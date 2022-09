El iPhone 15 Pro llegará con unas mejoras increíbles, según una fuente importante - Y habrá un modelo Ultra

Ahora que ya ha pasado el esperado lanzamiento de los iPhone 14 (opens in new tab), el próximo buque insignia de Apple será el iPhone 15 en 2023, y una fuente bien situada en el sector ha sugerido que el modelo iPhone 15 Pro Max llegará con algunas actualizaciones muy importantes para distinguirlo más todavía del iPhone 15 estándar.

Esto es lo que ha afirmado el respetado analista de Apple Ming-Chi Kuo (opens in new tab), que según ha dicho "Apple diferenciará más todavía los modelos iPhone 15 Pro y iPhone 15 estándar" con el fin de impulsar las ventas de los dos teléfonos más caros.

Es más, Kuo añade que habrá también una mayor diferencia entre los dos modelos superiores, es decir, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max en términos de especificaciones y características, que las que hay entre el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

El iPhone Ultra

Claro que todavía no sabemos cuáles serán estas diferencias. No es que esto nos sorprenda del todo: ya se había rumoreado (opens in new tab) que la gama iPhone 15 seguirá la tendencia que hemos visto en los iPhone 14, dándoles a los modelos Pro chips más nuevos, mientras que al parecer los modelos básicos seguirán llegando con los chips del año anterior.

Como sabréis, este año el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max equipan el nuevo chip A16 Bionic, mientras que el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus mantienen el chip A15 Bionic de los iPhone 13 (opens in new tab), aunque sea un versión ligeramente retocada.

Por otro lado, el año que viene podríamos ver un nuevo modelo, o mejor dicho, un cambio de nombre: según Mark Gurman (opens in new tab), de Bloomberg, que tiene un buen historial de predicciones sobre Apple, el iPhone 15 Pro Max podría llamarse iPhone 15 Ultra para diferenciarlo más todavía de todos los demás modelos de la gama.

Apple siempre busca aumentar las ventas de los iPhone

Han pasado siglos desde aquellos días en los que Apple lanzaba un único iPhone cada año: ahora, estamos acostumbrados a que la compañía lance varios modelos, en múltiples configuraciones cada uno, mientras que los modelos más antiguos siguen a la venta como opciones más asequibles. También está el iPhone SE (opens in new tab), conocido como el "iPhone asequible" que se ha renovado este 2022.

Tener más opciones donde elegir hace posible que haya más personas que actualizan sus iPhones o se cambian de Android, y con eso en mente tiene sentido que Apple quiera diferenciar sus distintos dispositivos más todavía en los próximos años.

Ya hemos visto el primer movimiento en ese sentido este año, ya que los iPhone 14 Pro han llegado con un chip mejor y nuevo, y además no hay que olvidar la gran novedad del año: la Dynamic Island (el nuevo recorte), y la mejora de las cámaras a una principal de 48MP. Todo esto marca el comienzo de algo nuevo.

No oirás muchas quejas de los consumidores por el hecho de que haya una mayor variedad de iPhones para elegir entre varios precios, pero esto hace que elegir un modelo a la hora de comprar sea más difícil. Hay que tener en cuenta la velocidad del chip, el tamaño de la pantalla, las opciones de color, la duración de la batería, etc. Por suerte, aquí en TechRadar siempre haremos lo posible por ayudarte a elegir, ofreciéndote nuestras opiniones (opens in new tab), análisis (opens in new tab)y comparativas (opens in new tab)de los distintos dispositivos.

Apple está siguiendo la misma estrategia con sus smartwatches (opens in new tab) y, por supuesto, ya lleva varios años lanzando distintos modelos de iPads (opens in new tab).

Todavía es pronto, pero no dudéis que aquí en TechRadar os iremos contando cualquier noticia o filtración que vaya viendo la luz sobre los próximos iPhone 15.