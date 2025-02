iPhone SE 4 bliver snart lanceret ifølge lækkede billeder af covers

En anerkendt kilde hævder, at iPhone SE 4 vil blive annonceret i denne uge

Cover-producenten Spigen kom ved et uheld til at sende billeder af et iPhone SE 4-cover ud på forhånd

Billederne viste flere designelementer, herunder en flap og et enkelt kamera på bagsiden

Det ser ud til, at lanceringen af iPhone SE 4 er nært forestående, da måneders rygter nu efterfølges af rapporter om, at enheden kan blive lanceret så tidligt som i denne uge.

Det klareste tegn på dette kommer fra den kendte Apple-lækker Mark Gurman, som på X og i sit Bloomberg-nyhedsbrev hævder, at den nye Apple-telefon »kommer i denne uge«. Tidligere har Gurman sagt, at iPhone SE 4 kunne komme tidligt i år, men den seneste udtalelse er mere konkret.

Det er dog værd at bemærke, at Apple ikke har annonceret nogen begivenhed i denne uge, så hvis iPhone SE 4 faktisk lanceres, vil det sandsynligvis ske via en pressemeddelelse snarere end en stor lanceringsevent.

Som altid skal sådanne oplysninger tages med et gran salt, men Gurman plejer at have ret, når det gælder Apple-lækager. Derudover er der andre indikationer på, at iPhone SE 4 kan være på vej. Den seneste kommer i form af lækkede billeder af covers fra Spigen.

Virksomheden har siden fjernet billederne, men ikke før det lykkedes NotebookCheck at gemme kopier, hvor du kan se de ene af dem herunder.

(Image credit: Spigen / NotebookCheck)

Et tidligt, men sandsynligvis korrekt billede

Det faktum, at Spigen offentliggjorde disse billeder - selv om det var for tidligt - er et klart tegn på, at iPhone SE 4 sandsynligvis vil blive lanceret meget snart. Som en stor producent af mobiltilbehør har Spigen sandsynligvis adgang til officielle oplysninger, hvilket gør det sandsynligt, at detaljerne på billederne også er korrekte.

Der er dog ikke noget nyt her, som vi ikke allerede har set i tidligere lækager. iPhone SE 4 vises med et enkelt kamera på bagsiden, afrundede hjørner, flade kanter og en klap, hvilket betyder, at Face ID sandsynligvis vil erstatte Touch ID for første gang i en SE-model.

Det ser også ud til, at telefonen får en Action Button i stedet for en slider, men selv dette har der været rygter om før, så det kommer ikke som nogen overraskelse.

Hvis iPhone SE 4 virkelig lanceres i denne uge, får vi snart alle de officielle detaljer. Hold øje med TechRadar for de seneste opdateringer.