De 10 bedste originale Netflix-film fra 2020

Det har været et blandet filmår for Netflix. Store satsninger som Hillbilly Elegy og The Prom har ikke fået meget opmærksomhed fra anmelderne og storfilmen fra 2019, The Irishman, fik ingen Oscars.

Det virker lidt som om, Netflix er begyndt at masseproducere film, men der er dog stadig nogle, der fortjener et kig.

2020 var et år, hvor Netflix især brugte dokumentargenren til at udbygge sin førerposition blandt streamingtjenester til filmelskere.

Her er årets 10 bedste bedste originale Netflix film (film, der er produceret af Netflix)

The Trial of the Chicago 7

(Image credit: NICO TAVERNISE/NETFLIX © 2020)

For bare anden gang i sin karriere indtog Aaron Sorkin instruktørstolen. Ligesom i hans første film som instruktør A Few Good Men, er det her et retsalsdrama. Der er klare paralleller til nutidens uroligheder i det amerikanske samfund, men filmen handler om en tynd og tydelig politisk motiveret retssag mod protestanter mod Vietnam-krigen i 1968.

Sacha Baron Cohen gør det godt som den mest mest antagonistiske af de syv tiltalte truet med fængsel for bare at udøve deres ret til at protestere. Hvert medlem af det imponerende ensemble passer perfekt med Sorkins kendetegn, der er den lynhurtige dialog. Detaljerede gengivelser af demonstrationer og klip fra virkelighedens verden er med til at forstærke den chokerende følelse af uretfærdighed. Skal ses.

The Old Guard

(Image credit: AIMEE SPINKS/NETFLIX)

Gina Prince-Bythewood, der var bedst kendt for sine romantiske melodramaer (Beyond the Lights, Love og Basketball), var et udsædvanligt valg at sætte i spidsen for at lave en en tegneserie om en gruppe lejesoldater om til film.

Alligevel er det hendes evne til at skabe nuancerede figurer, der får The Old Guard til at skille sig ud fra den sædvanlige superheltefilm. Hun får dog også god hjælp fra Charlize Theron, der cementerer sin position som Hollywoods ultimative heltinde.

Mank

(Image credit: Netflix)

Hollywood intet mindre end elsker film om Hollywood, så forvent at dette veludformede kig bag gardinet i biografens gyldne tidsalder er en stærkt kandidat ved Oscar-uddelingen i 2021. David Fincher har tilpasset sin afdøde fars manus, og har lavet en film om Herman J. Mankiewicz kamp for at blive færdig med manus til en lille film ved navn Citizen Kane inden deadline.

Mank er utvivlsomt mere en film til filmnørder end til det brede publikum som La Land og The Artist. Men selv dem, der kun har en en lille interesse i Tinseltowns rankespil, vil værdsatte de sort-hvide optagelser og Gary Oldmans fremragende præstation som selvdestruktiv drukkenbolt og Amanda Seyfried som hans ærkefjendes elskerinde.

I’m Thinking of Ending Things

(Image credit: Netflix)

I'm Thinking of Ending Things er den mest forvirrende Netflix-original til dato. Filmen får David Lynch til at virke som en konventionel historiefortæller. Charlie Kaufman ( Being John Malkovich) har altid sat en ære i at undergrave publikums forventninger, men han tager sin drømmeagtige tilgang til nye desorienterende højder med denne filmversion af Iain Reids roman med samme navn.

Jessie Buckley imponerer i rollen som en ung kvinde, der lider af en eksistentiel krise på vej til at møde sine svigerforældre. Selv efter at have set den flere gange, er den svær at finde ud af. Men den når ind under huden på dig.

The Social Dilemma

(Image credit: Exposure Labs/Netflix)

Den mest omtalte dokumentar i 2020 (hvis vi ikke tæller Tiger King med). Den giver et iøjnefaldende indblik i hvor meget tid og energi moderne mennesker bruger på sociale medier. Efter at have set den bliver mange inspireret til at tage en digital detox.

Tidligere chefer i de store amerikanske tech-firmaer bekender deres synder. Bl.a. afsløreres skræmmende detaljer om, hvordan de sociale medier er designet til at gøre os noget nær afhængige af dem.

De sociale mediers indflydelse på det politiske landsskab er også foruroligende med falske nyheder, der spreder sig. Nogle gange bliver filmens understreget lidt for tydeligt. Men på den anden side: Når misinformation er farligere end nogensinde, er der ikke brug for subtile pointer.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

(Image credit: Netflix)

Mange undrede sig, da Will Ferrell meddelte, at han ville lave en kærlighedserklæring til det internationale melodi grand prix (Eurovision) Hvordan skulle en Hollywood-stjerne kunne forstå det popkulturfænomen, der har underholdt / forvirret sit europæiske publikum i 64 år?

Det lykkedes faktisk Anchorman-stjernen at lave en hyldest til sangkonkurrencen med højt drama og høje toner. Rachel McAdams og Dan Stevens kaster sig også helhjertet ind i en underholdende latterlig saga, der involverer egensindige kæmpe hamsterhjul, morderiske alfer og en spøgelsesagtig Demi Lovato. Bare så du er advaret: Du får “JaJa Ding Dong” på hjernen.

Crip Camp: A Disability Revolution

(Image credit: Netflix)

Efter at have vundet en Oscar, følger Barack and Michelle Obamas produktionsselskab op med endnu et empatisk portræt af en samfundsudvikling. Crip Camp har fokus på handicappedes rettigheder og udviklingen af den bevægelse.

Kombinationen af arkivoptagelser og interviews med dem, der var med til at forme bevægelsen, giver den marginaliserede gruppe muligheden for at fortælle deres historie. På lydsiden høres Woodstock æraens klassiske rock. Det er en inspirerende og hjertevarm fortælling, der ikke kammer over.

Enola Holmes

(Image credit: Netflix)

Der har været så meget om Sherlock Holmes, så du er tilgivet, hvis du ikke orker mere af ham. Det her er nemlig noget helt andet. Nemlig en filmudgave af Nancy Springers ungdomsroman om Sherlocks lillesøster, Enola Holmes.

Millie Bobby Brown har sin første hovedrolle siden Stranger Things, og hun gør det virkelig godt. Hendes figur er karismatisk og handlekraftig. Jagten på hendes mor viser, at hun er ligeså talentfuld som sin bror.

The Half of It

(Image credit: KC Bailey)

En flittig kinesisk-amerikansk pige accepterer at skrive et kærlighedsbrev for en sportsidiot, men så bliver hun genstand for hans kærlighed. Det lyder måske bare som endnu en ligegyldig film i genren, men den er meget dybere end eksempelvis The Kissing Booth.

The Half of It gør en litterær klassiker (Cyrano de Bergerac) moderne ved på glimrende vis at overføre den til et amerikansk gymnasie. Der er fine præstationer af relativt ukendte skuespillere

Da 5 Bloods

(Image credit: Netflix)

Da 5 Bloods er lige dele fordybende militærdrama, spændende kupfilm og en fængslende historielektion. Generationsdramaet viser, at Spike Lee stadig er dristig. Det er en opfølger til hans Oscar-nominerede BlacKkKlansman. Denne gang får vi et sjældent perspektiv fra fire afroamerikanske Vietnam-veteraner i de tidlige 1970'ere. De vender tilbage til den tidligere slagmark for at finde deres faldne befalingsmand (spillet i flashback af den afdøde Chadwick Boseman) og den enorme mængde guld, de begravede.

Spike Lee udforsker hvordan erfaringerne fra krigen har formet deres liv. Og det gør han med den energi, der kendetegner hans film.