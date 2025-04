Börja spara – enligt rykten kan Apples vikbara iPhone bli dyrare än en MacBook Pro

Det har aldrig rått några tvivel om att Apples kommande vikbara iPhone kommer att bli en riktigt dyr enhet – men nya rykten tyder på att den kan bli en av Apples allra dyraste produkter.

Enligt läckan Instant Digital (via MacRumors) kommer den vikbara iPhonen att ha ett startpris mellan 2 100 och 2 500 dollar (vilket motsvarar ungefär 21 000-25 000 kronor, även om de direkta konverteringarna förmodligen inte stämmer helt med vad priset faktiskt blir i olika regioner).

Det skulle göra den betydligt dyrare än Apples nuvarande toppmodell, iPhone 16 Pro Max, som börjar på 17 495 kronor – och till och med dyrare än en MacBook Pro 14 tum med M4-chip från 2024, som har ett startpris på 22 995 kronor.

You may like