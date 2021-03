Bedste streamingtjenester

Jagten de bedste tv-oplevelser slutter aldrig, men det er ikke altid let at få et overblik over, hvilke tjenester der er pengene værd, og hvordan du finder præcis den type film og serier, som du kan lide.

Der kommer nemlig hele tiden nye og spændende streamingtjenester på markedet, og Netflix er ikke længere den eneste favorit. HBO Nordic er en af de streamingtjenester, der gør sig godt i Danmark, men vi ser også giganter som Amazon Prime, der sniger sig ind på markedet. Desuden har vi jo den kendte Viaplay og selvfølgelig vores populære lokale streamingtjenester som C MORE, TV2 Play eller DRTV.

Derudover er Disney+ ved at være et navn, som de flester kender, og det er et velkomment tilbud inden for TV-underholdning, og så har Apple TV+ også en tjeneste, som man ikke bør overse.

I denne artikel finder du en oversigt over alle disse tjenester samt deres priser og fokus. Desuden finder du også en kort oversigt over hver tjeneste og de bedste tv, serier og film, som de har at tilbyde! Når du klikker på guiderne, så er der endnu flere guldkorn at hente.

Danske streamingtjenester Tjeneste Pris Fokus Netflix 79 kr/mnd for SD, 99 kr/mnd for HD, 129 kr/mnd for 4K Film, serier, dokumentar, børn HBO Nordic 99 kr/mnd Film, serier Viaplay 119 kr/mnd (med sport: 449 kr) Film, serier, barn, sport Amazon Prime Video 45 kr/mnd Film, serier TV2 Play Med reklame: 49 kr, uden reklame: 79 kr, med sport: 179 kr, med alle tilvalg: 189 kr Film, serier, sport, TV2's indhold DRTV gratis Film, serier, dokumentar, DR-indhold Disney+ 79 kr/mnd Film, serier, naturprogrammer, barn Apple TV+ 39 kr/mnd Film, serier

Netflix

Netflix har længe været den allerbedste ​​streamingservice, og de fleste kender sandsynligvis allerede til, hvad denne platform har at tilbyde. Her får du masser af serier og film, som de selv har produceret (originals), og et stort udvalg af klassikere og købt indhold. Et Netflix-abonnement er ret billigt, når man tænker på, hvor meget indhold du får adgang til, men det er værd at nævne, at du skal betale ekstra, hvis du vil have 4K- eller HDR-kvalitet. Netflix | 79,- / 99,- / 129,- | Én måned gratis

Dronninggambit

(Image credit: PHIL BRAY/NETFLIX)

Denne miniserie med 7 episoder er det bedste, du kan se på Netflix lige nu. Skak lyder måske ikke som en særlig spændende baggrundshistorie for en dramaserie, men Dronninggambit formår at skabe en medrivende historie om selvrealisering, romantik og stofmisbrug, som du ikke kan give slip på. Anya Taylor-Joy spiller Beth Harmon, der som forældreløs pigeskak lærer at spille skak fra en talentfuld vicevært. Derefter udfordrer hun den ellers meget manddominerede skakverden med sine evner.

Uanset, om du kan spille skak eller ej, så er spilrunderne her utroligt spændende at følge. Taylor-Joy gør et fremragende stykke arbejde med at give liv til en rolle, der kæmper med sin afhængighed. Serien er baseret på en bog med samme navn, og en af ​​skaberne af serien er Scott Frank, som også står bag det kritikerroste western-drama Godless.

Sæsoner på Netflix: 1

The Ripper

(Image credit: Netflix)

The Ripper er en true crime-serie i fire deler, som blev udgivet på Netflix den 16. december 2020 og instrueret af Jesse Vile og Ellena Wood. Det er fortælling om efterforskningen af ​​mordene på 13 kvinder, der fandt sted i West Yorkshire og Manchester mellem 1975 og 1980. Det blev endelig afsløret, at disse mord blev begået af seriemorderen kendt som Yorkshire Ripper. Serien fortælles gennem interviews med efterforskere, journalister, overlevende og pårørende.

Sæsoner på Netflix: 1

The Crown

(Image credit: Netflix/Des Willie)

Når det kommer til Netflix' egne serier, så må dette sige at være kronen på værket. Sådan helt bogstavligt talt. Den giver et indsigt i hverdagen hos den britiske kongefamilie og er baseret på dronningens første år som regent. Tv-serien er meget pompøs.

