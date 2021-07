De bedste serier på Amazon Prime Video

Amazon Prime Video halter stadig efter mastodonterne Netflix og HBO Nordic, men biblioteket vokser stødt med ganske fortrinlige originaltitler. Her kan du se værker som Good Omens og The Grand Tour eller nyere serier som Tales from the Loop og Utopia. Og til en pris på 45 kr. om måneden, kan de fleste være med.

I lande hvor man kan tegne et Amazon Prime abonnement, indgår denne streamingtjeneste i prisen - det er desværre ikke muligt i Danmark. Vi må tage til takke med kun at kunne tegne abonnement på Amazon Prime Video.

Bedste serier på Amazon Prime Video

Invincible

(Image credit: Amazon Studios)

Amazons animerede adaptation af Robert Kirkmans superheltetegneserier er ikke for sarte sjæle. Det er ikke en live-action optagelse som i The Boys, men Invincible er spækket med blod, vold og andet indhold, der bedste egner sig til voksne.

Invincible fortæller historien om Mark Grayson (Steven Yeun), der umiddelbart er en normal tiårig. Hans far er dog verdens mægtigste superhelt, Nolan (J.K. Simmons). Kort efter hans syttenårs fødselsdag udvikler Mark sine egne evner og begynder at blive oplært af hans far. Der går dog ikke længe, før Mark indser, at arven efter hans far ikke er, hvad det giver sig ud for at være.

Serien opbygges langsomt - med undtagelse af en bestemt scene i første episode, der chokerede folk, der ikke allerede havde læst tegneserien. Superhelteklicheer bliver undergravet og følelsesladede scener og et interessant figurgalleri bidrager til at fastholde seerens opmærksomhed, og ved fjerde episode burde du være hooked - så kan du glæde dig til sæson 2, der er på vej.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1

The Wilds

Bedste TV-serier på Amazon Prime – The Wilds (Image credit: Amazon Studios)

Den nyeste originale produktion fra streamingtjenesten har en enkelt præmis: hvad hvis William Goldings Lord of the Flies handlede om teenagepiger og ikke drenge? Efter et flystyrt i bedste Lost-stil, havner en gruppe teenagepiger på en øde ø. Serien har også et strejf af Mean Girls, og en del vil nok føle sig ramt.

Gruppens forskellige personligheder føre til nogle forudsete, men alligevel morsomme, sammenstød. The Wilds revolutionerer ikke de genrer, den låner fra, men har alligevel nogle spændende vinkler på vejen mod den afsluttende cliffhanger.

En sæson 2 er på vej.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1

Vikings

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Vikings (Image credit: Amazon)

Hvis du har brugt din tid på at rejse gennem det 9. århundredes Norge og England i Assassins Creed Valhalla, er Vikings kort sagt TV-versionen af det. Bland det med Game of Thrones og træk noget af den pompøse storhed fra, og så har du Vikings. Her får du seks sæsoner af denne blodige og vanedannende fortælling om de nordiske vikinger, hvor du kan følge en simpel bondeknold bliver forvandlet til en frygtløs kriger, der ransager det europæiske kontinent for skatte.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 6

Utopia

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Utopia (Image credit: Elizabeth Morris/Amazon Prime Video)

Denne serie var tidligere en lille kultklassiker på Channel 4, men har nu fået den store Amazon penge indsprøjtning. Mange fans havde muligvis foretrukket en tredje sæson fremfor denne storslåede Amerikanske genskabelse, men nu får den Gillian Flynn-skrevne (Gone Girl) Utopia i det mindste et større publikum.

