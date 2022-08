Samsung Galaxy S23 kan bli den mest kraftfulla mobilen någonsin

Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) kan bli den mest kraftfulla mobilen (opens in new tab) du kan köpa när den kommer ut på marknaden i början av nästa år.

Detta kommer från en läcka på 91mobiles.com som tyder på att nästa konventionella flaggskepp från Samsung kommer att använda det ännu ej tillkännagivna Qualcomm Snapdragon 8 Gen2-chippet. Den nuvarande kungen av mobilchip, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, började nyligen användas i flaggskeppsmobiler, inklusive den nya OnePlus 10T.

Qualcomm förväntas tillkännage sin nästa generation av mobilchipset senare i år, men ett tillkännagivande i november eller december innebär att tillverkarna inte har tillräckligt med tid för att få in chippet i sina mobiler för försäljningssäsongen under juletid. Samsung Galaxy S23 kommer sannolikt att tillkännages i februari 2023, om vi utgår från tidigare lanseringar av Galaxy S-mobiler. Denna tajming hade varit perfekt för att kunna erbjuda det nya klassledande chippet.

Samsung kan förtjäna att bli belönade med statusen att vara först ut med att använda Snapdragon 8 Gen2. De senaste nyheterna tyder nämligen på att Samsung överlämnar de kommande generationerna av Galaxy S-mobiler helt och hållet till Qualcomms chipset, istället för att använda sina egna Samsung Exynos-chipset i en liten del av den globala leveransen.

Det är troligt att samtliga Galaxy S23-enheter som säljs över hela världen kommer att använda samma chip, vilket hade inneburit en enorm vinst för Qualcomm om det chipet är Snapdragon 8 Gen2.

Läckan Ice Universe (som har en god historik vad gäller mobil-läckor), hävdar också att Galaxy S23 kommer att få ett batteri på 5000 mAh. Vi hade gärna sett att ett så pass stort batteri även kommer att användas i den minsta modellen i Galaxy S23-serien, men vi får vänta och se vad som sker där. Den nuvarande Galaxy S22 Ultra använder nämligen ett batteri på 5000 mAh, medan den mindre Galaxy S22 endast använder ett medelmåttigt batteri på 3700 mAh.

Endast det absolut bästa

Samsung verkar satsa hårt för att kunna överskugga all konkurrens med sin kommande Galaxy S-serie. Google kallar sin senaste Pixel för "den smartaste och snabbaste Pixel-modellen hittills" på sin egen hemsida, men Samsung nöjer sig inte med att överträffa sig själva, utan verkar vilja överträffa alla.

För att göra det måste de hitta de absolut bästa tillgängliga delarna. De måste ha den bästa skärmen (check), de bästa kamerorna (check?) och det bästa chippet på insidan. Sedan några år tillbaka innebär det alltid det senaste Snapdragon-chippet från Qualcomm. Oavsett vilka mobiler som lanseras mot slutet av året med Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-chip, är Samsung redo att ta över ledningen kort därefter när vi gått över till det nya året.