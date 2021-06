Bedste TV til sport i 2021

Hvilke TV er bedst til at se sport på? Hvis du holder af at se sport derhjemme, så er det et vigtigt spørgsmål. Til trods for, hvad man kunne tro, er det ikke alle af de bedste TV'er på markedet lige nu, der er bedst egnet til at se store sportsbegivenheder på.

Hvis du køber et TV primært for at se sport, er der et par ting, du bør overveje. For det første er der mange forskellige aspekter af billedkvalitet at huske på - detaljegrad, farvenøjagtighed og definitionen langs kanten. Det er alle kendetegn for et godt TV, men et fantastisk TV til sport kræver noget ekstra.

For eksempel er sport vist på TV fuldt med bevægelse på skærmen. Det er tilfældet, hvad enten du ser fodbold, cricket eller WWF - med alle de her sportsgrene på skærmen, vil billedet konstant ændre sig.

Vi forventer langsomme kamerapanoreringer for at følge hurtige bevægelser, pludselige ændringer i retningen, bevægelse i den modsatte retning, kameraet bevæger sig, og store områder af den samme farve med mindre elementer af en anden farve i konstant bevægelse. Derfor er måden, hvorpå et TV håndterer bevægelse ekstremt vigtig.

Hvor godt et TV håndterer bevægelse kommer an på, hvor godt det er til at implementere forskellige opdateringsfrekvenser. Du behøver ikke gå ned i teknikaliteterne, men det er værd at huske på, at de fleste transmitterede udsendelser er omkring 50Hz (eller 50fps).

Det betyder, at der er 50 billeder, der bliver transmitteret per sekund, hvilket er grunden til, at stilbilleder ser ud som om, de bevæger sig. Derfor har TV'ets evne til at håndtere denne frekvens en effekt på, hvor glat og overbevisende bevægelsen på skærmen kommer til at se ud.

Husk dog på, at der ikke findes et TV, der ikke har en opdateringsfrekvens på mindre end 50Hz. Så i teorien bør der ikke være den store forskel på fjernsyn, når det kommer til at tage de 50 billeder per sekund fra udsenderen og levere dem med en frekvens på 50 per sekund.

Eller sådan burde det i hvert fald være. I praksis er nogle TV dog meget bedre til at håndtere opdateringsfrekvensen end andre. Så her er vores guide til TV, der er gode til at håndtere bevægelse på skærmen og også indeholde alle de andre kvaliteter, man forventer ved et godt TV.

(Image credit: LG)

1. LG CX OLED Det her er et sublimt valg til sport, selv med udeblivelsen af Freeview Play Specifikationer Skærmstørrelse: 48'', 55'', 65'', 77'' Resolution: 4K Panel type: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision DAGENS BEDSTE TILBUD 9.990 kr. Læs mere hos Komplett 11.490 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Fremragende billedkvalitet + Også gode gaming funktioner Grunde til at lade være - Ingen understøttelse af HDR10+

Det her er et fremragende TV at se sport på, så snart du har dykket lidt ned i LGs omfattende setup menuer.

Underligt nok er det ikke OLED55Cxs 'sports' billedeopsætning, der får sport til at se bedst ud. I stedet bør du dykke lidt ned i setup menuerne og finde 'TruMotion', for så at ændre lidt på 'de-judder' og 'de-blur' aspekterne. Det er rimelig simpelt at finde en balance, der får LGs håndtering af bevægelse til at se ligeså glat ud som friskpudset silke, mens den stadig bibeholder alle detaljerne og den elegante farvebalance.

Læs mere: LG CX OLED anmeldelse

(Image credit: Panasonic)

2. Panasonic HX800 LCD TV Et fremragende TV til sport i mellemprisklassen Specifikationer Skærmstørrelse: 40'', 50'', 55'', 65'' Resolution: 4K Panel type: LED-LCD Smart TV: My Home Screen 5.0 HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Grunde til at købe + Universel HDR understøttelse + Forrygende pris Grunde til at lade være - Kunne være lysere - Ikke meget er nyt

Overordnet er Panasonic HX800 noget af et kup - 'billedkvalitet-per-kilo' ratioen er nok noget af det stærkeste, sammenlignet med de andre TV på listen. Og mens det er generøst at give komplet HDR understøttelse (som desværre ikke er et givet på forhånd), er en af de primære årsager til, det er sådan et røverkøb, at det gør det absolut fremragende i forhold til transmitteret sport.

For en gangs skyld ser det her Panasonic TV ud til at få det bedste billede til at se sport på, når det står på 'sports' indstillingen. Derfra tager det kun et øjeblik at pille lidt ved 'Intelligent Frame Creation' indstillingen, for at få et resultat, der kombinerer overbevisende bevægelseshåndtering med en fin definition langs kanten og detaljegrad, der gør skærmen til sådan en nydelse at kigge på.

