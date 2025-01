Samsung introducerer 2025 mini LED-tv med "En ny æra af Samsung AI"

8K og 4K Neo QLED mini LED-tv fra 43 tommer til 115 tommer

Fantastisk Glare Free-teknologi i Samsungs bedste mini LED-tv'er

En trådløs 8K 120Hz tilslutningsboks i topmodellen

Samsung har annonceret sine nye Neo QLED-tv på CES 2025. 2025-serien omfatter to 8K-modeller og tre serier af 4K-modeller med skærmstørrelser fra 43 tommer til 115 tommer. Ifølge Samsung repræsenterer alle disse tv »en ny æra af Samsung AI« med forbedringer, der spænder fra 4K- og 8K-opskalering til AI-baseret indholdssøgning.

Samsungs fjernsyn hører generelt til blandt de bedste tv, og de nye Neo QLED-modeller ser ud til at fortsætte den tradition. AI Upscaling Pro, en funktion, der tidligere var begrænset til virksomhedens 8K-tv, vil nu være tilgængelig på 4K-modeller. En Auto HDR Remastering Pro-funktion bruger AI til dynamisk at forbedre farverne, mens Real Depth Enhancer Pro analyserer billeddybden for at skabe noget, der føles dybere end bare todimensionelt.

Glare Free-teknologien, som blev brugt i sidste års fantastiske Samsung S95D OLED-tv til effektivt at eliminere genskin på skærmen, er blevet overført til Samsungs topmodeller i 8K og 4K mini LED, QN990F og QN90F, hvilket burde gøre dem til ideelle kandidater til vores liste over de bedste tv til sport. De samme modeller får en forbedring til gaming med 165Hz support til PC-gaming og op til 4K 240Hz på QN990F. En ny Wireless One Connect Box kommer også sammen med QN990F i 2025 og giver mulighed for trådløs 8K 120Hz-transmission til tv'et fra op til 10 meters afstand.

De fleste Samsung-tv i 2025, inklusive Neo QLED-serien, vil nu have adgang til Samsung Art Store-portalen. Det er en funktion, som tidligere var begrænset til Samsung The Frame-tv, og den giver seerne mulighed for at vise kunstværker fra museer i verdensklasse som The Met i New York og Louvre i Paris på deres tv-skærm.

Hvad angår Dolby Atmos-soundbarer, kan en ny »konvertibel« 3.1.2-kanals model, QS700F, bruges til enten bord- eller vægmontering, hvor soundbaren automatisk registrerer installationsretningen. Det nye flagskibssystem Q990F har et nyt, ultrakompakt subwoofer-design, der bruger to otte tommer aktive drivere til at reducere vibrationer, og Samsungs Q-Symphony-teknologi udvides til flere modeller og understøtter nu trådløs forbindelse fra et tv til op til tre separate enheder.

Samsung QN900F 8K TV (Image credit: Samsung)

8K Neo QLED: Samsung QN990F og QN900F

QN990F er Samsungs bedste 8K-tv i 2025-serien og vil være tilgængelig i størrelserne 65 til 98 tommer. Denne model er udstyret med virksomhedens nye NQ8 AI Gen3-processor og har en Glare-Free skærmbelægning for at eliminere genskær i billedet. Det bruger den nye trådløse 8K One Connect Box, der giver en trådløs forbindelse fra kilder, med understøttelse af 8K 120Hz på op til 10 meter. Samsung siger, at QN900F kan levere op til 2.000 nits maksimal lysstyrke - et niveau, som 8K-tv'er har svært ved at nå på grund af deres lille pixelafstand, men som Samsung har kompenseret for med en ny baggrundslysstruktur.

Baggrundsbelysningen understøttes af et nyt metalrammedesign til QN990F, som også giver plads til solide indbyggede 6.2.4-kanals højttalere med 90 W effekt og Object Tracking Sound (OTS) Pro-behandling for at placere lydene i overensstemmelse med handlingen på skærmen. Til gaming understøtter QN990F både 8K ved 165 Hz og 4K ved 240 Hz.

QN900F-serien fås i størrelserne 65, 75 og 85 tommer og er udstyret med Samsungs NQ8 AI Gen2-processor. En Ultra Viewing Angle-funktion forbedrer billedkvaliteten uden for aksen, og der er et indbygget 4.2.2-kanals højttalersystem med 70 W effekt og OTS+-behandling. QN900F-serien understøtter op til 8K 120Hz input til gaming.

4K Neo QLED: QN90F, QN80F, QN70F

Samsungs 4K mini LED TV-sortiment ledes af QN90F-serien, som fås i skærmstørrelser fra 43 til 115 tommer. Ligesom 8K QN990F har QN90F-modellerne Glare Free skærm og understøttelse af 165 Hz. En Ultra Viewing Angle-funktion forbedrer billedkvaliteten uden for aksen, og den rammeløse skærm giver QN90F en »svævende« effekt. Lyden i QN90F-modellerne leveres af indbyggede 4.2.2-kanals højttalere med 60 W effekt og OTS+-behandling.

QN80F-serien fås i skærmstørrelser fra 50 til 100 tommer. Den har mange af de samme billedfunktioner som tv'erne i QN90F-serien og har 4,0-kanals højttalere på 30 W med OTS Lite og Active Voice Amplifier Pro.

Som afrunding på sortimentet har Samsung et nyt mini LED-tv i QN70F-serien, som vil være tilgængelig i skærmstørrelser på 55, 65, 75 og 85 tommer.

(Image credit: Samsung)

Samsungs soundbarer i 2025

Samsungs nye soundbar-serie ledes af Q990F, et 11.1.4-kanals system med understøttelse af Dolby Atmos og DTS:X. Q990F har en ny kompakt subwoofer med to 8-tommers aktive drivere i en omvendt konfiguration for at eliminere vibrationer. I modsætning til de subwoofere, der normalt følger med soundbars, har den et terninglignende design, der ligner modeller fra hi-fi-mærker. Andre funktioner omfatter HDMI 2.1-indgange med 4K 120Hz pass-through, indbygget Samsung SmartThings Hub og Roon Ready-certificering.

Et andet soundbar-highlight fra Samsung i 2025 er QS700F, en 3.1.2-kanal med et »konvertibelt design«, der muliggør væg- eller bordinstallation. En indbygget gyrosensor registrerer automatisk soundbarens retning og konfigurerer output til korrekt levering af Dolby Atmos-højdeeffekter. QS700F har også en kompakt subwoofer med en 6,5-tommers driver og understøtter Q-Symphony, som giver en forbedret præsentation med kompatible Samsung-tv'er.