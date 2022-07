Nothing Phone (1) er lanceret - og den bliver sandsynligvis en succes

Den hypede Nothing Phone (1) blev præsenteret for verdenspressen den 12. juli, af Carl Pei, der er udvikleren bag den nye mobil. I præsentationen gjorde han igen og igen klart, at Nothing er et firma, der har en anderledes tilgang til mobiltelefoner.

Både ved præsentationen af telefonen og ved andre lejligheder har Nothing CEO Carl Pei og Nothing flere gange beskrevet deres debut-smartphone som en modsætning til de andre (i Carl Peis øjne lidt kedelige) smartphone-producenter på markedet, med deres løbende trinvise opdateringer og små forbedringer af eksisterende telefoner. I skrivende stund er der i Peis Twitter-bio et løfte om at "gøre teknologi sjovt igen".

Pris og tilgængelighed

Nothing Phone (1) priser Variant Price 8GB/128GB (kun i sort) 3.799 kroner 8GB/256GB (sort/hvid) 3.999 kroner 12GB/256GB (sort/hvid) 4.399 kroner

Er du i London ml. den 16.-18. juli kan du være blandt de første, der får fingre i mobilen. Nothing sælger telefonen fra en pop-up Nothing Kiost i Covent Garden.

Resten af verden må vente et par dage, med at få fingre i telefonen. Den bliver sat til salg globalt cirka fra den 20. juli 2022. På Nothings hjemmeside kan du se mere præcise tider for de forskellige lanceringer (opens in new tab). Herhjemme bliver telefonen solgt hos Telenor (opens in new tab) og CBB (opens in new tab), hvor du allerede nu kan forudbestille telefonen.

Hvis du vil have telefonen uden abonnement, kan du købe/forudbestille den direkte hos Nothing (opens in new tab).

Specifikationer

Phone (1) får et såkaldt Glyph Interface (lysene på bagsiden)

Kameraer: 2 x 50 MP (Sony IMX 766 hovedkamera og Samsung JN1 ultrawide)

Styresystem: Nothing OS

Skærm: 120Hz OLED

Batteri: 4500

Processor: Snapdragon 778G+ G

Glyph er lys - lys er sjove

Phone (1) er udstyret med en gennemsigtig bagside i gorilla glass. Og Nothing har som de første rent faktisk gjort glasset gennemsigtigt. Det har gjort det muligt at skabe et såkaldt Glyph Interface. Det er Nothings betegnelse for de lys - bestående af 900 LED lys - der sidder under glasset på bagsiden. Og det er en af de helt vigtige værktøjer i Nothings værktøjskasse, når det gælder om at gøre deres mobil sjov og anderledes.

For her er får lysene flere forskellige funktioner. Der er i alt fire separate lys, som kan lyse og blinke i forskellige mønstre. De kan for eksempel indstilles til at blinke forskelligt alt efter, hvem det er, der ringer. Hvis du lægger telefonen med fronten nedad, så ringer den ikke - i stedet blinker lysene, så du slipper for larmen.

Der sidder f.eks. et Glyph-lys i bunden af mobilen ved opladeren. Når du lader telefonen op, kan du se på Glyph-lyset, hvor langt opladningen er nået. Det samme gælder det g-formede Glyph-lys midt på telefonen. Det sidder der, hvor den trådløse oplader sidder og her vil du også kunne lyset, når du lader op trådløst eller når du oplader andre enheder med omvendt trådløs opladning.

Ifølge grundlægger Carl Pei, så vil der løbende komme flere funktioner, som bruger Glyph-lysene.

Her de forskellige Glyph-lys på bagsiden af Phone (1) (Image credit: Nothing)

Derfor bliver Nothing en succes

Carl Pei var i sin tid med til at lancere OnePlus brandet, så han ved noget om, hvordan du får skabt en stor gruppe af fans, der er loyale og som er vilde med dit produkt: Du skærer meget af det normale marketing-gøgl væk, og så fortæller du om nogle af de tanker, der ligger bag dit produkt, på en måde, så det faktisk ikke lyder som et produkt, men nærmere bliver en holdning og en bevægelse.

Lanceringen, hvor Carl Pei sidder og fortæller om produktet, foregik uden alt for meget gøgl. I stedet fortæller han, at Nothing Phone (1) er anderledes, fordi den ikke er bygget ud fra forbrugeranalyser og uanede mængder af data. I stedet er det en mobil, der er blevet til takket være 10.000 forskellige investorer, som alle brænder for at skabe en mobil, som er god, men som første og fremmest er sjov og anderledes.

Det budskab står stærkt, og der er ingen tvivl om, at der er opbakning til projektet. Alene de 10.000 investorer er sandsynligvis stærke ambassadører for Phone (1).

Nothing Phone (1) vil skille sig ud i mængden (Image credit: Future)

Kigger vi på specifikationerne, så er der jo ikke tale om den absolut vildeste telefon på markedet. Den har en god skærm, en god processor og nogle gode kameraer. Styresystemet - Nothing OS - er ifølge Pei en forholdsvis ren Android uden nogen form for bloatware.

Ikke helt vilde specs, men det handlede Carl Peis præsentation ikke om. I stedet fortæller han, hvordan andre mobilproducenter hyrer professionelle fotografer til at flyve til eksotiske destinationer med de nye telefoner, hvor de tager billeder, som du aldrig nogensinde kommer i nærheden af at matche. Hvis ud har set mobilreklamer, så ved du, at han her har 100 % ret. Det vidste du også før, men når Carl Pei siger det i sin præsentation, så sender det også det budskab, at Nothing er anderledes. De har i stedet givet telefonen til deres venner, som har taget fotos i London. Billederne ligger uredigeret her på hjemmesiden (opens in new tab), hvor alle kan downloade dem og tage et nærmere kig.

Ideen er, at skille sig ud på en god måde, hvor det ikke kun handler om tal på bundlinje, men også om at skabe produkter med sjæl.

"No Bullshit", siger han om Nothings tilgang til Phone (1), og det vil helt sikkert være noget, som den allerede store fanbase vil støtte. Telefonen ér flot at se på, og Glyph-lysene virker som en spændende ide, og sandheden er, at mange telefoner i dag ligner hinanden. De har de samme kameraer, RAM og processorer og mange andre dele, som er lavet af de samme producenter, så det vil i sidste ende være et spørgsmål om, hvilket brand der taler mest til dig. Nothing og Carl Pei har fundet deres stemme, og jeg er ikke i tvivl om, at folk allerede er begyndt at spidse ører derude.