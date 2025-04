Shopify va a contratar a ChatGPT como su personal shopper, según un nuevo informe

Cuando le preguntas a ChatGPT qué zapatillas son las mejores para correr por senderos, obtienes una visión general de los mejores ejemplos y enlaces a sitios de reseñas y catálogos de productos. Pronto, sin embargo, ChatGPT podría ofrecerte comprar tu elección de entre una gama de comerciantes de Shopify directamente en el chat, según un código inédito descubierto por Testing Catalog.

En lugar de hacer clic a través de diferentes sitios web, Shopify rellenaría ChatGPT con los productos sugeridos, con precio, opiniones, detalles de envío y, lo más importante, un botón «Comprar ahora».

Si haces clic en él, no saldrás de ChatGPT. Simplemente comprarás esos zapatos a través de ChatGPT, que será la propia tienda.