Serien drejer sig om dronning Elizabeth 2.s liv, først spillet af Claire Foy, og senest af Olivia Colman i sæson 3 og 4. Vi bliver også præsenteret for Josh O'Connor som Charles og Emma Corrin som Diana.

Selvom du måske har blandede følelser for den rigtige kongelige familie, er denne serie værd at se. Den 4. sæson udkom for nylig, og vi afventer stadig en 5. og sidste sæson, hvor Imelda Staunton spiller dronningen.

Sæsoner på Netflix: 4

HBO Nordic

Hvis du gerne vil se "Game of Thrones", så skal du have adgang til HBO Nordic. Ud over denne populære fantasy-serie har streamingtjenesten en masse andre kvalitetsserier fra The Wire til The Sopranos og et udvalg af gode film. HBO Nordic | 89,- | 2 uger gratis

It's a Sin

(Image credit: All 4)

Begyndelsen af ​​80'erne var en tid, hvor homoseksuelle fik bedre mulighed for at leve deres liv, som de ville, på trods af at de skulle kæmpe hårdt, og at de fik en masse modstand. Samtidig var dette også det tidspunkt, hvor AIDS-epidemien opstod.

Dette er baggrunden for den britiske serie It's a Sin, hvor vi følger en gruppe homoseksuelle unge, der flytter til London fra andre steder i Storbritannien. Vi følger dem gennem 80'erne, og serien håndterer deres oplevelser med både humor og alvor på en fremragende måde.

Du kommer virkelig tæt på karakterne, og serien beskriver specielt godt, hvordan den mystiske nye sygdom skabte en masse frygt og usikkerhed i et miljø, der allerede var præget af skam, som samfundet pålagde de unge.

Sæsoner på HBO Nordic: 1

His Dark Materials

(Image credit: HBO/Warner Media)

Phillips Pullmans populære fantasy-bogserie His Dark Materials er blevet filmatiseret før, men filmen The Golden Compass fra 2007 fik en så dårlig modtagelse, at det ikke giv videre.

Heldigvis har det ikke forhindret BBC og HBO i forsøget på at lave en serie baseret på det samme materiale, og denne gang er resultatet virkelig vellykket. Her føres vi ind i en temmelig unik eventyrverden, som også har en mystisk forbindelse til vores egen - og på grund af det gode skuespil, de fantastiske specialeffekter og spændende karakterer er denne serie super nemt og spændende at følge med i, ligegyldigt om du overhovedet ikke kender bøgerne eller har læst dem tusindvis af gange.

Sæsoner på HBO Nordic: 2

Euphoria

Euphoria (Image credit: HB0)

Superstjernen Zendaya spiller med i Euphoria - en af ​​de helt store serier på HBO Nordic i nyere tid. Her følger vi en gruppe gymnasieelever i deres hverdag, mens de prøver at finde deres vej gennem teenagelivets udfordringer. Serien dækker emner som stoffer, sex, identitet, traumer, sociale medier, kærlighed og venskab. Bemærk, at serien indeholder flere grafiske scener, som følsomme seere skal være opmærksomme på.

Sæsoner på HBO Nordic: 1

Viaplay

Dette er streamingtjenesten til dig, der også elsker sport. Du får stadig film og tv-serier for 119 kroner om måneden. Viaplay har ikke så stort et udvalg af tv-serier som Netflix og HBO Nordic, men det vokser konstant, og der kommer hele tiden andre spændende ting. 119,- / 449,- | 2 uger gratis

The Blacklist

Den eftersøgte Raymond "Red" Reddington overgiver sig til FBI, men vil kun tale med den nye profilekspert Elizabeth Keen. De starter et ekstraordinært samarbejde om at dræbe verdens farligste kriminelle. Det viser sig dog, at de begge skjuler mange hemmeligheder.

Sæsoner på Viaplay: 8

For Life

Aaron Wallace dømmes for en forbrydelse, han ikke begik. I fængsel begynder han at studere jura og hjælpe andre indsatte, mens han arbejder på sin egen sag. Serien er løst baseret på historien om Isaac Wright Jr., der i 1991 blev dømt til livstid i fængsel. Han blev frikendt i 1997. Isaac Wright Jr. er en demokratisk kandidat til dette års borgmestervalg i New York.

