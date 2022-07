Anmeldelse: Nothing Phone (1) - Tidens mest hypede mobil skiller sig ud

Hvis du læser denne anmeldelse af Nothing Phone (1), er der sandsynligvis en af følgende ting, der gælder for dig: Du har aldrig hørt om Nothing før og undrer dig over, hvad i alverden Phone (1) er, eller du har fulgt historien om den London-baserede startups længe ventede første smartphone og er nysgerrig efter at finde ud af, om de kan levere varen, nu hvor telefonen er ved at komme på markedet.

Nothing er stadig en ret mystisk virksomhed, og Phone (1) er kun det andet fysiske produkt, som virksomheden lancerer efter de trådløse hovedtelefoner Ear (1) fra 2021. Disse hovedtelefoner har sat tonen for typen af produkter, som Nothing stræber efter at lave og definerede en klar designæstetik for både mærket og dets produkter, som er blevet videreført til Phone (1).

Nothing Phone (1)

Forud for lanceringen af Phone (1) forklarede Nothings svenske CEO og medstifter Carl Pei (som også var medstifter af OnePlus) tidligere på året, at den blev udviklet med det formål at gøre mobilmarkedet lidt sjovere igen, hvilket hurtigt skabte en masse interesse blandt fans og tech-entusiaster, der ikke havde set noget virkelig revolutionerende fra de store mobilproducenter i lang tid.

I månederne op til lanceringen blev der lækket oplysninger om telefonens design, hardware og funktioner til velrenommerede medier med fokus på stil og tendenser (Wallpaper*, GQ osv.), mens højt profilerede influencere som Marques Brownlee (MKBHD) talte om produktet.

Som følge heraf har det ukendte firma uden tidligere erfaring på området formået at skabe uforholdsmæssig stor interesse for sin første telefon. Lever Nothing Phone (1) så op til hypen? Læs videre og få svaret.

Nothing Phone (1): Pris og tilgængelighed

Fås i tre varianter

Koster fra 3.799 kroner

Kan bestilles nu

Nothing Phone (1) priser Variant Price 8GB/128GB (kun i sort) 3.799 kroner 8GB/256GB (sort/hvid) 3.999 kroner 12GB/256GB (sort/hvid) 4.399 kroner

Intet annoncerede Phone (1) den 12. juli, og telefonen vil være tilgængelig fra den 21. juli i Storbritannien, Europa, Indien, Japan, Hong Kong og Australien. Forud for lanceringen havde virksomheden allerede bekræftet, at der ville komme en lancering i USA på et senere tidspunkt, men ikke præcisere hvornår (det spekuleres, at der skal foretages ændringer i telefonen, så den kan udnytte regionens 5G-infrastruktur).

Hvad angår priser, fås Nothing Phone (1) i tre varianter: 8 GB RAM/128 GB lagerplads, 8 GB RAM/256 GB lagerplads og 12 GB RAM/256 GB lagerplads, til priserne 3.799, 3.999 og 4.399 kroner (officielle Nothing-priser).

Før lanceringen havde en udvalgt gruppe fans mulighed for at byde på et begrænset oplag på 100 graverede telefoner via auktionsplatformen StockX, før detaljerne om Phone (1)'s hardware og software overhovedet var blevet offentliggjort. Nogle af disse bydere skulle have betalt over 3.000 dollars for det privilegium at være blandt de første i verden til at eje en telefon(1).

Nothing har også et invitationssystem (ikke ulig det, som Peis tidligere firma OnePlus havde kæmpestor succes med ved lanceringen af den oprindelige OnePlus One-telefon), som gjorde det muligt for de inviterede at komme på en venteliste for at være blandt de første til at forudbestille en telefon (1).

Nothing Phone (1): Design

Tæt på 200 gram, men let i forhold til sin størrelse

Iøjnefaldende design med gennemsigtig bagside

IP53 certificeret mod støv og vand

Selv om vi har haft mulighed for at se Phone (1)s design på Nothings officielle pressebilleder fra før lanceringen, er det en større oplevelse at se og telefonen i virkeligheden.

Det overordnede design ligner Apples iPhone 12 på grund af den lige metalramme, de afrundede hjørner og den flade front og bagside med dobbeltkameraer. Men så kommer vi til det, der gør, at Phone (1) skiller sig ud designmæssigt: Den er gennemsigtig.

Nothing Phone (1) kunne godt ligne en iPhone ved første øjekast.

Vi har før set telefoner med gennemsigtige bagsider, men som regel er komponenterne nedenunder enten kun delvist synlige (som på HTC U12+) eller falske (som på Xiaomis Mi 8 Explorer Edition). I stedet har Nothing designet de synlige dele under glasset til at være både funktionelle og æstetisk tiltalende.

