Farvel til billige OLED-tv – nu tager RGB mini-LED og meget store »wallpaper-OLED-tv« over

Som sædvanlig var CES 2026 en udstillingsvindue for de bedste OLED-tv, hvor LG og Samsung afslørede nye flagskibsmodeller med lysere skærme, slankere design og en række AI-funktioner, der er designet til at forbedre både billedkvaliteten og den samlede oplevelse.

Men under dette års messe var der også en følelse af, at det hastede lidt med at komme ud med OLED-lanceringer. Og det kan skyldes, at OLED-tv, som ellers år efter år får vores højeste bedømmelser, nu er truet af en formidabel ny udfordrer i kampen om titlen som bedste tv: RGB mini-LED.

TechRadar har dækket RGB mini-LED-teknologi og dens varianter både før og under CES. En af de vigtigste konklusioner fra messen var, at RGB mini-LED vil komme i mindre størrelser i 2026, så vi får 55- og 65-tommers skærme ud over de meget store modeller, der er planlagt fra Samsung, Hisense, TCL, LG og muligvis flere producenter.

De første RGB mini-LED-tv, der blev lanceret i 2025, såsom Hisense 116UX og Samsungs 115-tommer Micro RGB, var ekstremt store og meget dyre. Vi forventer, at de kommende mindre modeller vil være betydeligt mere overkommelige, selvom de som første generations teknologi sandsynligvis stadig vil koste mere end almindelige mini-LED-tv ved lanceringen.

Apple’s shocking deal with Google, Samsung’s GIANT Micro-RGB TV and Nvidia’s 2026 plans fall flat - YouTube Watch On

Baseret på det, vi har set af mini-LED-teknologien indtil videre, kan den håndtere kontrast, skygge detaljer, sort ensartethed og betragtningsvinkler på niveau med OLED – netop de områder, hvor OLED tidligere slog sine konkurrenter år efter år.

Mange nye modeller siges også at dække 100 procent af BT.2020-farveområdet, hvilket er et niveau, som OLED ikke når. Da vi målte dem, nåede LG G5 op på 81,3 procent og Samsung S95F på 89,3 procent.

De nye RGB mini-LED-tv, der forventes lanceret i 2026, vil sandsynligvis i starten være dyrere end OLED-modeller af samme størrelse, selv de dyre flagskibsmodeller som LG G6 og Samsung S95H. Men erfaringerne viser, at priserne vil falde hurtigt, mens OLED-priserne vil fortsætte med at være uændrede. Når den reelle konkurrence først er i gang, er der intet som tyder på, at udviklingen på sigt vil være en til fordel for OLED.

To typer OLED

LG OLED evo G6 Wallpaper TV udstillet på CES 2026. (Image credit: Future)

En anden klar konklusion fra CES er, at OLED-kategorien ikke bare står over for en eksistentiel trussel, men OLED-skærmene er også ved at blive opdelt i to forskellige lejre: luksus-OLED og hverdags-OLED.

Det tydeligste eksempel på luksustrenden på messen var LG's nye OLED evo W6 Wallpaper TV. Serien bruger et 9 mm tyndt Primary RGB Tandem 2.0-panel – det samme panel, som findes i virksomhedens flagskibsmodel G6 fra 2026 – som er trådløst forbundet til LG's nyeste Zero Connect Box, en ekstern forbindelsesboks, der kan transmittere 4K uden tab ved 165 Hz.

LG har endnu ikke offentliggjort en pris for W6, men den vil sandsynligvis være betydeligt højere end G6-serien. Fjernsynet var stjernen blandt LG's præsentationer på CES, og teknologien ser ud til at være et vigtigt fokus for LG, der fremhævede det innovative design, muligheden for fuldstændig forsænket vægmontering, den refleksionsfri skærm og understøttelse af kunstvisning via Gallery+, en abonnementstjeneste med over 4.500 stillbilleder og bevægelige billeder til ambient-tilstand.

