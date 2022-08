La cámara de 200MP para el Samsung Galaxy S23 Ultra se ha vuelto a filtrar

Estamos deseando ver lo que Samsung nos tiene preparado para su próximo buque insignia, el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), que será lanzado a principios del año que viene. Se ha dicho ya varias veces que el modelo Ultra llegará con una gran mejora: una cámara principal de 200MP. Ahora, una nueva filtración lo ha vuelto a reiterar, dándole más peso al rumor.

Esta vez la fuente ha sido ET News (a través de Android Police), y aparentemente se basa en la información que la división Mobile Experience (MX) de Samsung Electronics ha estado compartiendo con sus socios de la industria.

Sabemos que los sensores de 200MP son reales, ya que el sensor Samsung ISOCELL HP1 ya lo encontramos en el móvil Motorola Moto X30 Pro, por ejemplo, pero la cuestión es si Samsung decidirá o no incluirlo en uno o varios de sus smartphones insignia en 2023.

Un rumor que ya llevamos escuchando mucho tiempo

Como hemos comentado, esta no es la primera vez que se ha afirmado esto, de hecho, lo llevamos escuchando desde el año pasado. Las fuentes de este rumor suelen ser fiables, por lo que parece probable que se haga realidad, aunque no podemos estar seguros hasta que Samsung lo anuncie de forma oficial.

Si finalmente lo vemos en la gama Samsung Galaxy S23, aparentemente solo el modelo Ultra contará con ese sensor de 200MP. Esto es lo mismo que vimos en el Samsung Galaxy S22 Ultra, que es el único que tiene un sensor principal de 108MP, mientras que los demás modelos tiene uno de 50MP.

Todo será desvelado el año que viene, y de momento parece que el mes elegido para el lanzamiento de la nueva gama Galaxy S23 será febrero, sobre todo porque fue entonces cuando se lanzó la gama Galaxy S22 en 2022 (el 9 de febrero, concretamente).

¿Cómo de importantes son los megapíxeles?

Que una cámara tenga más megapíxeles conlleva que habrá más píxeles en la imagen final, lo que significa que la instantánea puede ampliarse a tamaños mucho más grandes sin perder calidad, o al menos esa es la teoría. Sin embargo, los megapíxeles son solo uno de los factores que influyen en la calidad de una cámara, por lo que no lo son todo.

También es muy importante ver qué son capaces de hacer los fabricantes con todos esos píxeles, y aunque Samsung ha sido tradicionalmente bastante bueno con sus configuraciones de cámara, es importante no asumir que la cámara de un teléfono vaya a ser increíble solo por tener más megapíxeles.

Tal y como os contamos en este artículo que publicamos hace unas semanas, hay muchos otros factores muy importantes aquí, como el tamaño de los píxeles (de lo cual dependerá la cantidad de luz que puedan captar). Tendremos que esperar a que hayamos puesto a prueba el Galaxy S23 Ultra para saber lo impresionante que es su cámara.

Por último, no olvidéis que un sensor de 200MP no tiene que significa necesariamente que todas las fotos sean de 200MP: las cámaras utilizan una tecnología llamada "pixel binning" para mejorar la calidad de la imagen. Esta técnica combina los datos de varios píxeles, por lo que los resultados finales suelen tener menos megapíxeles de lo que el sensor podría sugerir.