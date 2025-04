¡Empieza a ahorrar! – El precio del iPhone plegable superará al del MacBook Pro, según el último rumor

Desde el principio teníamos bien claro que el día que Apple por fin lance su iPhone plegable, se trataría de un dispositivo muy caro, y ahora, gracias a nuevos rumores, podemos hacernos una idea de cuál será su precio, el cual convertirá al iPhone plegable en uno de los productos más caros de Apple (lo cual es mucho decir).

Según Instant Digital (compartido por MacRumors), el iPhone plegable costará entre 2.100 y 2.500 dólares en EEUU. La conversión a euros sale en 1.849€-2200€, sin embargo, los productos de Apple siempre suben mucho de precio cuando salen de EEUU, por lo que el precio superará la conversión sin ninguna duda.

Eso precio haría que fuera mucho más caro que el teléfono actual más caro de Apple, que es el iPhone 16 Pro Max que parte de 1.469€, e incluso lo haría más caro que los 1.929€ que cuesta un MacBook Pro de 14 pulgadas M4 (2024).

You may like