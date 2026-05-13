Jeg er certificeret tv-kalibrator og har testet LG C6 og LG G5 OLED side om side for at se, hvilken der giver mest værdi for pengene – og resultatet overraskede mig

Jeg har nu testet LG mellemklasse OLED model for 2026 - C6 - grundigt, og kan sige, at det fortjener hver eneste stjerne i den femstjernede bedømmelse. Det leverer fremragende billedkvalitet med autentisk kontrast og stærke, men naturlige farver, samtidig med at spiloplevelsen placerer den blandt de bedste gaming-tv'er på markedet.

Jeg forventer, at C6 kommer til at ligge højt på mange menneskers lister over de bedste OLED-tv at købe under Black Friday, hvor vi sikkert vil se mange gode tilbud. Men lanceringsperioden er altid en interessant tid på året.

Det skyldes, at sidste års modeller ofte kan findes til betydeligt lavere priser, så selvom C6 er en enorm opgradering i forhold til sin forgænger LG C5 (og en tydelig forbedring i forhold til et af sidste års bedste tv-apparater), kan det være fristende i stedet at vælge sidste års tilsvarende model.

Vi befinder os dog i en ret interessant situation, hvor LG G5, som var sidste års flagskibsmodel fra LG, nu sælges til omtrent samme pris som LG C6. Instinktivt føles det som et oplagt valg at købe G5. Men da jeg havde begge modeller til rådighed til test, besluttede jeg mig for at køre dem side om side med referencescener for at se, hvilken der faktisk giver mest værdi for pengene. Alle test blev udført i Filmmaker Mode med standardindstillinger.

Lysstyrke

En scene fra »Lawrence of Arabia« viser G5’s højere lysstyrke, hvor sandet fremstår mere intens på G5 sammenlignet med C6. (Image credit: Sony Pictures / Future)

LG G5 bruger et Primary RGB Tandem OLED-panel, mens den 65-tommer store version af C6, som jeg brugte til testen, er baseret på et almindeligt WOLED-panel. Det giver G5 en klar fordel, hvad angår den målte lysstyrke sammenlignet med C6.

Vi målte G5's maksimale HDR-lysstyrke til 2.268 nits i Filmmaker Mode, sammenlignet med 1.438 nits for C6 i samme billedtilstand. Når det gælder HDR-lysstyrke over hele skærmen, nåede G5 op på 331 nits, mens C6 landede på 245 nits.

Dette er store forskelle til G5's fordel, men hvordan ses det i praksis?

Da jeg så ørkenscenerne i Lawrence of Arabia, kom G5's højere lysstyrke tydeligt til udtryk gennem lysere hvid sand med mere dybde sammenlignet med C6. Det hvide i soldaternes og prins Faisals tøj fik også mere intensitet på G5.

C6 leverer stadig meget god lysstyrke gennem hele filmen, men G5 bedre.

Da jeg så på snescener fra Spears & Munsils demomateriale, så jeg det samme igen: lysstyrken på G5 var mere slagkraftig, med hvide toner, der så mere levende ud i scener med mange lyse partier.

Farver

Begge tv-apparater leverede også fantastiske farver med masser af både intensitet og realisme. I Lawrence of Arabia så de stærke røde nuancer i soldaternes bælter og flag mere dynamiske ud på G5 takket være højere farveintensitet. De samme farver så stadig kraftfulde ud på C6 med god lysstyrke, men G5 havde det der lille ekstra.

Det samme gjaldt den blå himmel i de tidlige ørkenscener: G5 havde lidt mere tryk, men C6 klarede sig også fremragende.

En farve, der havde en tydeligere effekt på G5, var de sandbrune nuancer i ørkensanddynerne og klipperne. De brune nuancer syntes virkelig at springe ud af skærmen sammenlignet med C6, selvom man samtidig kunne argumentere for, at C6 præsenterede dem på en mere naturlig måde.

