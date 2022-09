Ny Galaxy S23-läcka tyder på att Samsung kommer att följa i fotspåren av iPhone 14

Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) kommer sannolikt att vara en av de första stora flaggskeppsmobiler som lanseras 2023, men om en ny läcka som har dykt upp stämmer bör vi inte förvänta oss att de tre mobilerna i sortimentet blir särskilt annorlunda från deras Samsung Galaxy S22 (opens in new tab)-föregångare fysiskt sett.

Enligt det vanligtvis pålitliga Ice Universe (via GSMArena) kommer dimensionerna på de nya mobilerna för 2023 att vara mer eller mindre desamma som på mobilerna från 2022. Skärmstorlekar och upplösningar kommer tydligen också att vara identiska.

Detta hade i sådana fall liknat Apples senaste uppgraderingar, där iPhone 14 och iPhone 14 Plus i synnerhet, ser väldigt lika ut i design jämfört med de två föregående generationerna.

Den nya Galaxy S23-läckan stämmer överens med ett tidigare rykte från samma källa som sade att Galaxy S23 Ultra i princip skulle matcha Galaxy S22 Ultra när det gäller design. Nu har den informationen alltså utökats till att täcka hela sortimentet.

Måtten

Det är tydligen bara höjden och bredden som förändras, och bara med några tiondels millimeter. Galaxy S23 sägs ha mått på 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm (jämfört med mått på 146 mm x 70,6 mm x 7,6 mm på Galaxy S22) och kommer att hålla fast vid samma 6,1-tumsskärm med en upplösning på 2340 x 1080 pixlar.

Galaxy S23 Plus kommer tydligen att ha mått på 157,8 mm x 76,2 mm x 7,6 mm (jämfört med mått på 157,4 mm x 75,8 mm x 7,64 mm på Galaxy S22 Plus). Skärmen kommer återigen att mäta 6,6 tum från hörn till hörn, med en upplösning på 2340 x 1080 pixlar.

Slutligen har vi Galaxy S23 Ultra, som enligt uppgift kommer att ha dimensionerna 163,4 mm x 78,1 mm x 8,9 mm (jämfört med 163,3 mm x 77,9 mm x 8,9 mm på Galaxy S22 Ultra). Skärmen kommer tydligen att bli densamma igen, med en 6,8-tumspanel och en upplösning på 3088 x 1440 pixlar.

Samma, men annorlunda

Vi skulle inte bli alltför besvikna om alla uppgraderingar på Galaxy S23 sitter på insidan nästa år – Galaxy S22-serien är redan snygg nog och det finns alltid en god chans att Samsung kommer att besluta sig för att ge oss några nya färger att välja bland när det är dags för nästa omgång av mobiler.

Det kommer säkerligen att bli några interna uppgraderingar, framför allt för mobilernas chipset. Nästa generations Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chipset är tydligen planerat att användas i Galaxy S23-mobilerna – och i en förändring från tidigare år kommer det inte att bli några varianter med Exynos-chipset heller.

Rapporter tyder på att en kamerasensor på 200 MP är på väg till Galaxy S23 Ultra, samtidigt som uppgraderingarna de bakre kamerorna på Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus kan bli mer blygsamma baserat på vad vi har fått höra hittills.

Baserat på vad vi vet just nu ser det inte ut som om vi kommer att få se något så innovativt som Dynamic Island som finns på de nya iPhone 14 Pro-modellerna – men då har Samsung redan lagt till massor av innovativa idéer i sina vikbara mobiler och det är ju fortfarande flera månader kvar till lanseringen, så vi är säkra på att fler rykten och nyheter kommer att hinna dyka upp innan dess.