John Cusack og Rainn Wilson (The Office) spiller hovedrollerne, og Utopia følger en gruppe unge, der støder på en mystisk grafisk novelle hvis plot omhandler en konspiration, der ender med at udspille sig i virkeligheden. Kort efter befinder de sig selv i midten af en mørk og dyb statsorganisation, og rigeligt med vold og action følger.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1

Tales from the Loop

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Tales from the Loop (Image credit: Jan Thijs/Amazon Studios)

Serien er inspireret af Simon Stålenhags ekstraordinære malerier og følger en by, der bor på toppen af 'The Loop', hvor en mystisk maskine kan materialisere det umulige. Det er en tankevækkende sci-fi-antologi, hvor vi i første sæson bliver introduceret for byens indbyggere, for gradvist at give en fornemmelse af livet i dette sære miljø.

Serien har en anderledes tilgang til genren, og det er virkelig den slags håbefulde fjernsyn, vi har brug for lige nu.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1

The Office

Bedste TV-serier på Amazon Prime – The Office (Image credit: Deedle-Dee Productions / Reveille Productions / Universal Television)

Den amerikanske version af The Office er betydeligt anderledes end sin britiske navnebror. Den er mindre dramatisk og mindre realistisk end den britiske serie og hele 187 episoder lang. Steve Carrell er den store stjerne, og virkelig sjov under hele serien, men han bliver flankeret af et memorabelt galleri af bi karakterer, der alle klæder hinanden godt. The Office er en af den slags serier, hvor du bare kan smide den på i baggrunden, og før du har set dig om, har du pløjet gennem 10 episoder. Den holder stadig, selvom den efterhånden er mere end et årti gammel.

De senere sæsoner falder en smule i kvalitet, særligt efter Carrell forlader serien, men det er værd at så for den storslåede finale.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 9

Homecoming

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Homecoming (Image credit: Amazon Studios)

Julia Roberts indtager hovedrollen i første sæson af denne thriller, der er baseret på podcasten af samme navn. Serien foregår i et mystisk kompleks kaldet Homecoming, hvor soldater modtager terapi, og har ikke nogle store twists, men er derimod spækket med dyb karakterudvikling mellem læger Heidi Bergman (Roberts) og patienten Walter Cruz (Stephan James). Homecoming er lavet af Sam Esmail, skaberen af Mr. Robot, og har den samme uforudsigelige stil.

En anden, kortere sæson med Janelle Monáe er også ude nu. Hver episode er kun 30 minutter lang, så du ville nemt kunne se det hele på en enkelt weekend.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 2

Futurama

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Futurama (Image credit: Fox)

Futuruma er åbenbart ikke børnevenlig nok til Disney+, men du kan se Matt Groenings serie på Amazon Prime, der er en af de bedste animerede serier skabt til voksne.

Eller, det gælder i hvert fald for de første fem sæsoner. Efter serien kom tilbage med en række film og fire nye sæsoner på Comedy Central, genfandt den aldrig helt fordums storhedstid fra de tidlige 00'ere. De første fem sæsoner er dog en klar konkurrent til The Simpsons og udgør en åndelig forgænger for Rick & Morty.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 10

Star Trek: Picard

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Star Trek: Picard (Image credit: CBS/Amazon Prime Video)

Det har et skiftende niveau, men den seneste Star Trek serie er en interessant repræsentation af det univers, Jean-Luc Picard befinder sig i, når han ikke arbejder på Starfleet og konflikten med det, det er ved at blive til. Det er dog mere en bare en dyr omgang fan service for TNG fans - her er nemlig tale om en episk sci-fi-serie, der løst handler om arven fra Data, der døde tilbage i Star Trek: Nemesis.

Picard har tid tider et underligt tempo og bruger lidt for meget tid på overflødige fortællinger. Ikke alle de nye karakterer er lige vellykkede, men akkurat som med Discovery er denne serie værd at se for både entusiaster og nytilkommere.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1

Hunters

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Hunters (Image credit: Amazon Prime Video)

Hunters er en af de store originalserier fra Amazon Prime og bruger Al Pacinos første store TV-serierolle som lokkemiddel. Serien handler om en dedikeret gruppe nazi-jægere der er på jagt efter konspiratorer, der planlægger at etablere et fjerde rige i USA. Det er en lidt speciel serie, der kan veksle mellem dystre skildringer af tilintetgørelse og Tarantino-agtig vold, men den er bestemt værd at se.

