Er moderne telefoner kedelige? Vi spurgte 1.500 læsere tidligere i år, og hele 78 % svarede ja på det spørgsmål.

Mobilbranchen har udviklet sig fra at være fuld af usædvanlige og spændende ideer (kan du huske LG Wing?) til i dag at være meget mere kantet og ensformigt i sit design.

Nothing har dog gået sine egne veje. Virksomheden, der blev grundlagt i 2021 af OnePlus-medstifter Carl Pei, har holdt fast i sin vision om at »gøre teknologi sjovt igen«. Nothing-telefoner er designet til at skille sig ud – og det gør den nye Nothing Phone 3 virkelig.

Nothing kalder den sin »første rigtige flagskibstelefon«, og det er mildest talt en usædvanlig mobil. Telefonens bagside er gennemsigtig og ser ud som om nogen har limet tre skjorteknapper på den. Bag det legesyge ydre gemmer sig dog specifikationer, der faktisk kan måle sig med de bedste telefoner på markedet.

Så hvad er nyt i forhold til den værdsatte – men ikke særlig flagskibslignende – Nothing Phone 2? For det første er de lineære Glyph-lys væk og erstattet af en ny grænseflade kaldet Glyph Matrix.

Dette interaktive felt sidder i øverste højre hjørne på telefonens 6,67-tommer bagside og kan vise flere typer indhold – fra personlige meddelelser til »Glyph Toys« (læs: party-spil) som den-som-flasken-peger-på og sten, saks, papir. Det kan endda fungere som en pixelbaseret selfiesøger – et retro-tilføjelse til alle, der savner Game Boy Camera.

Derudover er der flere designændringer. Phone 3 har beholdt den klassiske, modulære Nothing-stil, men kameralinserne sidder nu frit – ikke i en rund eller oval modul som på Phone 3a og Phone 3a Pro.

Dette kameradesign kan vise sig at være det mest kontroversielle detalje i designet – men vi kan godt lide det abstrakte og asymmetriske udtryk. Tidligere Nothing-telefoner var også unikke, men ikke på denne måde.

Når det gælder kameraerne, får vi et nyt setup med et hovedkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 50 MP og et helt nyt 50 MP telekamera med 3x optisk zoom. Vi har endnu ikke haft mulighed for at teste kameraerne grundigt, men på papiret ligner det reel flagskibsydeevne.

På forsiden sidder et selfiekamera på 50 MP – en klar opgradering fra 32 MP på Nothing Phone 2. Den lille røde prik på bagsiden? Den lyser op, når du optager video med et af de tre bagkameraer.

Indvendigt drives telefonen af den nye Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Nothing har ikke valgt den allerstærkeste Snapdragon 8 Elite-chip, men vi har tidligere argumenteret for, at det ikke behøver være et problem. Efter et kort møde med telefonen under lanceringen i London virkede 8s Gen 4 fuldt ud tilstrækkelig til at håndtere Nothing OS 3.5 – og på sigt OS 4.0.

Chippen kombineres med et 5.150 mAh stort silicium-kulstofbatteri – en batteriteknologi, der stadig er sjælden blandt de bedste Android-telefoner. Hurtigopladning på 65 W er også en stor opgradering fra Phone 2’s 45 W.

Blandt andre funktioner finder vi IP68-certificering for støv- og vandtæthed, Corning Gorilla Glass og en ny Essential Search-funktion, der arbejder sammen med den fysiske Essential-knap, som blev introduceret med Phone 3a Pro.

Vi har endnu ikke haft tid til at afprøve disse værktøjer i praksis, men én ting står klart: Phone 3 skiller sig ud fra alle andre smartphones på markedet. Hvis ydeevnen lever op til Nothings ”flagskibs”-løfte – og Snapdragon 8s Gen 4 kan måle sig med eksempelvis Googles Tensor G5 – kan det her faktisk blive årets mest spændende mobil.

Pris og tilgængelighed:

Pris fra 6.599 kroner

12 GB RAM/256 GB og 16 GB/512 GB koster lige nu det samme

Kan købes nu og sendes fra 15. juli.

Prisen starter ved 6.599 kroner for modellen med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads, men lige står prisen for versionen med 16 GB og 512 GB til samme pris på Nothings hjemmeside. I pressemeddelelsen angiver Nothing ellers en pris på 7.399 kroner for 16 GB/512 GB-modellen. Så det ser ud til, at Nothing giver en god rabat lige nu.