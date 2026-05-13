Jeg er en sertifisert TV-kalibrerer og testet LG C6 og LG G5 OLED side om side for å se hvilken som gir best valuta for pengene – og resultatene overrasket meg

Jeg har nå testet LG C6, merkets OLED-modell i mellomklassen av 2026, grundig, og jeg kan si at den fortjener alle femstjernersvurderingen sin. Den leverer fantastisk bildekvalitet med autentisk kontrast og sterke, men naturlige farger, samtidig som spillopplevelsen plasserer den blant de beste gaming-TV-ene på markedet.

Jeg regner med at at C6 vil legge seg høyt på manges lister over de beste OLED-TV-ene å kjøpe under Black Friday, når vi sannsynligvis vil se mange gode tilbud. Men lanseringssesongen er alltid en interessant tid på året.

Det er fordi fjorårets modeller ofte kan erverves til betydelig lavere priser, så selv om C6 er en stor oppgradering i forhold til forgjengeren, LG C5 (og en klar forbedring i forhold til en av fjorårets beste TV-er), kan det være fristende å velge fjorårets tilsvarende modell i stedet.

Latest Videos From

Vi befinner oss imidlertid i en ganske interessant situasjon der LG G5, fjorårets flaggskipmodell fra LG, nå selges for omtrent samme pris som LG C6. Instinktivt føles det som det opplagte valget å kjøpe G5. Men siden jeg hadde begge modellene tilgjengelig for testing, bestemte jeg meg for å kjøre dem side om side med referansescener for å se hvilken som faktisk gir mest valuta for pengene. Alle testene ble utført i Filmmaker-modus med standardinnstillinger.

Ljusstyrka

En scene fra Lawrence of Arabia viser frem G5s høyere lysstyrke, der sanden ser mer intens ut på G5 sammenlignet med C6. (Image credit: Sony Pictures / Future)

LG G5 bruker et Primary RGB Tandem OLED-panel, mens 65-tommersversjonen av C6 jeg brukte til testing er basert på et vanlig WOLED-panel. Dette gir G5 en klar fordel når det gjelder målt lysstyrke i forhold til C6.

Vi målte G5s maksimale HDR-lysstyrke til 2268 nits i Filmmaker-modus, sammenlignet med 1438 nits for C6 i samme bildemodus. Når det gjelder HDR-lysstyrke i fullskjerm, nådde G5 331 nits, mens C6 landet på 245 nits.

Dette er store forskjeller i G5s favør, men hvordan viser det seg i bruk i den virkelige verden?

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Da jeg så ørkenscenene i Lawrence of Arabia, var G5s høyere lysstyrke tydelig synlig gjennom den lysere hvite sanden med mer trøkk sammenlignet med C6. Det hvite i soldatenes og prins Faisals klær fikk også mer intensitet på G5.

C6 leverer fortsatt veldig god lysstyrke gjennom hele filmen, men G5 har en klar fordel.

Da jeg så snøscenene fra Spears & Munsils demoopptak, så jeg det samme igjen: lysstyrken på G5 føltes kraftigere, med hvite toner som så mer levende ut i scener med mange høylyspunkter.

Farger

(Image credit: Universal Pictures / Future)

Begge TV-ene leverte også flotte farger, med mye både intensitet og realisme. I Lawrence of Arabia så de sterke rødfargene i soldatenes belter og flagg mer dynamiske ut på G5, takket være den høyere fargestyrken. De samme fargene så fortsatt kraftige ut på C6 med god lysstyrke, men G5 hadde det lille ekstra.

Det samme gjaldt den blå himmelen i de tidlige ørkenscenene: G5 hadde litt mer slagkraft, men C6 gjorde også en utmerket jobb.

Én farge som hadde en mer uttalt innvirkning på G5 var de sandbrune tonene i ørkendynene og -steinene. Brunfargene virket virkelig å stikke av skjermen sammenlignet med C6, selv om man samtidig kan argumentere for at C6 presenterte dem på en mer naturlig måte.

