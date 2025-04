El iPhone 18 recibirá de nuevo una importante mejora de rendimiento, pero podría subir de precio

¿Deberías actualizarte al iPhone 17 este año o esperar al iPhone 18? Una nueva filtración sugiere que el iPhone de 2026 vendrá con un aumento significativo de rendimiento, pero también podría tener un precio notablemente más alto.

La filtración procede de Digital Chat Station en la red social china Weibo (según MacRumors). Al parecer, el chip A20 destinado a la serie 18 del iPhone cambiará de un proceso de fabricación de 3 nanómetros a otro de 2 nanómetros, es decir, incluirá más transistores en el mismo espacio.

Los chips del iPhone son más rápidos cada año, por supuesto, pero cuando se trata de un salto de nanómetro (nm), las diferencias entre generaciones deberían ser aún mayores.

You may like