Sæsoner på Viaplay: 2

The Good Fight

Stjerneadvokaten Diane Lockhart (som vi så i serien The Good Wife) er på vej til at blive pension - men så ryger hele hendes pensionsopsparing. Hun skal derfor starte en ny karriere. Det er en fremragende og anderledes række advokatserie.

Sæsoner på Viaplay: 4

Frasier

Dette er en klassisk sitcom med kultstatus. Efter en skilsmisse flytter Dr. Frasier sammen med sin far og bror og til et job som radiopsykolog.

Sæsoner på Viaplay: 11

The Walking Dead

(Image credit: AMC)

Dette er efterhånden ved at være en gammel kending. Skaberne af serien nægter simpelthen at give op, og her er der garanteret uhygge, lige så langt øjet rækker. Fanbasen er dog kun blevet større og større, så tv-netværket AMC kører faktisk sit eget talkshow efter hver episode ved navn "Talking Dead". Fangede du den?

Men hvad der virkelig er sket i seriens mange sæsoner? Det har vi ikke tænkt os at afsløre her, men vejen tilbage til en bestemt form for civilisation har været lang og vanskelig. Og til tider ret spændende. Det er en serie, hvor man virkelig skal lære karaktererne at kende - og det gør det let for seerne at leve sig ind i historien.

Sæsoner på Viaplay: 10

Vikings

Foto: Viaplay (Image credit: Viaplay)

Hvis du er interesseret i nordisk mytologi, så har du nok hørt om Regnar Lodbrog. Dansk vikingehøvding, som regerede over Skandinavien og dele af Storbritannen.

"Vikings" er en tv-serie, der følger vikingenes eventyr over havet, men også inden for egne områder. Ligesom "Game of Thrones" er der også mange spændende historie, sværdslag og et antal sandaler. Historisk set er alt ikke korrekt, men som en tv-serie fungerer er den stadig virkelig god.

Sæsoner på Viaplay: 5

(Du kan dog også finde denne serie på C MORE, Netflix og HBO Nordic)

Animal Kingdom

Foto: Viaplay (Image credit: Viaplay)

Leder du efter et nyt krimidrama, som du kan lade dig opsluge af? "Animal Kingdom" er måske den serie, du går og leder efter. Historien følger teenager J Cody, der flytter ind hos slægtninge i det sydlige Californien, efter hans mor dør. Mødet med de pårørende er alt andet end, hvad han forventede - her leves livet i en fart, alt finansieret af ulovligheder.

Sæsoner på Viaplay: 4

Amazon Prime Video

Amazon Prime er lidt billigere end andre streamingtjenester, men det er også kun retfærdigt. I øjeblikket er tilbuddet meget begrænset - i hvert fald i Danmark. Men Amazon er et kæmpe firma, så der kommer hele tiden mere, og der er allerede flere serier derude, som du bør tjekke ud. Se bare nedenfor. Amazon Prime | 45 kr/mnd



Utopia

Bedste Amazon Prime-serier - Utopia (Image credit: Elizabeth Morris/Amazon Prime Video)

Det, der engang var en lille kultklassiker, har nu fået en makeover med Amazon og et stort budget. Selvom mange fans ville have foretrukket en tredje sæson i stedet for en amerikansk genindspilning, har Utopia, skrevet af Gillian Flynn (Gone Girl), i det mindste fået et meget større publikum.

Med John Cusack og Rainn Wilson i hovedrollen følger Utopia en gruppe unge mennesker, der støder på en mystisk grafisk roman, der skriver om en sammensværgelse, der viser sig at være sand.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1

Tales from the Loop

Bedste Amazon Prime-serier – Tales from the Loop (Image credit: Jan Thijs/Amazon Studios)

Inspireret af Simon Stålenhags ekstraordinære arbejde er Tales from the Loop en tankevækkende sci-fi-samling om en by, der ligger oven på den mystiske maskine The Loop. I den første sæson lærer vi byens beboere at kende og får en fornemmelse af, hvordan livet er i dette underlige miljø.