På Samsungs eksterne CES-udstilling imponerede det nye flagskib S95H også med et lyst QD-OLED-panel og Glare Free-belægning, der effektivt eliminerer refleksioner. Samsung angiver, at S95H er 35 procent lysere end sidste års S95F og har forbedret tonemapping, der gør det muligt at håndtere HDR-materiale masteret op til 4.000 nits uden problemer.

Årlige forbedringer som disse forventes i Samsungs flagskib OLED, men de mest slående nye funktioner var den nye metalramme i kunstrammestil, der giver et svævende indtryk på væggen, og understøttelse af Art Mode, som allerede findes på Samsungs The Frame TV. S95H har indbyggede tilslutninger, men kan også parres med den trådløse One Connect-boks for en helt kabelfri installation med op til otte HDMI-porte.

Samsung S95H har en ny metalramme, der giver tv'et en »galleri«-effekt. (Image credit: Future)

Sammenlignet med disse tydeligt designfokuserede modeller så LG's og Samsungs mere overkommelige OLED-alternativer i mellemklassen ret kedelige ud på CES. For 2026 har LG valgt at opdele sin klassiske C-serie i to. De større 77-tommer og 83-tommer modeller vil have det samme Primary RGB Tandem 2.0-panel som G6- og W6-serien, mens de mindre størrelser vil beholde den samme paneltype som sidste års C5.

Med den »bedre« C6-version, som LG kalder C6H, begrænset til store skærmstørrelser og sandsynligvis med en højere pris, ser de mindre og mere mainstream modeller i 2026 C-serien ikke ud til at have udviklet sig væsentligt i forhold til LG C5 – som i sig selv kun var en gradvis forbedring i forhold til C4.

Så har vi LG's billigere B-serie. Der blev ikke vist nogen ny B6-serie på messen, men LG bekræftede, at den er på vej. Men i betragtning af retningen for C6-serien forventer jeg, at den ikke vil være meget forskellig fra sidste års B5, som igen kun var en marginal forbedring i forhold til B4.

Samsung præsenterede den nye S90H-serie under messen. Som med sidste års S95F forventer jeg, at kun 65-tommersversionen får det højtydende QD-OLED-panel. Hele S90H-serien vil dog være udstyret med den Glare Free-teknologi, der bruges i Samsungs flagskibsmodel, hvilket gør den mere attraktiv i lyse rum.

Og ja, vi ved, at en mere budgetvenlig Samsung S85H OLED er på vej – men alt tyder på, at det vil minde meget om sidste års S85F.

Billigere OLED-tv: Winter is coming

LG's OLED-tv'er i B-serien har en betydeligt lavere lysstyrke end virksomhedens flagskibs-tv'er, men tilbyder en komplet vifte af spilfunktioner. (Image credit: Future)

Så udsigten for OLED-tv i 2026 er grundlæggende dette: flagskibsmodellerne er lysere, slankere og får flere innovative funktioner end nogensinde før.

Mellemklasse- og budgetmodellerne vil derimod se stort set ud som de har gjort i de seneste år, med kun marginale forbedringer – mens konkurrerende tv-teknologier omkring dem udvikler sig i et hurtigt tempo.

Hvis RGB mini-LED-tv (eller andre varianter såsom TCL's SQD mini-LED) ender med at blive konkurrencedygtige i pris sammenlignet med de billigste OLED-tv, samtidig med at de tilbyder højere lysstyrke og ellers tilsvarende eller endda bedre ydeevne, kan markedet for OLED i mellemklassesegmentet hurtigt tørre ud. For rene budgetmodeller som LG's B-serie og Samsungs S85-serie kan det ske endnu hurtigere.

Vi forventer dog, at de dyrere, eksklusive, designbevidste, trådløse OLED-tv med en lysstyrke, der er betydeligt højere end gennemsnittet, og effektive antirefleksbehandling vil fortsætte med at sælge godt langt ud i fremtiden.

Men billige, enkle OLED-tv? Deres salgstal vil sandsynligvis falde markant. Men det var dejligt, så længe det varede.