Vi er ikke sikre på, om der kommer en sæson 2 af Hunters, men slutningen kan virkelig få en til at spekulere på, hvilken retning serien kan tage efter den første sæson.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1

The Expanse

Bedste TV-serier på Amazon Prime – The Expanse (Image credit: Amazon Prime)

The Expanse er muligvis den bedste science-fiction serie siden Battlestar Galactica og er baseret på bøgerne af James S. A. Corey - pseudonymet brugt af forfatterne Daniel Abraham og Ty Franck.

Serien foregår i en fremtid, hvor menneskeheden har koloniseret det meste af solsystemet, men der er store splittelser mellem beboerne af Jorden, Mars og 'Belters', der bor på rumstationer uden for asteroidebæltet. Den er fyldt med politik, hjerteskærende emotionelle historier og nogle af de bedste scener af det ydre rum, vi har set. Hvis du er fan af sci-fi, vil du elske det her.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 4

The Tick

Bedste TV-serier på Amazon Prime – The Tick (Image credit: Amazon Prime Video)

Vi er vilde med, når det bliver lavet et mørkt take på superheltegenren, og her leverer The Tick virkelig. Serien handler om en revisor med psykiske problemer, der er en superhelt - eller hvad? Det hele kan jo foregå inde i hans hoved. Peter Serafinowicz har rollen som Tick, og på trods af den lidt dystre præmis, er det en godt udfør og surrealistisk komedie, der er værd at se.

Sæson af The Tick var den sidste sæson - i hvert fald på Amazon Prime.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 2

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Good Omens (Image credit: Amazon)

Good Omens

Good Omens kom ud af ingenting og fejede benene væk under os. Serien er baseret på bogen af Terry Pratchett og Neil Gaiman. Det er en skør men dog hjertevarm fortælling om det gode og det onde, venskab, dæmoner, engle og en fremtidsskuende heks. Det skader heller ikke, at serien af temmelig britisk (på en god måde) og har en række dygtige skuespillere.

Serien kan ses på en enkelt weekend, eller endog en enkelt aften, hvis du ikke kan udstå tanken om at udskyde afslutningen med nattesøvn.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1

Bedste TV-serier på Amazon Prime – The Boys (Image credit: Amazon)

The Boys

Amazon Prime Video giver virkelig nogle nye bud på superheltegenren og forsøger måske endda at gøre lidt grin med den. The Boys er endnu et eksempel på en utraditionel vinkel på genren. Hvad ville du for eksempel gøre, hvis verdens mest populære superhelt uheldigvis løb direkte gennem din kæreste, så du stod tilbage med kun hendes hænder?

Serien svinger mellem mørke, blodige scener og let tant og fjas. Det er et fascinerende tankeeksperiment, der her bliver afbilledet. For hvordan havde det egentlig set ud, hvis superhelte fandtes? Havde de været klodens største kendisser? Sandsynligvis. Var nogen af dem blevet forblændet af grådighed og magtbegær? Uden tvivl.

Sæson 3 er på vej, så det er bare med at komme i gang.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 2

The Grand Tour

Bedste TV-serier på Amazon Prime – The Grand Tour (Image credit: Amazon Prime Video)

The Grand Tour minder, ikke overraskende, meget om Top Gear. Amazon har lavet stort ståhej over at have fået Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May med i folden.