Det er et andet twist på genren, der giver den type opmuntring, vi alle godt kunne bruge lidt af lige nu.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1

The Office

Bedste Amazon Prime-serier - The Office (Image credit: Deedle-Dee Productions / Reveille Productions / Universal Television)

Den amerikanske version af The Office er mindre dramatisk og mere realistisk end sin engelske forgænger - og 187 episoder længere. Serier som denne kan du have kørende i baggrunden, og pludselig har du set 10 episoder i træk. Det er en af ​​de bedste moderne sitcom-serier, selvom den efterhånden er af den ældre skuffe.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 9

Homecoming

Bedste Amazon Prime-serier - Homecoming (Image credit: Amazon Studios)

Homecoming er baseret på en populær podcast og er et drama, der finder sted i et mystisk anlæg, hvor soldater modtager terapi efter hjemkomst fra tjeneste. Men hvad sker der egentlig med soldaterne, når de ankommer til anlægget? Det er selve kernen i serien.

Historien foregår inden for to tidsrammer med episoder på overkommelige 30 minutter, og interaktionen mellem Julia Roberts, som spiller Heidi Bergman, og den unge soldat Walter Cruz (Stephan James) gør det til en overbevisende serie.

I anden sæson begynder et nyt mysterium med Janelle Monáe i hovedrollen. Der er masser af overraskelser her.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 2

Buffy - Vampyrernes skræk

Bedste Amazon Prime-serier - Buffy - Vampyrernes skræk (Image credit: 20th Century Fox)

Amazon har streamingrettigheder til de fleste store Fox-serier, der ikke passede ind på Disney Plus, og det gælder også Buffy the Vampire Slayer (Buffy - vampyrenes skræk) - en af ​​de bedste teenagedramaer, der nogensinde er lavet. Denne overnaturlige serie handler om Buffy Summers, der skal stoppe ondskabens kræfter og forhindre apokalypsen.

De første 3 sæsoner finder sted på gymnasiet og betragtes som de bedste i serien. Sarah Michelle Gellar er fantastisk i hovedrollen og får dig til at glemme seriens forældede specialeffekter.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 7

Futurama

Bedste Amazon Prime-serier - Futurama (Image credit: Fox)

Futuruma er selvfølgelig ikke børnevenlig nok til, at Disney Plus valgte at tage den med, men du kan se Matt Groenings serie på Amazon Prime. Dette er en af ​​de bedste animerede serier lavet til voksne.

Dette gælder hvert fald mindst de første fem sæsoner. Efter serien lavede række film og fire nye sæsoner på Comedy Central, genfandt den aldrig rigtig sin gamle topform.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 10

The Looming Tower

(Image credit: Amazon Prime video)

Ambitiøs tv-serie og et indblik i magtspillet mellem efterretningstjenesterne i USA i 90'erne. Truslen om et stort terrorangreb hænger over nationen, men politikere, CIA og FBI kan ikke blive enige om, hvor ansvaret ligger. Serien er baseret på bogen efter samme navn og blev hurtigt et hit i USA. En række kendte ansigter, bl.a. Jeff Daniels, optræder i vigtige roller. Spændende, skandaløst og meget interessant.

Sæsoner på Amazon Prime: 1

Tom Clancy's Jack Ryan

(Image credit: Jack Ryan)

Vi har ventet længe på tv-serien om Tom Clancys CIA-analytiker Jack Ryan. I hovedrollen finder vi den fremtrædende John Krasinski, der måske er bedst kendt fra den amerikanske version af "The Office". Tv-serien fik hurtigt god feedback - og med god grund. Det er et spændende drama, god historie og godt skuespil. Hvis du elsker intelligente thrillere, Jack Ryan eller John Krasinski, så vil du uden tvivl elsker denne serie.

Sæsoner på Amazon Prime: 1

The Boys

(Image credit: Jan Thijs)

Frisk sats fra Amazon Prime Video, hvor superheltgenren tager en ny drejning. Du har hvert fald næppe set sådan en vinkel på emnet før. Hvad ville du have gjort, hvis en af ​​verdens mest populære superhelte uheldigvis løb lige igennem din kæreste, og det eneste du stod tilbage med, var hendes hænder ..?

"The Boys" svinger mellem mørke, blodige scener og sjove scener som netop det. Og det er et fascinerende tankeeksperiment, der er forsøgt præsenteret i denne tv-serie. For hvad ville der virkelig være sket, hvis der eksisterede superhelte? Ville de være verdens største berømtheder? Ja, sandsynligvis. Havde nogen tjent gode penge på dem? Det kan man vist ikke se væk fra.

