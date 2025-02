Ny lækket video kan have afsløret designet af Nothing Phone 3a og Phone 3a Pro

Et nyt videolæk af Nothing-telefoner er dukket op

Både Nothing Phone 3a og Phone 3a Pro vises frem

Den officielle lancering er planlagt til 4. marts

Nothing har allerede bekræftet, at deres kommende telefoner vil blive præsenteret tirsdag den 4. marts, men hvis du ikke kan vente indtil da, er der nu lækket nye reklamer af Nothing Phone 3a og Nothing Phone 3a Pro på nettet.

Disse videoer kommer fra det velkendte kilde @MysteryLupin og viser både standard- og pro-modellen. Ud over et klart kig på designet får vi også nogle oplysninger om softwarefunktionerne.

Nothing Phone 3a-videoen nævner et »avanceret nyt kamerasystem« - bestående af et 50 MP + 50 MP + 8 MP tredobbelt kamera på bagsiden med 2x optisk zoom - hvilket tyder på, at den kunne være et interessant valg for mobilfotografer.

I tilfældet med Nothing Phone 3a Pro nævnes den samme konfiguration med 50 MP + 50 MP + 8 MP, men her er der også en periskop-zoom, som udvider den optiske zoomkapacitet til 3x.

AI og skærme

Bortset fra kamerasystemet har begge telefoner en funktion, der kaldes »second memory«, som man tilsyneladende får adgang til via en ny knap på siden. Det ser ud til at være en kombination af AI-drevet søgning, resuméer og noter.

En ny funktion i Nothing OS 3 kaldet Essential Space dukker også op. Den ser ud til at fungere som en note-app, der organiserer indhold og genererer opsummeringer af noter. Stemmenotater, to-do-lister og meget mere ser ud til at være kombineret i den samme brugerflade.

Snapdragon 7s Gen 3 nævnes som den processor, der driver både Nothing Phone 3a og Phone 3a Pro, og ifølge tidligere afsløringer forventes der ikke at være nogen større forskelle i specifikationerne mellem disse modeller.

Begge telefoner har, hvad Nothing kalder »deres største og mest lysstærke skærm«, med en 6,77-tommers skærm, en maksimal lysstyrke på 3.000 nits og en opdateringshastighed på 120 Hz.

Vi forventer, at alle detaljer bliver officielt bliver afsløret den 4. marts.