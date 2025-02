Nye rygter om M4 MacBook Air peger på en snarlig lancering – men forvent ikke store ændringer

En kilde har tilsyneladende afsløret den næste MacBook Airs chip-ID

Dette ID svarer til Apples M4-chip

M4 MacBook Air forventes at blive lanceret om et par uger

Flere tegn tyder på, at en ny MacBook Air med Apples M4-chip snart kan blive præsenteret, og en ny lækage giver yderligere bevis for dette.

Ifølge MacRumors har en anonym kilde på X for nylig delt en modelkode for den kommende MacBook Air. Apple bruger disse koder til at identificere sine enheder og komponenter. Kilden hævder, at både 13-tommer og 15-tommer versionerne af MacBook Air vil være udstyret med chippen T8132, som ifølge MacRumors svarer til M4-processoren.

MacRumors har dog ikke afsløret kilden, hvilket gør oplysningerne svære at verificere. Alligevel har der de seneste uger været en strøm af rygter om MacBook Air, og flere kilder peger på, at en lancering er nært forestående.

Apple har tradition for at lancere nye produkter i marts eller april, så det virker sandsynligt, at vi snart vil se en ny M4 MacBook Air.

Inden forventningerne bliver for høje, er det værd at bemærke, at opdateringen ikke ser ud til at blive revolutionerende. Den nye model vil få M4-chippen, men derudover er der ikke udsigt til store ændringer.

Baseret på, hvad vi har set i de seneste MacBook Pro-modeller, vil M4-chippen sandsynligvis give en moderat ydelsesforbedring snarere end en markant opgradering.

Apple forventes at beholde samme design som M3 MacBook Air, hvilket betyder flade kanter og en slank profil. Funktioner som ProMotion med dynamisk opdateringsfrekvens og nano-texturglas til at reducere genskin forbliver formentlig eksklusive for MacBook Pro.

Der kan dog være mindre forbedringer såsom øget hukommelsesbåndbredde, der potentielt kan gøre det muligt at tilslutte to eksterne skærme uden at skulle lukke låget. En mere effektiv Neural Engine kan også give bedre AI-ydelse i visse arbejdsprocesser.

Skal du vente?

Hvis du overvejer at købe en ny MacBook Air, kan det være værd at vente lidt endnu. Hvis rygterne holder stik, kan M4-modellen blive lanceret inden for de næste par uger.