Phone (1)'s gennemsigtige glas på bagsiden gør den unægteligt til et meget mere interessant at se på end de fleste andre telefoner på markedet. Desuden har Teenage Engineering (en trendy svensk virksomhed inden for forbrugerelektronik) arbejdet på det industrielle design sammen med Nothing og har sat et tydeligt præg på telefonen.

På trods af Gorilla Glass-bagsiden er Phone (1) god til at afvise fingeraftryk, og det er nemt at tørre fingeraftryk af, når de først er kommet. Hvis du køber et gennemsigtigt Phone (1)-etui, er din telefon beskyttet, men det betyder også, at fingeraftryk lettere sætter sig fast på etuiet, og det kræver mere arbejde at holde det rent end selve telefonen.

Nothing Phone (1) skal have et gennemsigtigt cover.

Ved lanceringen kommer Nothing Phone (1) i to farver: en sort og en hvid - førstnævnte giver et mere diskret udseende, mens sidstnævnte fremhæver det karakteristiske designelement på en måde, der helt sikkert vil sætte gang i samtalen, når du træder ind på en bar og lægger telefonen på bordet.

På trods af de lige sider er kanterne på rammen af genbrugsaluminium diskret afrundede for at sikre, at Phone (1) ligger godt i hånden. Den er også lettere, end den ser ud til - den vejer lige under 200 gram, hvilket normalt er grænsen for, hvornår en enhed begynder at føles tung.

Tænd/sluk-knappen på højre side af rammen og de to volumenknapper på venstre side er store, nemme at nå og reagerer med et tilfredsstillende klik uden at kræve meget kraft, og IP53-certificeringen betyder, at telefon (1) kan bruges i let regn uden problemer og bør forhindre støv i at trænge ind i hulrummet bag det klare bagglas. Du skal dog ikke tabe den i vasken eller tage den med i vandet.

Nothing Phone (1): Glyph Interface

Unikt LED-belysningssystem til beskeder og notifikationer

Individuelle mønstre til ringetoner og beskeder

Kan bruges som ekstra lys til video

Phone (1)'s gennemsigtige bagside er cool nok, og den største synlige funktion her er de såkaldte Glyph-mønstre - en serie af 900 hvide LED-lys, der er placeret på bagsiden af telefonen og fungerer som en slags notifikationslys på steroider. Det er en unik funktion, som Nothing har brugt på en række kreative måder.

Nothing Phone (1) er svær at overse.

Hvis du går ind i Glyph-grænsefladen i telefonens indstillinger, kan du tilpasse, hvad lysene reagerer på, og hvornår de reagerer. Som standard er de knyttet til en af Nothings ti ringetoner og notifikationstoner, og de forskellige lys og haptiske mønstre er perfekt synkroniseret med lyden af hvert signal.

Men Glyph-lysene kan mere end blot at give individuelle lysmønstre afhængigt af, hvem der ringer eller sender beskeder. De fungerer også som en indikator for batteriopladning for både kablet opladning og omvendt trådløs opladning, de viser, hvornår Google Assistant lytter og kan bidrage med et blødt lys, når du optager video.

Muligheden for at indstille forskellige kombinationer af lys og ringetoner for bestemte kontakter i din adressebog er dejlig, men yderligere tilpasningsmuligheder for app-specifikke meddelelser og muligheden for at sammensætte brugerdefinerede lysmønstre til brugerdefinerede ringetoner ville være en god tilføjelse, som Nothing forhåbentlig allerede overvejer at implementere.

Nothing Phone (1): Skærm

6,55-tommer Full HD + fleksibel OLED-skærm

Justerbar opdateringshastighed på 120 Hz

Ensartet tykkelse på rammen omkring skærmen

Optisk fingeraftrykssensor i displayet

Nothing har udstyret denne enhed med et 6,55-tommers Full HD+ AMOLED-panel med 120 Hz justerbar opdateringshastighed, HDR10+-kompatibilitet og understøttelse af 10-bit farver.

Rundt om skærmen er der en ikke tynd ramme, som Nothing har gjort meget ud af at gøre ensartet hele vejen rundt langs med kanten. Det er grunden til, at der er valgt en fleksibel AMOLED-skærm. Det er ærligt talt ikke noget, jeg har lagt meget mærke til før, men det fungerer æstetisk fint med den ensartede ramme. Hullet i panelets øverste venstre hjørne er frontkameraet, og den optiske fingeraftrykssensor i skærmen sidder lavt og tæt på panelets nederste kant.

