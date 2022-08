El iPhone 14 Pro podría marcar el principio de una tendencia decepcionante

Las filtraciones y los rumores sugieren que el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) serán móviles muy interesantes, pero que el iPhone 14 (opens in new tab)estándar podría ser bastante decepcionante, y no solo porque probablemente tenga un diseño anticuado, sino también porque lo más seguro es que no venga con un nuevo chip, sino que mantenga el de la generación anterior.

Esto último ya lo habíamos escuchado varias veces, pero ahora, una nueva filtración afirma que la generación de este 2022 no será una excepción aislada, sino que el iPhone 15 repetirá lo mismo, y también llegará con un chip más antiguo que los modelos Pro de la misma familia.

Esta información se ha compartido en Weibo (opens in new tab), la conocida red social china. La publicación la descubrió GizChina (opens in new tab), y afirma que el iPhone 15 estándar equipará el chip A16, que es el que esperamos que debute en el iPhone 14 Pro, mientras que el iPhone 15 Pro tendrá un nuevo chip A17.

Por lo tanto, en otras palabras, el iPhone estándar del año que viene, contará con un chip más nuevo que el iPhone estándar de este año, pero a su vez, será uno más antiguo que el equiparán los modelos superiores de su gama.

La fuente no ha concretado si esta tendencia seguirá en generaciones posteriores al iPhone 15, pero anteriormente, Ming-Chi Kuo (opens in new tab), que es un analista con mucha reputación, ya dijo que este es el plan que Apple pretende seguir a partir de ahora.

Por lo tanto, aunque no podemos estar seguros de que esta última filtración está en lo cierto, el hecho de que ya sean dos filtradores los que han afirmado que a partir de ahora los chips nuevos serán exclusivos para los modelos Pro, sugiere que hay altas probabilidades de que la información sea correcta.

Dicho esto, es muy pronto para hablar del iPhone 15, por no hablar de los siguientes iPhones, así que incluso si este es el plan actual de Apple, siempre podría cambiar. Esperamos que así sea, porque incluso los modelos estándar son teléfonos de gama alta, por lo que es difícil justificar que utilicen un hardware de hace un año.

Es una pena, pero tampoco es el fin del mundo

Aunque esta noticia es un tanto decepcionante, la verdad es que es poco probable que sea un gran problema, ya que los chips de Apple ya superan a sus rivales de forma notable.

Por tanto, aunque el iPhone 14 y el iPhone 15 se lancen con chips de Apple anticuados, probablemente su rendimiento sea comparable al que ofrezcan los demás teléfonos que equipen los últimos chips de Qualcomm y Samsung.

Además, en cierta manera todos los chips topes de gama del mercado, en realidad ya ofrecen más potencia de la que la mayoría de los usuarios necesitan realmente, por lo seguramente la diferencia no se notará en la práctica.

Aun así, eso no quita que sea algo frustrante, y que los iPhone estándar lleguen con chips más antiguos que los Pro del mismo año, será algo que seguramente los haga menos atractivos para que los consumidores los quieran comprar. Por otro lado... ¿quién sabe? Tal vez esa sea precisamente la intención de Apple, y que hagan esto para que la gente se gaste más dinero comprando los Pro.

Sea cual sea la razón, tal vez los fans de Apple se planteen comprarse uno de los mejores móviles Android del mercado (opens in new tab).