Jeg skiftede derefter til Wicked, som er kendt for sine stærke farver. Igen gjorde begge tv'erne et godt stykke arbejde med at gengive farverne gennem hele filmen, med masser af glans og energi. Men igen havde G5 overtaget: de lyserøde blomster i træet, som Elphaba står under, så mere levende ud sammenlignet med C6. Det glitrende grønne og guldfarvede tog til Emerald City så også mere imponerende ud på G5, hjulpet af dens højere lysstyrke.

Der var dog visse scener, hvor C6 faktisk så bedre ud, især når det gjaldt naturlige farver. Det grønne i Elphabas hud, som er mere nedtonet end i Emerald City, så mere realistisk ud på C6. De sandstenfarvede vægge i Shiz så også mere autentiske ud på C6, mens de fik en mere gylden tone på G5.

Kontrast

Lige fra starten viste begge tv-apparater en fantastisk kontrast. Da Batman bevægede sig rundt på gerningsstedet i borgmester Mitchells hjem, viste begge modeller en fremragende balance mellem de lyse nuancer fra lamper, lommelygter og kamerablitz og de mørke nuancer i Batmans dragt, polituniformerne og det mørke træ i rummet.

Da jeg kiggede nærmere, havde G5 en fordel, hvad angår højlysene fra de tidligere nævnte lommelygter, hvilket skabte en stærkere oplevet kontrast. Men da jeg kiggede i et mørklagt rum, bemærkede jeg, at jeg blev mere tiltrukket af C6. Højlysene var ikke lige så intense, men kontrasten føltes mere autentisk og naturlig, hvilket passede bedre til filmens tone.

I næsten kulsorte scener, som slagsmålet i metroen, viste begge tv'erne meget god detaljerigdom i skyggerne, især i panelerne på væggene i baggrunden. Selvom detaljerne var tydeligere på G5, viste den også lidt lysere mørke toner, hvor sorten trak lidt mod gråt. Også her oplevede jeg, at C6 så mere naturlig ud.

Derefter testede jeg en lysere, men stadig højkontrastfilm, Alien: Romulus, og blev overrasket over, hvor ens de to tv-apparater så ud i Dolby Vision. G5 havde en anelse højere lysstyrke i stjernerne mod rummets mørke og i de forskellige farvede lamper i de mørke korridorer, men kontrasten på C6 så mindst lige så god ud.

Da jeg skiftede over til HDR, fik G5 igen en fordel i lysstyrke, men endnu en gang var det C6's naturlige kontrast, der sprang i øjnene på mig.

Prisen er afgørende

Så hvilket tv skal man så vælge? Min personlige favorit er G5 på grund af dets stærkere farver og generelt højere lysstyrke, især i scenerne fra Lawrence of Arabia. Men jeg bemærkede samtidig, at jeg gang på gang vendte tilbage til C6, når det gjaldt mørkere scener med høj kontrast i film som The Batman, da det så mere autentisk ud.

De to tv-apparater ligner hinanden på de fleste punkter. Begge tilbyder et komplet sæt gaming-funktioner, herunder 4K i 165 Hz; begge bruger LG's webOS-platform til smart-tv-funktioner; og begge leverer generelt god lyd, selvom de godt kunne have haft gavn af en soundbar.

C6 har desuden Alpha 11 Gen 3-processoren, altså efterfølgeren til Gen 2-processoren i G5.

I sidste ende handler det egentlig om prisen – og i skrivende stund, altså lige før lanceringen af C6, ligger de to tv-apparater på samme prisniveau.

65-tommersversionen af G5 koster omkring 19.990 kroner, mens 65-tommersmodellen af C6 koster 19.999 kroner (ifølge Proshops produktside). Det betyder altså, at man kan købe et OLED-tv i flagskibsklassen for de samme penge som en model i mellemklassen.

Når vi kommer tættere på Black Friday senere på året, kan C6 derimod få store rabatter, og så kan den i stedet blive det bedre køb, så det kan være værd at vente, hvis du ikke vil købe lige nu.

På overfladen er G5 det mere imponerende tv, og det er virkelig godt tv. Men C6 er også fremragende. Man er ærligt talt forkælet med valgmulighederne mellem de to modeller: begge er stærke, og i sidste ende handler det mest om aktuelle priser og personlig smag.