Læs mere: Panasonic HX800 TV anmeldelse

(Image credit: Philips)

3. Philips OLED 805 Smukke 'ambilight' med et OLED panel? Vi er fans Specifikationer Skærmstørrelse: 55'', 65'' Resolution: 4K Panel type: OLED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Grunde til at købe + Herligt design + Fordybende Ambilight Grunde til at lade være - Ingen Freeview Play - Android TV problemer

Philips OLED 805 vinder på en kombination af fremragende billedkvalitet, kraftfuld processorkraft og god byggekvalitet.

805 modellen er ikke prissat lige så konkurrencedygtigt som sin mindre søskende, OLED 754, men den indeholder alle de samme funktioner samt endnu mere imponerende specifikationer. Alle HDR standarder? Tjek. Fremragende P5 billed processering? Tjek. Unikt-til-Philips Ambilight arrangement, der gør et stort billede endnu større? Tjek.

Og Philips er, selvfølgelig, TV-brandet, der stoler på sine kunder mere end nogen anden. Derfor kommer 65OLED805 komplet med en bunke af muligheder for at justere på billedet, så dets ejer kan bruge time efter time på at finjustere det.

Det er muligt at ændre lynhurtigt på måden, P5 opfanger billeder på - og så længe du har tålmodigheden, er 805 i stand til at vise nogle af de bedst kontrollerede og livagtige sportsbilleder på markedet. Sluk for al 'noise reduction' indstillingerne i 'standard' mode, og du er næsten i mål med at få rigtig god sportsbilleder på din skærm.

Hvis du ikke har lyst til at pille så meget ved indstillingerne, er dette nok ikke det bedste valg for dig.

Læs mere: Philips OLED 805

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Q60R QLED TV Samsungs budget QLED skuffer ikke (med de rette indstillinger) Specifikationer Skærmstørrelse: 43'', 49'', 55'', 65'', 75'', 82'' Resolution: 4K Panel type: QLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Grunde til at købe + Et af de billigste QLED TV + Okay processering for prisen Grunde til at lade være - Lys i kanten - Ældre model

Samsungs QLED teknologi gør en masse ting rigtigt, og firmaet har ekstrapoleret det ind til en lang række TV-linjer. Men den perfekte balance mellem pris og ydeevne finder du her med Q60-linjen.

Q60R er en succes over hele linjen på alle aspekter, når det kommer til at skabe billeder. Lyden holder ikke helt samme kvalitet, men det bør ikke bekymre os her. Hvad sports fans har brug for at vide er, at Samsung er i stand til at håndtere bevægelse godt - selv fra dens standard indstilling. Bruger du et par minutter i 'Picture Clarity' indstillingen, kan du få et virkelig tilfredsstillende billede. Bare husk at lade 'noise reduction' være slået fra til fordel for 'judder reduction', og du er klar til at se sport.

Det er værd at bide mærke i, at der findes en nyere Q60T model nu - en Q65T variant med Samsung OneConnect Box, men de nyere versioner har faktisk en svagere processor end det ældre Q60R.

Læs mere: Samsung Q60R QLED TV anmeldelse

5. Sony A8H/A8 OLED Med sine brede vinkler kan flere se med på samme tid Specifikationer Skærmstørrelse: 55'', 65'' Resolution: 4K Panel type: OLED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision DAGENS BEDSTE TILBUD 17.494 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + God lydkvalitet + Ultra-brede vinkler Grunde til at lade være - Android TV kan frustrere - Potentiel 'skærmbrand'

Som det dyreste TV på denne liste, er det kun fair, at Sony A8H er det mest kompetente TV her. Om den ekstra pris og luksus er dét værd i forhold til LG CX OLED for eksempel, kan debateres - men det er unægtelig en bedre oplevelse at kigge på. Sonys bemærkelsesværdige Acoustic Surface Audio system, der udnytter hele skærmen som en højttaler, er også overlegent.

Når det kommer til at se sport, kan man ikke argumentere mod Sony A8Hs kvalitet. De indledende indstillinger hjælper dog ikke meget, men tingene bliver betydeligt bedre, når du har været en tur inde i indstillingerne og givet noget kærlighed til 'Motionflow' og, inde i den indstilling, 'Smoothness'. Efter det skal du kigge på 'Clearness' indstillingen, indtil du har, hvad du fortjener: Glidende let bevægelse uden noget tab af detaljegrad og farvevolumen.

Læs mere: Sony A8H OLED TV anmeldelse