Deretter byttet jeg til Wicked, som er kjent for sine sterke farger. Igjen gjorde begge TV-ene en fantastisk jobb med å gjengi farger gjennom hele filmen, med mye livlighet og energi. Men nok en gang hadde G5 overtaket: de rosa blomstene i treet Elphaba står under så mer levende ut sammenlignet med C6. Det skimrende grønne og gullfargede toget til Emerald City så også mer effektfullt ut på G5, hjulpet av den høyere lysstyrken.

Det var imidlertid noen scener der C6 faktisk så bedre ut, spesielt når det gjaldt naturlige farger. Grønnfargen i Elphabas hud, som er mer tonet ned enn Emerald City, så mer realistisk ut på C6. Sandsteinsveggene i Shiz så også mer autentiske ut på C6, mens de fikk en mer gyllen tone på G5.

Kontrast

(Image credit: Warner Bros. / Future)

Begge TV-ene viste med en gang god kontrast. Mens Batman beveget seg rundt på åstedet i ordfører Mitchells hjem, viste begge modellene en utmerket balanse mellom de lyse tonene fra lysene, lommelyktene og kamerablitsene og de mørke tonene i Batmans kostyme, politiuniformene og det mørke treverket i rommet.

Da jeg så nærmere etter, hadde G5 en fordel når det gjaldt høylysene fra de nevnte lommelyktene, noe som skapte sterkere opplevd kontrast. Men når jeg så på i et svakt opplyst rom, ble jeg mer tiltrukket av C6. Høylysene var ikke like intense, men kontrasten føltes mer autentisk og naturlig, noe som passet filmens tone bedre.

I nesten-svarte scener, som T-baneslagsmålet, viste begge TV-ene veldig gode detaljer i skyggene, spesielt i panelene på veggene i bakgrunnen. Selv om detaljene var tydeligere på G5, viste den også litt hevede mørke toner, med svarttonene som heller litt mot grått. Også her følte jeg at C6 så mer naturlig ut.

(Image credit: 20th Century Studios / Future)

Jeg testet deretter en lysere film, men fortsatt med høy kontrast, Alien: Romulus, og ble overrasket over hvor like de to TV-ene så ut i Dolby Vision. G5 hadde litt høyere lysstyrke i stjernene mot det mørke rommet og i de forskjellige fargede lysene i de mørke korridorene, men kontrasten på C6 så minst like bra ut.

Da jeg byttet til HDR, fikk G5 nok en gang fordelen i lysstyrke, men nok en gang var det C6s naturlige kontrast som skilte seg ut for meg.

Prisen er avgjørende

(Image credit: Future)

Men hvilken TV bør du velge? Min personlige favoritt er G5, takket være de sterkere fargene og den høyere generelle lysstyrken, spesielt i scener fra Lawrence of Arabia. Men jeg fant meg selv gjentatte ganger trukket tilbake til C6 når det gjaldt mørkere scener med høyere kontrast i filmer som The Batman, fordi den så mer autentisk ut.

Ellers er det egentlig veldig lite, om noe, som skiller de to TV-ene. Begge tilbyr en komplett pakke med gamingfunksjoner, inkludert 4K ved 165 Hz; begge bruker LGs webOS-plattform for smart-TV-funksjoner; og begge leverer generelt god lyd, selv om de ville hatt godt av en lydplanke.

C6 har også Alpha 11 Gen 3-prosessoren, etterfølgeren til Gen 2-prosessoren i G5.

Til syvende og sist handler det om pris – og i skrivende stund, rett før C6s lansering, ligger de to TV-ene på samme prisnivå.

65-tommersversjonen av G5 koster rundt 19 990 kroner, mens 65-tommersmodellen av C6 koster 19 999 kroner (ifølge Prisjakt). Dette betyr at du kan kjøpe en OLED-TV i flaggskipklassen for samme pris som en mellomklassemodell.

Men når vi nærmer oss Black Friday senere i år, kan C6 få store rabatter, og da kan den i stedet gi deg mest for pengene, så det kan være verdt å vente hvis du ikke vil kjøpe akkurat nå.

På overflaten er G5 den mest imponerende TV-en, og den er virkelig fantastisk. Men C6 er også fantastisk. Du har ærlig talt mange valgmuligheter mellom disse to modellene, og til syvende og sist handler det mest om gjeldende priser og personlig smak.