Læk om Nothing Phone 3 afslører en flagskibstelefon spækket med AI

Nothing Phone 3 kan være en stor forbedring fra tidligere modeller

Et lækket memo beskriver en »flagskibs«-enhed

Forvent masser af innovative AI-funktioner

Vi har modtaget mere information om den kommende Nothing Phone 3 via et lækket memo - og det ser ud til, at denne forsinkede enhed kan blive Notting's første ægte flagskib og deres mest kraftfulde telefon til dato, spækket med AI-funktioner.

Lækagen kommer fra den velkendte tipster @evleaks (via Android Central) og siges at være et internt memo sendt i Nothing af virksomhedens CEO Carl Pei. Notatet nævner »endnu bedre produkter og større innovation« i 2025.

Desuden beskrives Nothing Phone 3 som et »flagskib« og en »skelsættende« telefon - hvilket bestemt tyder på et betydeligt skridt op fra virksomhedens nuværende modeller. Som du kan læse i vores anmeldelse af Nothing Phone 2, Tidligere modeller har fokuseret på at levere god værdi for pengene i stedet for at levere topspecifikationer eller høj ydeevne.

Notatet nævner også en redesignet brugergrænseflade, der læner sig kraftigt op ad AI, noget man kan forvente i 2025. Carl Pei har tidligere udtrykt ambitioner om at »gøre AI rigtigt« med en brugerflade, der både er nyttig og sjov at bruge.

Her er, hvad vi har hørt indtil nu

It seems someone forwarded this @Nothing email to @evleaks. 👀The Nothing Phone (3) is rumored to launch with "breakthrough innovations in user interface," heavily leveraging AI.I’m excited to see what this brings! What are your expectations for it? pic.twitter.com/HSCHXSpI6jJanuary 13, 2025

De nyeste telefoner fra Nothing er Nothing Phone 2a og Nothing Phone 2a Plus, Begge blev lanceret i marts 2024. I oktober blev der også udgivet en variant af Phone 2a Plus, der lyser i mørket.

Når det drejer sig om en ægte efterfølger til Nothing Phone 2, som blev lanceret i juli 2023, fortalte Carl Pei os i fjor at lanceringen af den enhed ville blive udskudt til 2025, mens virksomheden arbejdede på næste generation af AI-drevet software.

Pei sagde, at målet var at bruge AI til at redefinere, hvordan vi interagerer med vores enheder – noget vi også har set blandt andet fra Rabbit, der lancerede Rabbit R1, som var en enhed, der skulle kunne klare en masse funktioner for brugeren (og som fejlede totalt). AI-funktionerne i Nothing Phone 3 rygtes til gengæld at være drevet af en Snapdragon-chip, og flere andre specifikationer er også blevet lækket.

En lækage tyder på også, at vi kunne se flere nye Nothing-telefoner i første halvdel af året, herunder en Nothing Phone 3 Pro, der potentielt kunne være den eksklusive flagskibsmodel, der er nævnt i det seneste læk.