Nothing Phone (1) har sin egen stil

På Nothing (1) viser en svag ring på skærmen, hvor fingeraftrykssensorens er placeret. Den er synlig på skærmen, når resten af skærmen er slukket, og selv om telefonen vågner op, når du løfter det, kan du også bare aktivere telefonen ve at placere fingeren på fingeraftrykssensoren, så vågner den med det samme.

Selve panelet har Full HD+-opløsning, der giver et behageligt skarpt billede med klare farver, mens du med enkle betjeningselementer kan justere farvetemperatur og lysstyrke. Du kan også skifte opdateringsfrekvens mellem 60 Hz og 120 Hz, så den passer til det, du laver på din telefon, eller for at spare på batteriet.

Nothing Phone (1): Lyd

Bluetooth 5.2

Understøtter Nothings Quick-Pair-teknik

God stereo separation

Da Nottings første produkt er et par Bluetooth-hovedtelefoner, er det ikke overraskende, at Phone (1) er lanceret uden et hovedtelefonstik. Lyden leveres i stedet via Bluetooth 5.2. Nothings egen Quick-Pair-funktion gør det muligt at tilslutte nogle hovedtelefoner - som f.eks. virksomhedens egen Nothing Ear (1) - direkte, men ellers fungerer de generelt som andre Bluetooth-mobiler med tilslutning.

Lyden fra telefonens indbyggede højttalere er fyldig og uden forvrænging, selv når der er skruet helt op for lyden. Lyden er klar, hvilket gør musik med mere nuanceret vokal behagelig at lytte til. Selv om basen ikke er særlig fremtrædende, imponerer telefonen med den grad af stereo separation, den tilbyder.

Nothing Phone (1): Software

Godt match af OS og hardware

Flere nyttige, unikke funktioner

Tre års OS-opdateringer og fire års garanterede sikkerhedsopdateringer

Kan godt optimeres yderligere

Nothing har gievet brugerne en smagsprøve på sin Android-baserede brugerflade før lanceringen af Phone(1) ved at frigive en launcher, der kunne installeres på andre telefoner, men oplevelsen af styresystemet på Phone(1) er bedre.

Nothing Phone (1) giver næsten en ren Android-oplevelse.

Nothing OS-brugergrænsefladen er baseret på Android, hvilket betyder, at den er meget forskellig fra et fuldt integreret software- og hardware-system som iPhone og iOS. Når det er sagt, passer Nothing OS fint til hardwaredesignet og kan justeres på en række måder for at give en mere personlig brugeroplevelse.

Nogle funktioner - som genvejen til smart home-styring på låseskærmen - er særligt nyttige, selv om det er klart, at der stadig er arbejde at gøre med hensyn til stabilitet, for ikke at nævne manglende funktioner som f.eks. en enhåndstilstand.

Nothing skal have ros for at give tre års OS-opdateringer og fire års sikkerhedsopdateringer til Phone (1)-ejere, hvilket gør enheden meget mere attraktiv, både hvad angår pris og forventet levetid.

Nothing Phone (1): Ydelse og specifikationer

Ældre (men tilpasset) Snapdragon 778G+-chip

Op til 12 GB RAM

God ydeevne til daglig brug

Klarer krævende mobilspil uden at blive for varm

Et af de mest kontroversielle aspekter af Phone (1) er Nothings valg af chip, da firmaet overraskende nok har valgt at bruge en tilpasset version af en ældre Qualcomm-chip af syvende generation, Snapdragon 778G+.

Nothing Phone (1) har et svagere chipsæt, men op til 12 GB RAM.

Dette er kombineret med 8 GB RAM, selv om den bedste model af telefonen fås med 12 GB. Det lille "+" i Snapdragon 778G+ indikerer, at den understøtter trådløs (op til 15 W) og omvendt trådløs (op til 5 W) opladning.

778G+ vil næppe vinde nogen priser for sine benchmarking-præstationer, men for de fleste brugere bør den bidrage med mere end nok kræfter, så telefonen (1) kan håndtere alt fra multitasking til almindelige spil - den kan nemt klare et par runder Call of Duty Mobile ved høje grafikindstillinger uden at blive for varm.

Det er endnu uvist, hvordan Phone (1) vil føles efter længere tids brug, og om Nothing kan opretholde sin nuværende ydelseskvalitet efter et år med softwareopdateringer, sikkerhedsrettelser og tilføjelser.

Nothing Phone (1): Batterilevetid

Batteri på 4,500 mAh

Understøtter hurtigopladning (33 W)

Uimponerende batterilevetid

Selv om telefonen kan lære og optimere strømstyring baseret på brugsmønstre, er telefonens grundlæggende batterilevetid desværre ikke imponerende.

Bag glasset og de synlige komponenter har Phone (1) et batteri på 4.500 mAh, som ifølge Nothing skulle give op til 18 timers brug pr. opladning.