Sæsoner på Amazon Prime: 1

Good Omens

(Image credit: Amazon Prime)

Før han døde i 2015lovede forfatteren Terry Pratchett angiveligt Nail Gaiman at lave en tv-serie tilpasning af "Good Omens". Og Gaiman kan have god samvittighed efter at have arbejdet med denne i fire år.

Resultatet er en fængslende og hjertevarmende fortælling om godt mod ondt, venskab, engle og dæmoner og alt i denne genre. Det hele er ærke-britisk og har et fremragende cast af skuespillere. "Good Omens" kan let ses over en weekend, måske endda en lang nat, hvis du ikke kan stoppe dig selv i at se den næste episode.

Sæsoner på Amazon Prime: 1

This Is Us

Hvis du har brug for en serie, der ikke kommer med en sædvanlige type spænding, kriminalitet, magtkamp, ​​sci-fi og alt det sædvanlige - hvorfor så ikke tjekke den her? Det er en hyggelig, lille serier, hvor man følger en folk mennesker, der på en eller anden måde er forbundet med hinanden. Her får du sårbare, smertefulde øjeblikke, men ofte tæt fulgt af tilfredsstillende løsninger, der opvarmer hjertet. Ja, det er simpelthen en tv-serie med et blødt og godt hjerte.

Sæsoner på Amazon Prime: 2

Downton Abbey

(Image credit: Amazon Prime)

Det var de færreste, som havde forventet, at Julian Fellowes' periodedrama ville have en så stærk kulturel indflydelse, da den udkom. Denne historie om den aristokratiske Crawley-familie og deres tjenere i det tidlige 20. århundrede slog dog virkelig igennem hos seerne. Det er blevet et verdensfænomen, og nyheden om, at den 6 sæson skulle være den sidste, fik fansen til at græde tårer ned i deres portvin.

Sæsoner på Amazon Prime: 6

Carnival Row

(Image credit: Amazon)

Cara Delevingne og Orlando Bloom spiller med i denne fantasy-tv-serie. Bloom spiller detektiv, der jager en seriemorder med stor appetit på magiske væsner. Delevingne spiller en af ​​disse magiske væsner.

Ja, det lyder måske ikke særlig appetitvækkende, men denne serie er blevet utrolig godt modtaget, har en høj produktionsværdi og er allerede blevet fornyet med sæson nummer 2.

Sæsoner på Amazon Prime: 1

TV2 Play

Hos TV2 Play får du alle de velkendte tv-serier og film, som du kender dem fra deres kanal - men det koster penge. Du kan vælge forskellige pakker - med eller uden rekalmer - og du kan også til- eller fravælge kanaler. Her finder du super dansk tv! TV2 Play | Fra 49,- til 189,- | 6 forskellige pakker

Fodgedretten

(Image credit: TV2 Danmark)

Denne nye danske tv-serie fra i år 2021 følger dommerfuldmægtig Eva Turell. Hver sag bliver en psykologisk gåde, hvor hun kommer tæt på de mennesker, som hun hjælper. Men Eva har faktisk mere tilfælles med sine klienter, end hun umiddelbart fortæller.

Sæsoner på TV2 Play: 1

Badehotellet

(Image credit: TV2)

Denne elskede danske serier har kørt på TV2 siden 2013. Badehotellet kan nemt kaldes en af største tv-succeser i Danmark. Ferieliv og havluft hjælper også på stemningen, som vi tager på besøg på Andersens Badehotel ved Vesterhavet. Her møder vi både interessante gæster og ansatte.

Sæsoner på TV2: 8

DRTV

Mange vil måske sige, at DRTV ikke er gratis, eftersom man betaler tv-licens, men du kan i hvert fald få gratis adgang til deres tv-serier, dokumentarer og film både vide hjemmesiden og mobilapp. Her kan du finde lige den genre inden for dansk tv, som du elsker. DRTV | Gratis

Bedrag

Serien "Bedrag" på DR (Image credit: Danmarks Radio & Ekstrabladet)

Denne danske dramaserier er et kig værd, og som titlen måske antyder, så skal du holde tungen lige munden, hvis du vil finde ud af, hvem der bedrager hvem. Her får du nemlig både "banditter i habitter", som seriens beskrivelse kalder dem, og organiserede kriminelle - der alle er på jagt efter nemme penge.

