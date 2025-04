iPhone 18 ryktas få enorm prestandaökning – men priset kan bli högre

Bör du uppgradera till iPhone 17 i år, eller vänta på iPhone 18? En ny läcka antyder att iPhone-modellerna för 2026 kommer att bjuda på ett rejält lyft i prestanda – men att prislappen samtidigt kan bli markant högre.

Detta kommer från den rutinerade läckan Digital Chat Station via kinesiska sociala medier Weibo (via MacRumors). Enligt uppgifterna kommer A20-chippet, som är tänkt att användas i iPhone 18-serien, att tillverkas med en 2 nanometers-process istället för dagens 3 nm – vilket i praktiken innebär att fler transistorer kan rymmas på samma yta.

Detta bör resultera i en betydande förbättring i både prestanda och energieffektivitet (vilket i sin tur kan förbättra batteritiden). Visst blir iPhone-chippen snabbare för varje år, men när det sker ett tekniksprång i tillverkningsprocessen, som vid ett byte av nanometerklass, blir generationsskillnaderna ofta ännu mer påtagliga.