I vores test viste det sig imidlertid, at Phone (1) i gennemsnit kun giver omkring fem-seks timers skærmtid, hvilket, uanset hvordan man vender og drejer det, må anses for at være et absolut minimum for en moderne smartphone, der er værd at købe.

En opladning er nok til at synkronisere e-mails, ca. 45 minutters videostreaming, en times brug af sociale medier, let kamerabrug, ca. 20 minutters webbrowsing og sende og modtage beskeder og 15 minutters spil, før batteriet havde gjort sit arbejde for dagen.

Med andre ord skal du ikke efterlade din oplader derhjemme, hvis du planlægger at se Netflix på din telefon (1) under togrejsen. Hvis du bruger din telefon til mindre batterikrævende opgaver, kan du forvente, at batteriet holder hele dagen - men kun lige akkurat.

Når det gælder opladning, fyldes Phone (1) op til 50 % på 30 minutter, hvis du har en passende 33 W-kompatibel oplader

Nothing laver deres egen adapter, men der følger ikke en med i æsken, hvilket betyder, at det eneste, du får, når du køber telefonen, er et hvidt USB-C-kabel til USB-C-kabel. Så det er ikke engang sikkert, at du kan bruge din gamle oplader, da den med høj sandsynlighed kræver et USB-C til USB-A kabel

Vores test-mobil nåede faktisk op på 65 % efter 30 minutters opladning og blev fuldt opladet på mindre end en time. Det er langt fra tophastighed på mobilmarkedet i dag, men det er ganske respektabelt til prisen.

Nothing Phone (1): Kamera

Dobbelte 50 MP kameraer bag + 16 MP selfiekamera

Tilpasset kamera-app gør det nemmere at tage gode billeder

Frontkameraet er på 16 MP, og de to kameraer på bagsiden er udstyret med 50 MP hver.

Nothing Phone (1) tager ganske fine fotos.

Den primære Sony IMX766-sensor understøtter OIS (optisk billedstabilisering) og sidder i flere mobiltelefoner som flagskibet Xiaomi 12 og mellemklassen OnePlus Nord 2, mens den sekundære 50MP Samsung JN1 ultrawide-sensor betyder, at du ikke behøver at gå på kompromis med skarpheden, når du skifter mellem de to brændvidder (i det mindste med hensyn til antallet af pixels).

Det er sjovt at tage fotos med Phone (1). Det går hurtigt at tage billeder i dagslys eller kunstig belysning, og billederne fra 50 MP-sensoren er meget detaljerede og farverige.

Optagelser tættere på sensoren giver en tilfredsstillende grad af baggrundssløring, der overgår telefonens dedikerede makrotilstand (som er baseret på den ultrabrede sensor i stedet for hovedsensoren).

Phone (1) optager video i 1080p/60fps eller 4K/30fps via de bageste sensorer, og OIS og EIS gør et godt stykke arbejde. Det ville dog have været rart at have mulighed for at skifte mellem den ultrabrede sensor og hovedsensoren, når man optager

Nothing Phone (1): Billedeksempler

Skal du købe Nothing Phone (1)?

Nothing Phone (1)

Køb den, hvis ...

Du vil have en stilfuld telefon, der ikke koster en formue

Batteritiden er ikke fantastisk, men Phone (1) oplades hurtigt og leverer ellers en afbalanceret brugeroplevelse til en pris, der ikke er så luksus, som telefonen ser ud til at være.

Du støtter Nothings filosofi

Nothing er en lille virksomhed, der forsøger at gøre tingene anderledes på et utroligt konkurrencepræget og overmættet marked. Phone (1) er indbegrebet af denne vision.

Du elsker lydløs tilstand

Glyph Interface er ikke bare en gimmick, det er en praktisk måde at holde styr på opkald og aktiviteter på din telefon på, uden at du bliver distraheret af konstante meddelelser på skærmen.

Køb den ikke, hvis ...

Du vil have en traditionel flagskibsmobil

Phone (1) kan ikke konkurrere med de bedste telefoner i på markedet, når det gælder ting som ydelse, batterilevetid eller det bedste kamera i klassen. Den har et interessant design, er sjov at bruge og er forholdsvis billig. Hvis de omtalte funktioner er det vigtigste for dig, bør du i stedet vælge en anden mobil.

Du vil have en telefon med lang batterilevetid

Trods en ellers afbalanceret oplevelse er batteritiden på Nothing Phone (1) en akilleshæl. I det mindste oplades den ret hurtigt.

Du vil have det bedste mobilkamera

Nothing Phone (1) har gode kameraer, men kvaliteten og funktionaliteten er lidt for simpel til at kunne konkurrere med produkter som f.eks. Samsung Galaxy S22 (opens in new tab).