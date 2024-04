Turtle Beach lancerer nye headsets, keyboards og mus

Turtle Beach har netop annonceret en række førsteklasses, præstationsdrevne gaming-headsets, tastaturer og mus, der vil være tilgængelige fra 19. maj 2024.

"Vi er glade for at kunne annoncere vores nye sortiment af innovativt konsol- og pc-tilbehør, alt sammen under vores brancheførende Turtle Beach-brand", siger Cris Keirn, CEO for Turtle Beach Corporation. "Vi starter med et af vores bedst sælgende trådløse multiplatform-headset og udvider Stealth 600-seriens robuste funktionssæt endnu mere med de redesignede Stealth 600-modeller. Derudover udvider vi vores sortiment af trådløse Stealth-headset med introduktionen af vores nye Stealth 500-modeller."

"For pc-spillere er vores banebrydende Atlas Air det første og eneste trådløse open-back pc-gamingheadset, der understøtter 24-bit lyd i høj kvalitet. Atlas Air er let, komfortabelt og fyldt med funktioner. Vi introducerer også det nye Turtle Beach Vulcan II TKL Pro-tastatur med magnetiske Hall Effect-sensorer, der giver bedre respons og tilpasningsmuligheder, samt den trådløse Burst II Air-mus, der kun vejer 47 gram. Disse fantastiske nye pc-produkter supplerer vores omfattende udvalg af Turtle Beach-tilbehør til pc-spil."



Keirn fortsætter: "2024 bliver et stort år med masser af fantastisk gaming-tilbehør fra Turtle Beach. Dagens annonceringer er kun begyndelsen på vores 2024-line-up, da vi har meget mere i vente dette efterår, herunder et opdateret Stealth 700-headset og mere Turtle Beach PC-gaming-tilbehør såsom controllere og simulationsudstyr."

Følgende Turtle Beach gaming-tilbehør lanceres den 19. maj 2024 og kan indtil da forudbestilles hos Turtle Beach og udvalgte forhandlere.

Turtle Beach Stealth 600 trådløst gaming-headset

Turtle Beach løfter sløret for en nydesignet version af sit Stealth 600 trådløse multiplatforms headset-serie, som nu går ind i tredje generation. Stealth 600 har nu signatur 50mm Nanoclear-højtalere og batterilevetid på op til 80 timer, AI-drevet støjreduktion af mikrofonen til en vejledende udsalgspris på 899 kr. Det findes til Xbox, PlayStation samt PC. Xbox- og PlayStation-versionerne vil være at finde i sort eller hvid, mens PC-versionen vil være tilgængelig i sort.



Turtle Beach Stealth 500 trådløst gaming headset

Turtle Beach introducerer også det nye Stealth 500, der giver gamere en højkvalitets oplevelse inden for gaming-lyd, samt en 2,4 GHz trådløs eller Bluetooth-forbindelse. Stealth 500 har batterilevetid på op til 40 timer. Vejledende udsalgspris er 699 kr. og headsettet kan findes i sort i et design som passer til Xbox, PlayStation og PC.

Turtle Beach Atlas Air trådløst open-back PC gaming-headset

Turtle Beach løfter sløret for Atlas Air - banebrydende PC-gaming-lyd i form af et trådløst open-back PC-gaming-headset, der understøtter high-fidelity 24-bit lyd. Atlas Airs kommer med 40 mm højttalere og en revolutionerende åben yderside (open-back) af headsettet. Atlas Air er ekstremt let med kun 301 gram - det letteste gaming-headset i sin klasse med næsten 25 gram og har en lav latenstid via dets 2.4GHz trådløs forbindelse. Bluetooth kan benyttes til at forbinde headsettet med Windows-pc'er, PS5 & PS4, Nintendo Switch og mobile enheder. Atlas Air kanogså forbindes til enheder i kablet tilstand via sit 3.5mm jack og medfølgende kabel. Headsettet kan levere Waves-3D-lyd, en høj-båndbredde via dets 16kHz mikrofon. Trods den lave vægt har det op til 50 timers batterilevetid. Vejledende udsalgspris er 1.399 kr.

Turtle Beach Vulcan II TKL Pro Magnetisk Mekanisk RGB Gaming-Keyboard Tuttle Beach Vulcan II TKL Pro magnetisk mekanisk RGB PC gaming-keyboard leverer professionel ydeevne i en kompakt TenKeyLess (TKL) størrelse. Udstyret med magnetiske hall effect-taster til præcise, bløde tastetryk og en holdbarhed på helt op til 150 millioner klik, har Vulcan II TKL Pros taster et fuldt justerbart aktiveringspunkt fra 0,1 mm til 4 mm. Desuden vil PC-gamere opleve en hurtigere, mere præcis bevægelseskontrol med mindre nedetid mellem tastetryk med Rapid Trigger-indstillingen. Per-key AIMO intelligent RGB-belysning, fem indbyggede profiler og justerbare aktiverings punkter og multi-inputs for hver tast - alt kan tilpasses ved hjælp af Turtle Beachs nye Swarm II desktop-software. Vulcan II TKL Pro fås i sort eller hvid.

Turtle Beach Burst II Air ultra lette trådløse PC gaming-mus

Turtle Beachs Burst II Air ultra-lette trådløse gaming-mus imødekommer PC-gameres behov for hastighed med en utrolig, bedst i sin klasse og kun 47g i vægt. Burst II Air er designet til at være hurtig på aftrækkeren og blandt en af de hurtigste mus med Turtle Beachs glatte og præcise Owl-Eye 26K DPI optiske sensor / 650 IPS (16.5m/s) sporings hastighed. De lynhurtige TITAN optiske taster med justerbar modtryk giver en langvarig levetid på over 100 millioner kliks, mens klik-tension og lightspeed-aktivering hjælper med at levere usædvanlig hastighed og præcision. Dobbelt trådløs forbindelse tilbydes via lav-latens 2.4GHz trådløs til gaming (op til 40 timers kontinuerlig brug) og Bluetooth (op til 120 timer). Burst II Air er designet et højrehåndet symmetrisk, solidt topshell-design. Medfølgende anti-glide tape og ekstra PTFE musefødder, der giver gameren mulighed for at tilpasse oplevelsen yderligere deres individuelle behov. Burst II Air fås i sort eller hvid og kan forudbestilles til en vejledende udsalgspris for 869 kr.

Nye og relancerede produkter

(Image credit: Turtle Beach)

Ud over ovenstående, kommer Turtle Beach også med nogle relanceringer. Det drejer sig om tastatur og mus, som tidligere udkom under Roccat-brandet. De blev opkøbt af Turtle Beach for noget tid siden, og nu samler Turtle Beach så alle produkter under deres eget brand. Det inkluderer Turtle Beach Pure Air og Pure SEL ultra-let og trådløse mus.; Turtle Beach Kone XP Air premium trådløse mus; Turtle Beach Vulcan II og Vulcan II MAX fuld størrelse keyboards; Turtle Beach Vulcan TKL og Vulcan II Mini Air mindre keyboards; Turtle Beach Sense AIMO XXL mousepad.