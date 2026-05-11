Jag är certifierad TV-kalibrerare och testade LG C6 och LG G5 OLED sida vid sida för att se vilken som ger mest värde för pengarna – och resultatet överraskade mig

Jag har nu testat LG C6 fullt ut, märkets OLED-modell i mellanklassen för 2026, och kan säga att den förtjänar varenda del av sitt femstjärniga betyg. Den levererar fantastisk bildkvalitet med autentisk kontrast och starka men naturliga färger, samtidigt som spelupplevelsen placerar den bland de bästa gaming-TV-apparaterna på marknaden.

Jag förväntar mig att C6 kommer ligga högt upp på många människors listor över de bästa OLED-TV-apparaterna att köpa under Black Friday, då vi lär få se många bra erbjudanden. Men lanseringsperioden är alltid en intressant tid på året.

Det beror på att fjolårets modeller ofta går att hitta till betydligt lägre priser, så trots att C6 är en enorm uppgradering jämfört med sin föregångare LG C5 (och en tydlig förbättring jämfört med en av fjolårets bästa TV-apparater), kan det vara lockande att istället välja fjolårets motsvarande modell.

Vi befinner oss dock i en ganska intressant situation där LG G5, fjolårets flaggskeppsmodell från LG, nu säljs för ungefär samma pris som LG C6. Instinktivt känns det som ett självklart val att köpa G5. Men eftersom jag hade båda modellerna tillgängliga för test bestämde jag mig för att köra dem sida vid sida med referensscener för att se vilken som faktiskt ger mest värde för pengarna. Alla tester genomfördes i Filmmaker Mode med standardinställningar.

Ljusstyrka

En scen från Lawrence of Arabia visar upp G5:s högre ljusstyrka, där sanden ser mer intensiv ut på G5 jämfört med C6. (Image credit: Sony Pictures / Future)

LG G5 använder en Primary RGB Tandem OLED-panel, medan 65-tumsversionen av C6 som jag använde för testet bygger på en vanlig WOLED-panel. Det ger G5 en tydlig fördel när det gäller uppmätt ljusstyrka jämfört med C6.

Vi mätte G5:s maximala HDR-ljusstyrka till 2 268 nits i Filmmaker Mode, jämfört med 1 438 nits för C6 i samma bildläge. När det gäller HDR-ljusstyrka över hela skärmen nådde G5 331 nits, medan C6 landade på 245 nits.

Det här är stora skillnader till G5:s fördel, men hur märks det i verklig användning?

När jag tittade på ökenscenerna i Lawrence of Arabia syntes G5:s högre ljusstyrka tydligt genom ljusare vit sand med mer tryck jämfört med C6. Det vita i soldaternas och prins Faisals kläder fick också mer intensitet på G5.

C6 levererar fortfarande väldigt bra ljusstyrka genom hela filmen, men G5 har ett tydligt övertag.

När jag tittade på snöscener från Spears & Munsils demomaterial såg jag samma sak igen: ljusstyrkan på G5 upplevdes mer slagkraftig, med vittoner som såg mer levande ut i scener med många ljusa partier.

Färger

Båda TV-apparaterna levererade också fantastiska färger, med gott om både intensitet och realism. I Lawrence of Arabia såg de starka röda tonerna i soldaternas skärp och flaggor mer dynamiska ut på G5, tack vare högre färgljusstyrka. Samma färger såg fortfarande kraftfulla ut på C6 med bra ljusstyrka, men G5 hade det där lilla extra.

Samma sak gällde den blå himlen i de tidiga ökenscenerna: G5 hade lite mer tryck, men C6 gjorde också ett utmärkt jobb.

En färg som hade tydligare påverkan på G5 var de sandbruna tonerna i ökendynorna och klipporna. De bruna nyanserna verkade verkligen hoppa ut ur skärmen jämfört med C6, även om man samtidigt skulle kunna argumentera för att C6 presenterade dem på ett mer naturligt sätt.