Sæsoner på DR: 3

Belgravia

(Image credit: NRK)

En skæbnesvangre romantik fletter to samfundsmæssige familier sammen i en krønike fra det 19. århundrede London og det moderigtige Belgravia. Handelsdatteren Sophia Trenchard har ingen idé om, hvad den katastrofale kærlighedsaffære med Edmund Bellasis vil betyde for hendes familie. Britisk dramaserie.

Sæsoner på DRTV: 1

Normale mennesker

(Image credit: NRK)

En fængslende, sårende og smuk historie om to unge mennesker og vanskelig kærlighed. Populære Connell og den ensomme Marianne går på samme skole. De falder pludselig for hinanden, men ingen andre må vide det. Irsk dramaserie fra 2020.

Sæson på DR: 1

Skamløs

(Image credit: DR3 (Danmarks Radio))

DR er kendt for sine samfundskritiske serier og denne nye reportageserie på DR3 er ingen undtagelse. Man følger tre viljestærke unge kvinder, der er ligeglade med fordomme og skam - de sætter sig selv og deres seksualitet fri. Inger, Asmita og Sofie inviterer os ind på en intim rejse, hvor de taler åbent om det at være kvinde i 2021.

Sæsoner på DR: 1

Disney+

Den nyeste tilføjelse til streamingmarkedet er den gigantiske Disney, og siden de har alt, hvad der hedder Star Wars, Marvel og Disney i deres enorme indholdskatalog, så kan man nemt finde noget både til de store og de små. Disney+ | 79,- pr. måned | 790 kr pr. år

WandaVision

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Vi har ventet længe på dette: Den første tv-serie baseret på MCU (Marvel Cinematic Universe). "WandaVision" er en underlig sammensætning om Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) og Vision (Paul Bettany), tilbage i deres sædvanlige roller fra Avengers-filmene. Selvom serien ser ud til at være en slags situationskomedie - eller rettere en hel række situationskomedier, da de forskellige episoder går gennem klichéer fra årtier i voldsom hastighed - finder vi snart ud, at der ulmer et mørke under den amerikanske forstadsidyl. Det er en interessant serie, som klart fortjener at blive givet en chance. Du vil ikke fortryde det.

The Mandalorian

(Image credit: Disney)

"The Mandalorian" er Disney+'s store hit, og det er også fortjent. Serien ser ekstremt godt ud og er frøet til fænomenet "Baby Yoda" - en hyggelige overraskelse, eftersom den lille søde grønne fætter var godt gemt under markedsføringen, inden serien blev udgivet. Jon Favreau er skaberen af ​​serien, og i hovedrollen finder vi Pedro Pascal, kendt fra "Narcos" (og "Game of Thrones"). Episoderne er sjældent mere end 40 minutter og derfor meget overkommerlige. Men det kan være svært kun at se én. Episoderne er korte og godt fortalt. Det er det bedste, vi har set fra Star Wars-universet, siden den oprindelige trilogi.

Disney Gallery: The Mandalorian

(Image credit: Disney Plus)

Er det snyd at inkludere både "The Mandalorian" og en serie om at lave "The Mandalorian"? Måske. Denne film bag kulisserne er stadig virkelig interessant - især hvis du er en Star Wars-fan! Det føles lidt som at blive inviteret til et middagsselskab (bare uden middagen) med Jon Favreau, hvor gæsterne fortæller historien om, hvordan det var som at arbejde på serien. Tjek den, når du har færdiggjort "The Mandalorian".

Inside Pixar

(Image credit: Disney Plus)

Denne nye serie af minidokumentarfilm beskæftiger sig (igen) med forskellige medlemmer af Pixars animationsteam, ée pr. Episode. Hvis du elsker film som "Toy Story", så er det en gylden mulighed for at få indsigt bag scenen. Især nu, hvor den nye Pixar-film "Soul" er på vej til Disney + (kommer eftersigende første juledag).

Muppets Now

(Image credit: Disney Plus)

Hvis du savner The Muppets og gerne vil se dem oftere på tv og i film, eller mere generelt har spekuleret på, om Disney har besluttet, hvad der bliver af Jim Hensons dejlige dukker - så skal du se denne serie! Det siges, at det ikke er baseret på et manuskript, men det hele virker mere som et varieté-show med en klassisk Muppet-vibe. Det er sjove sager - selvom det ikke tager lang tid at komme igennem de 6 episoder, der i øjeblikket findes.