Hvis du kan lide at se midaldrende mænd brænde gummi af i midten af en ørken, som taget direkte ud af en scene af Max Max: Fury Road, så er den her serie noget for dig.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 4

Bedste TV-serier på Amazon Prime – American Gods

American Gods

Denne serie er baseret på den anerkendte roman af Neil Gaiman og bragt til skærmen af Hollywood kendingen Bryan Fuller. Serien er en eksistentiel undersøgelse af, hvordan det ville tage sig ud, hvis guderne gik blandt os hernede på jorden. Rickie Whittle og Ian McShane spiller hovedrollerne, og er serien er både kontroversiel, bizar og skør. Det tager lidt tid, før man helt fanger, hvad der foregår, men det er uden tvivl god underholdning, der nok skal fange.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 2

Last Man On Earth

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Last Man On Earth (Image credit: Amazon Prime Video)

Det er ikke mange, der kan finde noget sjovt ved en postapokalyptisk historie, men med The Last Man On Earth har Will Forte lykkedes med akkurat det. Han skriver og spiller selv i denne komedie, hvor han er den eneste overlevende på jorden, efter en virus har dræbt alle andre. Skuespillet er strålende med blandt andre Jan Jones og Kristen Wiig i rollerne.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 4

Bedste TV-serier på Amazon Prime – The Marvelous Mrs. Maisel (Image credit: Amazon)

The Marvelous Mrs. Maisel

The Marvelous Mrs. Maisel er historien om den jødiske husmor Miriam Maisel, der i 1950'erne drikker sig fuld efter sin mands utroskab og ender på scenen under et tilfældigt stand-up-show. Til alles begejstring klarer Mrs. Maisel det fortrinligt på scenen. I en tid hvor kvinder ikke blev opfordret til at være morsomme offentligt, får hun blod på tanden og undersøger sit talent yderligere - på trods af det mandsdominerede stand-up-miljø.

Sæsoner på Prime Video: 3

Parks and Recreation

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Parks and Recreation (Image credit: Parks & Recreation / NBC)

Parks and Rec er en fantastisk serie. Oprindeligt blev den betragtet som en slags spinoff af The Office, fordi den bruger den samme kameraføring og de lange, tavse pauser. Serien er dog siden gået hen og blevet et stort komediefænomen, der udspiller sig over 7 fantastiske sæsoner. Manuskriptet er strålende, men figurerne skaber virkelig serien, hvor den fortrinlige Amy Poehler fører an, men også Aziz Ansaris kejtede figur er værd at fremhæve.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 7

The Americans

Bedste TV-serier på Amazon Prime – The Americans (Image credit: FX/Amazon Prime Video)

Serien fik en lidt hård modtagelse efter debutten på fjernsynet, men nu har The Americans fundet et trygt og sikkert hjem på Amazon Prime Video. Her får du en spændende krimi-thriller, hvor man følger et par KGB-agenter, der lader som om, de er amerikanske borgere. Serien udspiller sig under Ronald Reagans periode som præsident, og svinger til tider mellem det sublime og det latterlige - måske forventeligt om en serie, der på mange måder har dualitet som sit primære emne.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 6

Mr Robot

Bedste TV-serier på Amazon Prime – Mr Robot (Image credit: USA Network)

Den første sæson af Mr Robot var tilgængelig i USA, før den kom til Europa, men populariteten havde allerede krydset Atlanterhavet. Derfor var der en stor budkrig fra de forskellige streamingtjenester, som Amazon i sidste ende vandt.

Serien handler om hackeren Elliot (der spilles af suveræne Rami Malek). Mr Robot er som Fight Club for 'Tor-generationen', og løfter sløret for en verden, hvor det ikke blot er et hæderstegn, hvilken Linux-kerne du bruger, men en livsstil.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 4

All or Nothing: Manchester City

Bedste TV-serier på Amazon Prime – All or Nothing (Image credit: Amazon Prime)

Denne dokumentar har vores største anbefaling. Her følger man Manchester City bag kulisserne i sæsonen 2017-18 - sæsonen hvor de vandt Premier League med flest point nogensinde før. Serien indeholder alle typer eksklusivt materiale; fra samtaler i garderoben med træneren Pep Guardiola til indblik i spillernes liv på og udenfor banen.

Sæsoner på Amazon Prime Video: 1