Una nueva filtración del Galaxy S23 sugiere que Samsung seguirá los pasos del iPhone 14

Lo más probable es que el Samsung Galaxy S23 sea uno de los primeros móviles importantes que se lancen en 2023, pero si esta nueva filtración está en lo cierto, es posible que no haya muchos motivos por los que emocionarse, ya que al parecer los tres modelos de la nueva gama no serán muy distintos en lo que se refiere a especificaciones a sus predecesores Samsung Galaxy S22.

Según el habitualmente fiable filtrador Ice Universe (a través de GSMArena), las dimensiones de los teléfonos de 2023 serán más o menos las mismas que las de los de 2022, y los respectivos tamaños de pantalla y resoluciones serán idénticos.

Si esto se confirma, estaríamos ante la misma polémica que han causado dos de los nuevos modelos de Apple, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus, ya que se parecen mucho a las dos generaciones anteriores (y encima han subido de precio).

Esta nueva filtración del Galaxy S23 de la que estamos hablando coincide con un rumor anterior de la misma fuente en la que se afirmó que el Galaxy S23 Ultra sería muy parecido al Galaxy S22 Ultra, al menos en cuanto a su diseño. Ahora, esta nueva información afecta a toda la gama por completo.

Sin novedades si nos fijamos en los números

Parece que solo veremos un mínimo cambio de unos milímetros en la altura y la anchura de los nuevos móviles, mientras que los tamaños de las pantallas y las resoluciones serán idénticos.

Según se afirma, el Samsung Galaxy S23 medirá 146,3mm x 70,9mm x 7,6mm (frente a los 146mm x 70,6mm x 7,6mm del Galaxy S22), y se mantendrá la misma pantalla de 6,1 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080.

Por otro lado, el Galaxy S23 Plus medirá 157,8mm x 76,2mm x 7,6mm (frente a los 157,4mm x 75,8mm x 7,64mm del Galaxy S22+). La pantalla será otra vez de 6,6 pulgadas y la resolución de 2340 x 1080.

Y, por último, el Galaxy S23 Ultra al parecer tendrá unas dimensiones de 163,4mm x 78,1mm x 8,9mm (frente a los 163,3mm x 77,9mm x 8,9mm del Galaxy S22 Ultra). La pantalla parece que volverá a ser la misma, una de 6,8 pulgadas con una resolución de 3088 x 1440.

Lo mismo, pero diferente

No nos importaría demasiado si el diseño de los próximos Samsung Galaxy S23 se mantuviera igual, siempre y cuando se estén reservando todas las mejoras para el interior de los dispositivos. Al fin y al cabo, los móviles de la gama Galaxy S22 son lo suficientemente elegantes, y también existe la posibilidad de que Samsung decida ofrecernos algunos colores nuevos para elegir en las versiones renovadas.

A ver, está asegurado que veremos actualizaciones internas, empezando por el chip. Al parecer, el próximo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de nueva generación estará presente en los teléfonos Galaxy S23. Y además, parece que equiparán ese mismo chip en todas sus versiones, independientemente de en qué país se compren, a diferencia de años anteriores, donde en muchos sitios, incluida España, teníamos que apañarnos con un chip Exynos.

Los informes sugieren que veremos un sensor de cámara de 200MP en el Galaxy S23 Ultra, mientras que las mejoras de las cámaras traseras del Galaxy S23 y del Galaxy S23 Plus podrían ser más modestas, al menos si nos basamos en lo que hemos escuchado hasta ahora.

Por lo que sabemos ahora mismo, no parece que vayamos a ver nada tan innovador como la "Dynamic Island" de los nuevos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max de Apple... Pero claro, no hay que olvidar que Samsung ya ha puesto muchos esfuerzos en innovar con sus móviles plegables, y además, hay mucho que no sabemos todavía, ya que en los próximos meses seguiremos escuchando muchas más filtraciones sobre lo que nos espera con los Galaxy S23.