño, pero como hemos dicho, esto no quiere decir que la duración de la batería vaya a ser mayor.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: ¿cuál deberías comprar?

Y con esto, llegamos a la esperada conclusión de esta comparativa. Respondamos a la pregunta: ¿qué móvil supone mejor compra, el iPhone 14 (opens in new tab) o el iPhone 13 Pro (opens in new tab)?

Podemos empezar diciendo que el iPhone 14 está en camino de convertirse en la mayor decepción del año del mundo de la telefonía, y claramente, de toda su gama. Es muy similar al iPhone 13 (estándar) del año pasado, demasiado: no han mejorado notablemente el rendimiento de un año para otro, tal y como esperábamos, y encima es más caro.

Por eso, es de cajón que el iPhone 13 Pro, que es el modelo superior de la gama anterior, es mejor. Su rendimiento es muy similar al del nuevo iPhone 14 (o incluso mejor), y además ofrece una pantalla superior y una cámara más versátil.

El iPhone 14, por su parte, tiene un par de nuevos trucos de cámara que no vemos en el iPhone 13 Pro, a pesar de su hardware similar o incluso superior. En relación a esto, el iPhone 14 podría, tal vez, conseguir mejores resultados en escenarios de poca luz, pero los que ofrece el iPhone 13 Pro ya son muy buenos, y encima cuenta con teleobjetivo para hacer zoom óptico, cosa que no tiene el iPhone 14.

Apple ha retirado la opción de compra del iPhone 13 Pro de su página web, pero por suerte tenemos otros vendedores, donde podemos encontrar el iPhone 13 Pro con buenos descuentos, lo cual reduce la diferencia en el precio entre este y el iPhone 14.

Si puedes comprar el iPhone 13 Pro en oferta (a continuación te dejamos alguna opción), entonces el iPhone 13 Pro es la mejor compra, porque por una diferencia pequeña tendrás un móvil superior.

Si quieres leer más sobre qué iPhone comprar, puedes leer este artículo (pinchando aquí) donde hemos comentado todos los nuevos iPhone 14 y hemos argumentado cuál supone mejor compra (opens in new tab).