Jag bytte sedan till Wicked, som är känd för sina starka färger. Återigen gjorde båda TV-apparaterna ett fantastiskt jobb med att återge färgerna genom hela filmen, med gott om lyster och energi. Men återigen hade G5 övertaget: de rosa blommorna i trädet som Elphaba står under såg mer levande ut jämfört med C6. Det glittrande gröna och guldfärgade tåget till Emerald City såg också mer slagkraftigt ut på G5, hjälpt av dess högre ljusstyrka.

Det fanns dock vissa scener där C6 faktiskt såg bättre ut, särskilt när det kom till naturliga färger. Det gröna i Elphabas hud, som är mer nedtonat än Emerald City, såg mer realistiskt ut på C6. De sandstensfärgade väggarna i Shiz såg också mer autentiska ut på C6, medan de fick en mer gyllene ton på G5.

Kontrast

Direkt från start visade båda TV-apparaterna fantastisk kontrast. När Batman rör sig runt brottsplatsen i borgmästare Mitchells hem demonstrerade båda modellerna en utmärkt balans mellan de ljusa tonerna från lampor, ficklampor och kamerablixtar och de mörka tonerna i Batmans dräkt, polisuniformerna och det mörka träet i rummet.

När jag tittade närmare hade G5 fördelen när det gällde högdagrarna från de tidigare nämnda ficklamporna, vilket skapade starkare upplevd kontrast. Men när jag tittade i nedsläckt rum märkte jag att jag drogs mer till C6. Högdagrarna var inte lika intensiva, men kontrasten kändes mer autentisk och naturlig, vilket passade filmens ton bättre.

I nästan kolsvarta scener, som tunnelbaneslagsmålet, visade båda TV-apparaterna mycket bra detaljrikedom i skuggorna, särskilt i panelerna på väggarna i bakgrunden. Även om detaljerna var tydligare på G5 visade den också något upplyfta mörka toner, där svärtan drog lite åt grått. Även här upplevde jag att C6 såg mer naturlig ut.

Jag testade sedan en ljusare men fortfarande högkontrastfilm, Alien: Romulus, och blev förvånad över hur lika de två TV-apparaterna såg ut i Dolby Vision. G5 hade något högre ljusstyrka i stjärnorna mot rymdens svärta och i de olika färgade lamporna i de mörka korridorerna, men kontrasten på C6 såg minst lika bra ut.

När jag växlade över till HDR fick G5 återigen ett övertag i ljusstyrka, men ännu en gång var det C6:s naturliga kontrast som stack ut för mig.

Priset är avgörande

Så vilken TV ska man då välja? Min personliga favorit är G5 tack vare dess starkare färger och högre ljusstyrka överlag, särskilt i scenerna från Lawrence of Arabia. Men jag märkte samtidigt att jag gång på gång drogs tillbaka till C6 när det gällde mörkare och mer högkontrastfyllda scener i filmer som The Batman, eftersom den såg mer autentisk ut.

I övrigt finns det egentligen väldigt lite, om ens något, som skiljer de två TV-apparaterna åt. Båda erbjuder ett komplett paket av gamingfunktioner, inklusive 4K i 165 Hz; båda använder LG:s webOS-plattform för smart-TV-funktioner; och båda levererar överlag bra ljud, även om de hade mått bra av en soundbar.

C6 har dessutom Alpha 11 Gen 3-processorn, alltså efterföljaren till Gen 2-processorn i G5.

I slutändan handlar det egentligen om priset – och i skrivande stund, alltså strax före lanseringen av C6, ligger de två TV-apparaterna på samma prisnivå.

65-tumsversionen av G5 kostar omkring 19 990 kronor, medan 65-tumsmodellen av C6 kostar 19 999 kronor (enligt Proshops produktsida). Det innebär alltså att man kan köpa en OLED-TV i flaggskeppsklass för samma peng som en modell i mellanklassen.

När vi närmar oss Black Friday senare i år kan C6 däremot få stora rabatter och då kan den istället bli det bättre köpet, så det kan vara värt att vänta om du inte vill göra ett köp just precis nu.

På ytan är G5 den mer imponerande TV-apparaten och den är verkligen fantastisk. Men C6 är också fantastisk. Man är ärligt talat bortskämd med valmöjligheter mellan de här två modellerna och i slutändan handlar det mest om aktuella priser och personlig smak.