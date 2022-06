Esta es la única gran actualización que necesito que tenga el Samsung Galaxy S23 Ultra

Me encantó probar el Samsung Galaxy S22 Ultra. Sus cámaras eran fantásticas, me daban la versatilidad de hacer muy buenas fotos tanto si estaba a centímetros de mi sujeto como a kilómetros de distancia, y sin importar si enfocaba a un pájaro o un paisaje gigante.

De hecho, es quizás el tercer teléfono que he probado que realmente me da ganas de recorrer el mundo fotografiando lo que veo. Solo el Huawei P30 y el Xiaomi Mi Note 10 me han dado esta sensación antes.

A pesar de ello, la versión Ultra del Samsung Galaxy S23 tiene que hacer algo completamente diferente. A pesar de que el S22 Ultra casi encabeza nuestra lista de los mejores teléfonos con cámara, si el S23 Ultra es igual, no se va a acercar a esa posición.

Un historial que mejora muy poco a poco

Dos modelos de Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: Future)

Cuando probé el Samsung Galaxy S22 Ultra, pude disfrutar libremente de todas las estupendas características de su cámara. Mi favorita era su objetivo zoom 10x, que era fantástico debido a la encantadora profundidad de campo que proporcionan los teleobjetivos.

Sin embargo, cuando analizo un dispositivo, también tengo que tener en cuenta dos factores importantes. En primer lugar, el precio, que sin duda es elevado, pero no es el objetivo de este artículo.

En segundo lugar, y es un concepto parecido, está la relación calidad-precio, que no es exactamente lo mismo que su precio, sino que se trata más bien de hasta qué punto el coste de un dispositivo se corresponde con sus méritos.

Aunque el S22 Ultra es lo suficientemente bueno como para ajustarse a su precio, hay un teléfono con cámaras idénticas que tiene una mejor relación calidad-precio: el Samsung Galaxy S21 Ultra.

Las cámaras del Samsung Galaxy S22 Ultra son en realidad idénticas a las del S21 Ultra, salvo por los ajustes y cambios de algoritmo que Samsung ha realizado en su software a lo largo del año.

Sin embargo, el S21 Ultra ha tenido un año de recortes de precios en comparación con su hermano más reciente, por lo que a menudo está disponible a un precio más bajo, especialmente durante momentos como el Amazon Prime Day.

Por eso, a menos que necesites una característica específica del S22 Ultra (concretamente su lápiz táctil integrado), el S21 Ultra es probablemente una mejor compra, especialmente si puedes conseguirlo con un buen precio. Y eso significa que, aunque el S22 Ultra tiene una buena relación calidad-precio, el S21 Ultra es más recomendable.

El S23 Ultra necesita cámaras más nuevas

El Samsung Galaxy S21 Ultra con una muestra de cámara (Image credit: Aakash Jhaveri)

Para diferenciarse de sus dos predecesores, el Samsung Galaxy S23 Ultra de verdad necesita unas cámaras más modernas. Eso va a ser difícil: ¿cómo mejorar el mejor teléfono con cámara Android? Pero sin duda hay maneras.

En primer lugar, me gustaría que la cámara principal utilizara una distancia focal más larga: el sensor principal de 108MP del S22 Ultra utilizaba una lente de 23mm, y eso es lo mismo que la mayoría de las cámaras principales de los smartphones, ya que tiene un campo de visión lo suficientemente amplio y, sin embargo, no tiene mucha distorsión en los bordes.

Sin embargo, con la llegada de los objetivos ultra angulares a los smartphones, los 23mm o los 24mm me parecen demasiado anchos. No usaría este tipo de objetivos en mi propia fotografía, sino que preferiría distancias focales más largas y la profundidad de campo que aportan. Así que quizás Samsung pueda hacer su cámara principal con 32mm o más.

También me encantaría que Samsung introdujera un zoom óptico continuo como el que emplea Sony en el Xperia 1 IV, ya que le da mucha versatilidad para la fotografía con teleobjetivo. No es algo que espere de verdad (Sony fue la primera empresa en utilizar esta tecnología, y empezó a hacerlo a mediados del 2022), pero se puede soñar.

Por último, sería genial ver sensores de mayor resolución en las cámaras traseras. Gracias a la gama de cámaras con zoom, era fácil cerrar la brecha para la mayoría de las tomas, pero si necesitaba utilizar un toque de zoom digital para acercarme aún más, los sensores de 10MP o 12MP que tienen hacían que el detalle se perdiera rápidamente.

Así que, aunque el Samsung Galaxy S22 Ultra superó los límites de la fotografía móvil, el S23 Ultra podría llevar las cosas aún más lejos, y lo necesita, para diferenciarse de las dos últimas generaciones de buques insignia de Samsung Ultra. Y eso es especialmente cierto si los rumores de un Google Pixel 7 Ultra resultan ser correctos.