Nyt Galaxy S23-læk tyder på, at Samsung vil følge i fodsporene på iPhone 14

Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) vil sandsynligvis være en af de første store flagskibstelefoner, der lanceres i 2023, men hvis et nyt læk, der er dukket op, er korrekt, skal vi ikke forvente, at de tre telefoner i rækken er udseendemæssigt meget forskellige fra deres Samsung Galaxy S22 (opens in new tab)-forgængere.

Ifølge det normalt pålidelige Ice Universe (opens in new tab) (via GSMArena (opens in new tab)) vil dimensionerne på de nye 2023-mobiler være nogenlunde de samme som 2022-modellerne. Skærmstørrelser og opløsninger vil tilsyneladende også være identiske.

Dette vil minde meget om Apples seneste opgradering, hvor især iPhone 14 (opens in new tab) og iPhone 14 Plus (opens in new tab) ser meget ens ud i designet i forhold til de to tidligere generationer.

Det nye Galaxy S23-læk stemmer overens med et tidligere rygte (opens in new tab) fra samme kilde, der hævdede, at Galaxy S23 Ultra grundlæggende ville matche Galaxy S22 Ultra med hensyn til design. Den information er nu udvidet til at dække hele sortimentet.

Dimensioner

Det er tilsyneladende kun højden og bredden, der ændrer sig, og kun med nogle få tiendedele millimeter. Galaxy S23 hævdes at måle 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm (sammenlignet med Galaxy S22's 146 mm x 70,6 mm x 7,6 mm) og vil holde sig til den samme 6,1-tommer skærm med en opløsning på 2340 x 1080 pixels.

Galaxy S23 Plus vil tilsyneladende måle 157,8 mm x 76,2 mm x 7,6 mm (sammenlignet med 157,4 mm x 75,8 mm x 7,64 mm-dimensionerne på Galaxy S22 Plus (opens in new tab)). Skærmen vil igen måle 6,6 tommer fra hjørne til hjørne, med en opløsning på 2340 x 1080 pixels.

Endelig har vi Galaxy S23 Ultra, som efter sigende vil måle 163,4 mm x 78,1 mm x 8,9 mm (sammenlignet med 163,3 mm x 77,9 mm x 8,9 mm på Galaxy S22 Ultra (opens in new tab)). Skærmen bliver tilsyneladende den samme igen, med et 6,8 tommer panel og en opløsning på 3088 x 1440 pixels.

Samme, men anderledes

Vi ville ikke blive alt for skuffede, hvis alle opgraderingerne på Galaxy S23 alle er indeni næste år – Galaxy S22-serien er allerede smuk nok, og der er altid en god chance for, at Samsung beslutter sig for at give os nogle nye farver at vælge imellem, når det er tid til næste runde mobiler.

Der kommer helt sikkert nogle interne opgraderinger, især til mobilernes chipsæt. Næste generation af Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chipsæt er tilsyneladende beregnet til at blive brugt i Galaxy S23-telefonerne - og en ændring fra tidligere år vil være, at der heller ikke vil være nogen Exynos-chipsætversioner (opens in new tab).

Rapporter tyder på, at en 200 MP-kamerasensor (opens in new tab) er på vej til Galaxy S23 Ultra, mens opgraderinger til bagkameraerne på Galaxy S23 og Galaxy S23 Plus kan være mere beskedne baseret på, hvad vi har hørt indtil nu.

Baseret på, hvad vi ved lige nu, ser det ikke ud til, at vi vil se noget så innovativt som Dynamic Island (opens in new tab), der findes på de nye iPhone 14 Pro (opens in new tab)-modeller - men så igen, Samsung har allerede tilføjet masser af innovative ideer til sine foldbare telefoner og der er stadig flere måneder til lanceringen. Derfor er vi ret sikre på, at der vil dukke flere rygter og nyheder op inden da.