The Right Stuff

(Image credit: Disney+)

Det er en af ​​de første tv-serier på Disney+ lavet til voksne, som ikke er baseret på Star Wars eller Marvel. "The Right Stuff" er baseret på Tom Wolfes dokumentarfilm om NASA's såkaldte Mercury Seven-gruppe, som forsøgte at tage ud i rummet i 60'erne. Skuespillerne består af en række berømte ansigter som bl.a. Patrick J. Adams ("Suits") og Aaron Staton ("Mad Men"). Dette er ikke ligefrem en prestigefyldt serie, men den indeholder mere end nok underholdning til den tid, du investerer i den, og vi kan godt lide, at Disney+ nu eksperimenterer med tv-serier, der ikke udelukkende er lavet til teenagere og fans af Marvel og Star Wars.

Star Wars: The Clone Wars

(Image credit: LucasFilm)

Den længe ventede sidste sæson af "Star Wars: The Clone Wars" er nu ude og er resultatet af en årelang kampagne fra fans, der ville have mere. Serien opretholdt momentum mellem Episode I-III og Disney-produceret nye trilogi, og selvom historien i serien finder sted i samme periode som den relativt udskældte anden trilogi, "Star Wars: The Clone Wars" adresserer det meste af rodet fra filmene, med gode historier og frontkarakterudviklingen. Det er galaksen langt, langt væk på sit bedste, action-drevne og fyldt med nok Star Wars-historie til at udfylde en Star Destroyer. Du får mere end nok Star Wars-indhold med Disney+!

Marvel's Runaways

(Image credit: Disney Plus)

Runaways, som oprindeligt var en serie om Hulu, sluttede sin 3. og sidste sæson sidste år. Serien blev skabt af folket bag The OC og betragtes som et teenagedrama med en lidt vag position i Marvels filmunivers, uden at det betyder meget. Det handler om en flok teenagere, der ender på flugt, efter at de opdager, at deres forældre er super skurke.

Apple TV+

Apples egen streamingtjeneste er også et kig værd. Her får du både eksklusive serier som The Morning Show og eksklusive dokumenter som den nye film om Billie Eilish. Tjenesten er mest brugervenlig for Apple-brugere, men den er også fås på flere smart-tv-platforme. 39,- pr. måned | 7 dages gratis prøveperiode

The Morning Show

(Image credit: Apple)

Når vi siger, at Apple TV+ er fuld af superstjerner, snakker vi bl.a. mod serier som denne: Her har du Jennifer Aniston, Reese Witherspoon og Steve Carrell i hovedrollerne. I serien følger vi nyhedsværterne i et populært nyhedsprogram, der kastes i kaos, når en af ​​præsentanterne, spillet af Carrell, fyres i forbindelse med en #MeToo-skandale.

Serien har vundet adskillige priser, bl.a. Aniston for bedste hovedrolle, men det er også værd at understrege, at serien er værd at se, uanset om du er interesseret i de store navne eller ej.

Servant

(Image credit: Apple)

M. Night Shyamalans psykologiske thrillerserie følger et par, der ansætter en babysitter til at passe deres søn Jericho, men som vi kan forvente af instruktøren fra The Sixth Sense, er ikke alt som det ser ud. Ikke med babyen, ikke med babysitteren og heller ikke med noget andet.

Jo mindre du kender til serien på forhånd, jo bedre, så du helt selv får lov til at opleve den. Serien er i sin anden sæson, det er allerede bekræftet, at en tredje er på vej, og Shyamalan har udtalt, at hans plan er i alt 4 sæsoner.

Defending Jacob

(Image credit: Apple)

Denne miniserie er baseret på en bedst sælgende bog fra 2012, og tv-serien er mindst lige så gribende som kilden. Chris Evans (Captain America), Michelle Dockery (Downton Abbey) og unge Jaeden Martell (It) påtager sig hovedrollerne i dette krimidrama, der fortæller historien om den tilsyneladende perfekte familie, hvor alt bliver vendt på hovedet, da de velopdragne 14-årig søn bliver beskyldt for at dræbe en klassekammerat. Den stærke historie og det centrale mysterium holder dig på kanten af ​​dit sæde indtil slutningen.