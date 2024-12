Nye mini-LED- og OLED-tv var i 2024 lysere end nogensinde før - og i 2025 bliver de endnu lysere

Hvor lysstærk er din tv-skærm? Det er der nok mange, der ikke kender svaret på.

Lysstyrke er afgørende for en god seeroplevelse på de bedste tv. Den sikrer synlighed, fremhæver detaljer og giver farverne dybde og liv. Du har brug for en skærm, der er lys nok til at modvirke det omgivende lys i dagtimerne eller i et lyst rum.

Men selvom lysstyrken er meget håndgribelig, kan det være svært for almindelige forbrugere at kvantificere den. Hvad er en nit (den mest almindelige enhed til måling af tv-lysstyrke) eller en lumen for den sags skyld? Og er 2.000 nits virkelig så meget bedre end f.eks. 500?

En nit er defineret som den mængde lys, et enkelt stearinlys udsender på en kvadratmeter - omtrent på størrelse med et 40-tommers tv - og måles normalt i form af »maksimal lysstyrke« eller den maksimale lysstyrke i et givet område snarere end den gennemsnitlige lysstyrke på hele tv-skærmen. For hver tusind nits får du, hvad der svarer til tusind stearinlys og så videre.

TV forbedres normalt med en smule hvert år, og der er ingen tvivl om, at 2024 var det hidtil mest lysstærke år for TV. Et af de bedste mini-LED-tv'er, TCL QM851G, har en maksimal lysstyrke på over 3.500 nits - dobbelt så meget som de fleste andre skærme i den kategori. Og de nye fjernsyn - Hisense U8N og TCL C855 - når næsten 3.000 nits, på trods af at de er ret budgetvenlige.

En mini-LED-skærm, som har en dedikeret baggrundsbelysning med utallige små dioder, har en naturlig fordel i lysstyrke i forhold til OLED, en selvemitterende skærmteknologi, som er bedre til at placere lysstyrken, hvor der er brug for den (ved at oplyse hver enkelt pixel individuelt), end til at levere et højt antal nits - grunden til, at OLED i årevis blev kritiseret for at være »for mørk« til almindelige hjem.

Men OLED-TV har også gjort utrolige fremskridt inden for lysstyrke i de senere år. For ikke så længe siden var det usædvanligt, at en OLED-skærm nåede op på 1.000 nits, og nu er det virkelig blevet almindeligt. Men hvilken forskel gør disse øgede lysstyrkeniveauer egentlig?

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Nits og detaljer

Samsung S95D, TechRadars bedste tv i 2024, er den mest lysstærke OLED-model, vi har testet indtil videre. (Image credit: Future)

Som vi nævnte tidligere, er lysstyrken afgørende for at gøre detaljer synlige og sikre, at skærmbilleder er klart oplyste. Lysstyrken spiller også en vigtig rolle for farverne; ligesom farverne bliver grå i mørket, får øget lysstyrke farverne til at træde tydeligere frem og skille sig mere ud fra hinanden. HDR-indhold, som kalibrerer tv'ets lysstyrke for at forbedre kontrasten, kræver også et rimeligt niveau af nits (omkring 1.000) for at fungere efter hensigten.

Men lysstyrke kan være misvisende uden ordentlig lysstyring. Et tv kan have mange nits, men hvis det ikke kan fordele lyset præcis, hvor der er brug for det, uden at det »løber« ind i andre pixels, kan ekstra lys faktisk forringe kontrasten i stedet for at forbedre den. En af de store styrker ved OLED-teknologien er dens evne til at slukke helt for enkelte pixels, så lyse dele af skærmen får en ægte sort kontrast i stedet for en halvt oplyst grå.

Har du et gammelt OLED-tv, vil du sikkert være enig i, at det kan være svært at få billedet lyst nok i dagtimerne. Men til gengæld vil du sikkert opleve, at dit OLED-tv leverer fantastiske og detaljerede billeder, når du bruger det til at se film på om aftenen eller i et halvmørkt lokale.

Det bedste tv i 2024 er Samsung S95D, en OLED-model, der når en maksimal lysstyrke på 1.868 nits. Selvom det ikke er den mest lysstærke skærm i år, er det stadig den mest imponerende. Samtidig har Samsung S95D en glare free-overflade, som betyder, at den stort set ikke reflekterer omkringliggende lys på skærmen. Det giver nogle helt fantastiske billeder - også i dagtimerne. Hvis du ikke har set det, bør du gå til din tv-forhandler og bede om et kig på S95D. For det er noget af det absolut bedste, der er sket for OLED-tv nogensinde.

Det er også lykkedes for Sony at udfordre OLED's dominans i 2024 med introduktionen af Sony Bravia 9, en mini-LED-model, der bruger virksomhedens nye XR Backlight Master Drive med High Peak Luminance-teknologi til at levere både høj maksimal lysstyrke og dyb, veldefineret sort.

En lysere fremtid for tv

Sony Bravia 9 TV bruger avanceret baggrundsbelysningsteknologi til at eliminere typiske mini-LED-billedartefakter som blooming og off-axis kontrastfading. (Image credit: Future)

Selvom 2024 var det hidtil bedste år for tv-lysstyrke, vil 2025 sandsynligvis blive endnu bedre. Universal Display, en udvikler og producent af OLED-teknologi, har fundet måder at gøre skærme mere energieffektive på, hvilket kan sænke produktionsomkostningerne og samtidig øge lysstyrken - og dermed opveje de høje omkostninger ved avancerede OLED-tv'er med høj lysstyrke.

Innovationen er baseret på en forbedring af energieffektiviteten i blå pixels, som indtil nu har været sværere at optimere end røde og grønne. Det betyder, at et tv kan bruge færre lag af blå pixels for at opnå samme lysstyrke som dagens skærme. Færre lag, lavere omkostninger, mere lys - og vi kan begynde at se resultater af denne teknologi allerede næste år.

TCL har også planer om at lancere et mini-LED-tv i 2025 - en opdatering af dette års QM851G - som efter sigende kan opnå en lysstyrke på 6.500 nits. Det er næsten lige så lyst som direkte dagslys og vil overgå selv de mest lysstærke skærme fra 2024.

Selvfølgelig er lysstyrke ikke alt, når det drejer sig om et nyt tv: Du skal også overveje dets processor, opløsning, lydkvalitet, formatunderstøttelse, smart platform og selvfølgelig prisen på alt dette. Derudover er der fordele ved tv'er med begrænset lysstyrke, især i betragtning af at for meget blåt lys kan påvirke søvnkvaliteten negativt.

Men når det gælder ren og skær visuel effekt og forbedret kontrast på vores skærme, er den stadige udvikling af lysstyrken noget at glæde sig over.