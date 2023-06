Nothing Phone 2: Nu kommer efterfølgeren til en af sidste års mest hypede mobiler

Der var meget snak før lanceringen af Nothing Phone 1 sidste år - var dette mobiltelefonen, der ville ryste op i et mobiltelefonmarked, der var gået i stå? Svaret var nej, måske ikke rigtigt, men med en overraskende veldesignet og prisvenlig mobiltelefon i mellemsegmentet føltes Nothing Phone 1 alligevel som en mindre succes for Carl Pei og hans nystartede virksomhed.

Lidt over et år senere er det tid til Nothing Phone 2, og meget tyder på, at det ikke bliver en beskeden opgradering af telefonen fra sidste år, men at Nothing nu er klar til at tage skridtet op i premium-segmentet. Det betyder mere imponerende ydeevne og højst sandsynligt en dyrere mobiltelefon. Indtil videre kan vi dog kun gætte, men vi gør det gerne. Her er alt, hvad du behøver at vide om den kommende udgivelse af Nothing Phone 2.

Kommer i juli

Vi behøver ikke at spekulere i, hvornår Nothing Phone 2 udkommer, for det er hugget i sten. Telefonen bliver præsenteret den 11. juli. Det er kun lidt mere end et år siden sidste års præsentation, så måske bliver det en tradition, at Nothing præsenterer deres nye mobiler midt på sommeren.

Bliver sandsynligvis dyrere end Nothing Phone 1

Vi kan virkelig godt lide, at Nothing Phone 1 tilbyder et design, der føles førsteklasses, med sjove funktioner og en ret strømlinet brugeroplevelse til en prispå 3.799 kroner for basismodellen. Den er sidenhen faldet i pris hos forhandlerne, så du nogle steder kan finde den til under 3.000 kroner. Det betyder, at telefonen stadig er et godt valg for alle, der leder efter en overkommelig mobiltelefon et år senere. Vi tror derfor på rygterne om, at Nothing Phone 2 i stedet vil udfylde den tomme plads i premium-segmentet med store opgraderinger af både ydeevne og design. Det ville i hvert fald være sjovere end en lille opgradering af Nothing Phone 1. Det kan dog ikke undgås, at Nothing Phone 2 kommer til at koste mere end sin forgænger.

Nothing Phone 1 er stadig en meget prisvenlig mobiltelefon i mellemklassen. Her kan du købe den billigst lige nu:

Hvordan bliver designet?

Med Glyph Composer kan du selv lave nye ringetoner med tilhørende lysshow. (Image credit: Nothing)

Nothing Phone 1 skilte sig ud med sin halvgennemsigtige bagside og Glyph-belysningen, som føltes mere som en sjov effekt end som noget virkelig brugbart. Hvordan Nothing har valgt at udvikle designet, bliver meget interessant at se, men at dømme efter teaser-traileren har de ikke opgivet ideen om blinkende lys på bagsiden af telefonen. Vi ved ikke, hvordan blæksprutten kommer ind i billedet - men vi er meget nysgerrige. Samtidig har Nothing lanceret en Glyph Composer-funktion, der gør det muligt at "komponere" dine egne ringetoner med Glyph-lysene, og det virker som en genial funktion at få med, og vi er sikre på, at det vil få en del opmærksomhed.

Nothing Phone 2: Specifikationer

Vi kender faktisk nogle af specifikationerne for Nothing Phone 2, baseret på hvad CEO Carl Pei har kommunikeret. For eksempel sagde han under Mobile World Congress 2023, at processoren vil være en Snapdragon 8-serie, og senere udtalelser tyder på, at det er 8+ Gen 1. Vi ved også, at Nothing Phone 2 vil have et 4700 mAh-batteri, hvilket er en opgradering fra Nothing Phone 1, hvor batterilevetiden var en af de ting, vi var skuffede over. Nedenfor har vi samlet forskellene mellem Nothing Phone 1 og Nothing Phone 2, selvom sidstnævntes specifikationer i høj grad er baseret på rygter, så tag det med et gran salt.

Swipe to scroll horizontally Nothing Phone 1 vs Nothing Phone 2 Nothing Phone 1 Nothing Phone 2 (specifikationer ifølge rygter) Mål: 159.2 x 75.8 x 8.3 mm 161 x 74.5 x 8.3 mm Vægt: 193.5 g 200 g Skærm: 6.55", 1080 x 2400, 120 Hz, HDR10 + 6.67", 1080 x 2400, 120Hz Chipset: Snapdragon 778G+ Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8GB / 12 GB 8GB / 12 GB Lagerplads: 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB Styresystem: Nothing OS 1.5.3 (Android 13) Nothing OS 2.0 (Android 13) Hovedkamera: 50 MP, f/1.9, 24 mm, OIS 50 MP Ultravidvinkel: 50 MP, f/2.2, 114 grader 50 MP Telefoto: - 50 MP Selfiekamera: 16 MP, f/2.5 32 MP Batteri: 4,500 mAh 4,700 mAh Opladning: 33 W kabel, 15W trådlöst 67 W kabel Farver: Hvid, sort Hvid, sort

Nothing Phone 2 bliver præsenteret ved en live-event kl. 17.00 den 11. juli. Du kan se præsentationen her hos Nothing.