Her er det vigtigste ved et billigere 4K-tv - og det er ikke kun pixels

For langt de fleste er søgningen efter en af de bedste tv at du er på udkig efter et 4K-tv, men vi formoder, at de fleste mennesker, der køber sådan et tv, faktisk ikke ser ret meget 4K-indhold, og det er bestemt noget, du skal have i tankerne, når du vælger, hvilket tv du skal købe.

Grunden til, at de fleste af dine programmer og film ikke er i 4K, er, at du sandsynligvis kun får 1080p Full HD - eller endda en lavere opløsning i nogle tilfælde. Medmindre du altså betaler for de dyreste streamingpakker.

Det er svært at retfærdiggøre at betale ekstra for en marginalt bedre streamingkvalitet - dels af princip, men især fordi omkostningerne hurtigt løber op, hvis du abonnerer på flere af de bedste streamingtjenester. Desuden er streaming blevet dyrere for hvert år. For et par år siden var ikke meget dyrere på mange tjenester, men da reklamefinansierede abonnementer er blevet mere almindelige, er det langt fra garanteret længere.

Selv hvis du vælger de dyreste pakker, er det ikke alt indhold, der er tilgængeligt i 4K. Vi så for nylig et Anthony Bourdain-program på en 4K-streamingtjeneste - programmet var filmet i 2002, tilsyneladende med RealVideo, og havde så lav opløsning, at det føltes, som om det var skabt i Minecraft.

Vi kan ikke gå tilbage i tiden og opgradere gamle SD-programmer til HD eller HD-programmer til 4K. Men med det rigtige tv behøver vi heller ikke at gøre det.

Den skjulte helt i de bedste tv-apparater

Anthony Bourdain-programmet kunne stadig ses, og det kan vi takke vores tv for - på trods af at det blev vist på en 65-tommer skærm, så billedet stadig okay ud. Hvad er årsagen? Vores tv har en god billedprocessor, som opskalerer indhold med lav opløsning effektivt.

Takket være billedbehandling ser Anthony Bourdains gamle tv-serie meget skarpere ud. (Image credit: Prime Video)

Som en generel regel gælder det, at jo større dit tv er, desto vigtigere bliver opskaleringen. Problemer, der knap nok er synlige på et 42» 4K-panel, kan blive meget tydelige på en 65« eller større skærm. Det skyldes, at et mindre panel har en højere pixeltæthed - begge skærme har 3840x2160 pixels, men på den mindre model er de meget mere koncentrerede, hvilket gør billedfejl mindre synlige.

Vi har på engelsk en detaljeret guide til 4K-opskalering, men kort fortalt fungerer det sådan her: Processoren analyserer signalet, anvender støjreduktion, gør billedet skarpere, hvis det er nødvendigt, og konverterer derefter signalet til 4K-opløsning (eller 8K, hvis du har et 8K-tv).

Det er langt fra ny teknologi, men man taler ikke så meget om det som tidligere - selv om det er lige så vigtigt nu med al den streaming. Især fordi nogle streamingtjenester sænker opløsningen i deres billigere abonnementer.

Billedprocessoren er også afgørende for streaming i alle opløsninger, da videostreaming ikke er tabsfri. For at optimere videoen til effektiv levering skal nogle data komprimeres væk - hvilket er en af grundene til, at filmfans med hjemmebiografsystemer ofte foretrækker de bedste 4K Blu-ray-afspillere foran streaming.

Denne dataoptimering kan give synlige problemer, som f.eks. mærkbare farvebånd eller uønskede gradienter i mørke områder - i stedet for en jævn farveovergang kan du se tydelige farvefelter med skarpe kanter imellem. Hvis dit netværk også har travlt, og bitraten falder, bliver problemerne endnu mere synlige. En god billedprocessor kan identificere og korrigere disse problemer i realtid.

Sådan vælger du det bedste tv til opskalering

Prisen spiller selvfølgelig en stor rolle her. Ligesom budgetmobiler ikke har de nyeste og bedste processorer, har budget-tv sjældent den nyeste opskaleringsteknologi.

Den bedste billedbehandling findes normalt i producenternes flagskibsmodeller, især kendte mærker. Sony, LG, Samsung, Panasonic og Philips fremhæver deres avancerede billedprocessorer som vigtige salgsargumenter i deres nyeste tv-modeller.

Alle tv-producenter bruger en eller anden form for opskaleringsteknologi, men disse virksomheder har især imponeret os - ikke kun med hensyn til skarphed, men også med hensyn til at reducere farvebånd. Sony, LG og Panasonic har været særligt stærke på dette område, men Samsungs 2025-modeller har også gjort store fremskridt, baseret på vores tests indtil videre.

Vi anbefaler selvfølgelig, at du læser vores dybdegående anmeldelser af de tv'er, du overvejer at købe. Opskalering er en af de funktioner, vi kigger nærmere på, og fordi vi tester så mange modeller, har vi et bredt kendskab til, hvad der gør opskalering naturlig - og hvad der får billedet til at se kunstigt ud og ikke udnytter 4K-skærmens fulde potentiale.

Men vi foreslår også, at du besøger en fysisk butik, selv om du planlægger at købe dit tv online. Der kan du nemt teste opskaleringen af forskellige modeller: Sluk for butikkens demo-tilstand (som ofte overdriver lysstyrke, kontrast og bevægelsessløring), og bed om at se noget, der ikke er i 4K - og helst ikke engang i Full HD.

At se 4K-indhold på et 4K-tv afslører ikke, hvor god billedprocessoren er. Det er kun med materiale i lav opløsning, at du kan se forskellen mellem et okay tv og en rigtig god model.