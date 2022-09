Colores del iPhone 14: todos los tonos, incluidos el 14 Pro y el 14 Pro Max

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus en una gama de colores

Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un teléfono de la línea iPhone 14. En primer lugar está la elección del modelo, ya sea el propio iPhone 14, el iPhone 14 Plus, el iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max. Luego hay que considerar la cantidad de almacenamiento que necesitas. Pero igual de importante es la elección del color.

Apple ofrece cinco colores diferentes para el iPhone 14, y esos mismos tonos también están disponibles para el iPhone 14 Plus. Si adquieres un iPhone 14 Pro o un iPhone 14 Pro Max, podrás elegir entre cuatro colores diferentes, que difieren de los del iPhone 14 estándar.

Así que hay nueve opciones de color diferentes en total, y a continuación las hemos detallado todas, incluyendo imágenes de cómo se ve cada una.

iPhone 14 y iPhone 14 Plus: colores

Si vas a comprar un iPhone 14 o un iPhone 14 Plus, puedes elegir entre los tonos azul, púrpura, medianoche, luz estelar o product red. A continuación, puedes echar un vistazo a todos ellos.

iPhone 14 / iPhone 14 Plus en azul

(Image credit: Apple)

El azul es un tono en el que también se podía conseguir el iPhone 13 (opens in new tab), aunque la versión utilizada para el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus es ligeramente más clara.

Es un color sutil y discreto que habría encajado bien en los esquemas de color típicos de Apple para los modelos Pro, aunque no se ofrece allí. Se las arregla para ser a la vez elegante y un poco más interesante que los tonos blancos o negros estándar.

iPhone 14 / iPhone 14 Plus: en púrpura

(Image credit: Apple)

El púrpura es un nuevo tono este año y, al igual que el azul, es bastante ligero y pálido, por lo que no es especialmente llamativo. En su lugar, Apple ha optado por un aspecto elegante y discreto.

Sin embargo, seguro que tendrá fans, sobre todo porque no se puede conseguir el iPhone 13 en este tono.

iPhone 14 / iPhone 14 Plus en medianoche

(Image credit: Apple)

Medianoche es un nombre elegante para el negro y es un tono común y probablemente extremadamente popular del iPhone. El iPhone 13 también estaba disponible en este color, pero no es ninguna sorpresa. El negro -o Midnight- es un tono clásico.

Podría decirse que es un poco aburrido, pero es popular y clásico por una razón: es elegante y va con casi todo. No todo el mundo lo adora, pero también es difícil de odiar.

iPhone 14 / iPhone 14 Plus en luz estelar

(Image credit: Apple)

Luz estelar es otro tono común en el que no nos sorprende ver el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus, ya que es básicamente blanco con otro nombre.

Al igual que el medianoche, se trata de una opción de color de smartphone increíblemente popular, y en la que verás muchos teléfonos, no solo iPhones. Sin embargo, se trata de un color ligeramente blanquecino, por lo que es un poco diferente a algunos tonos de blanco puro.

iPhone 14 / iPhone 14 Plus en product red

(Image credit: Apple)

El rojo del producto es el tono más llamativo en el que puedes conseguir el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus. Mientras que las otras opciones son más bien discretas, este es un tono de rojo brillante y vibrante, y seguro que destacará entre la multitud.

Es menos elegante y más juguetón, por lo que no gustará a todo el mundo, pero seguro que a algunos compradores les encantará.

Cabe destacar también que cada compra de un iPhone en 'Product Red' contribuye directamente al fondo mundial de lucha contra el Covid-19.

iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max: colores

¿Estás buscando un iPhone 14 Pro o un iPhone 14 Pro Max? Entonces podrás elegir entre el modelo púrpura oscuro, dorado, plateado o negro espacial. Aquí tienes una muestra de todos ellos.

iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max en púrpura oscuro

(Image credit: Apple)

El púrpura oscuro (o Deep Purple para los rockeros) es uno de los nuevos tonos de este año, por lo que no puedes comprar un iPhone 13 Pro en este color. También es diferente al tono púrpura en el que puedes conseguir el iPhone 14 estándar.

Como su nombre indica, se trata de un tono púrpura más profundo y oscuro, y podría decirse que es el color más inusual en el que puedes conseguir el iPhone 14 Pro o Pro Max, pero a nosotros nos gusta lo inusual.

iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max en dorado

(Image credit: Apple)

El dorado es un color clásico y está disponible aquí, al igual que en los modelos Pro del año anterior. Es el tono más brillante y llamativo en el que puedes conseguir el iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max, así que aunque es una opción común y popular, debería destacar.

Dicho esto, no es tan cegador como para ser hortera, ni inadecuado para entornos más inteligentes, así que consigue un buen equilibrio.

iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max en plateado

(Image credit: Apple)

El plateado es un color que no necesita presentación: es uno que Apple ha ofrecido en el pasado, incluso en la línea del iPhone 13 Pro, y otros fabricantes de teléfonos también suelen vender sus dispositivos en este tono.

Este color brillante es un poco menos llamativo que la opción dorada de arriba, pero no es tan discreto como el tono negro espacial de abajo.

iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max en negro espacial

(Image credit: Apple)

El negro espacial, a pesar de su nombre, es más un gris muy oscuro que un negro, y se sitúa en algún lugar entre el tono grafito con el que Apple vende a veces los teléfonos y el tono medianoche con el que se puede conseguir el iPhone 14 estándar.

Aun así, es la opción más oscura del iPhone 14 Pro, y es un color que debería encajar en la mayoría de los estilos y entornos. Así que debería ser un gran ajuste para uno de los mejores iPhones (opens in new tab).