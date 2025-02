Sonys nye flagskibshovedtelefoner nærmer sig lancering – her er, hvornår de kan blive lanceret

Sony ser ud til at være på vej med nye hovedtelefoner – sandsynligvis Sony WH-1000XM6 – ifølge to nyligt opdagede produktregistreringer hos de amerikanske og singaporeanske myndigheder, henholdsvis FCC og IMDA.

Selvom enheden ikke eksplicit er navngivet som XM6 i registreringerne, men i stedet har fået betegnelsen YY2984, ligner den en opdateret version af Sony WH-1000XM5. De få tilgængelige oplysninger tyder på, at der er tale om en ny model i Sonys flagskibsserie af støjreducerende hovedtelefoner.

Der er dog begrænset information, da fortrolighedsaftaler forhindrer myndighederne i at offentliggøre andet end de mest basale specifikationer og skematiske tegninger af de kommende produkter. Det betyder, at vi endnu mangler mange detaljer og formentlig først får det fulde billede, når Sony selv præsenterer hovedtelefonerne officielt.

På trods af de sparsomme oplysninger kan vi dog allerede nu begynde at danne os et indtryk af, hvad XM6 kan tilbyde – og hvornår vi kan forvente at se dem.

Hvad ved vi om Sonys hovedtelefoner?

1. En lancering kan være nært forestående

Ingen af registreringerne afslører en præcis lanceringsdato, men de tyder på, at vi ikke skal vente længe, før vi kan teste hovedtelefonerne. FCC’s fortrolighedsaftale udløber i juli 2025, hvilket betyder, at flere detaljerede oplysninger om produktet vil blive offentligt tilgængelige på det tidspunkt – og potentielt ødelægge Sonys lanceringsstrategi.

Derfor forventes det, at Sony vil præsentere de nye hovedtelefoner inden da, sandsynligvis i første halvdel af 2025. Tidligere modeller i WH-1000X-serien er typisk blevet lanceret flere måneder før sådanne fortrolighedsaftaler udløber, hvilket gør en lancering i april eller maj sandsynlig. Dog er det stadig for tidligt at fastslå en præcis dato.

2. Hurtig opladning og Bluetooth 5.3

Grundet fortroligheden er mange specifikationer stadig ukendte, men nogle detaljer er alligevel kommet frem. For det første ser det ud til, at hovedtelefonerne vil understøtte hurtig opladning, hvilket vi tidligere har set hos Sony. Registreringerne nævner en opladning med 9V udover den standard 5V-ladning, men der er ingen information om den præcise batterikapacitet, hvilket gør det svært at vurdere den forventede batteritid.

En anden opgradering er, at de nye hovedtelefoner vil få Bluetooth 5.3 – en forbedring i forhold til Bluetooth 5.2 i WH-1000XM5. Dette bør give en mere stabil og energieffektiv forbindelse. Nogle vil måske være skuffede over, at de ikke får den nyeste Bluetooth 5.4-standard, men det er værd at bemærke, at Bluetooth 5.4 primært er rettet mod industrielle og smarte IoT-enheder. De forbedringer, den tilbyder, ville altså ikke gøre en nævneværdig forskel for lyden i XM6.

3. Samme højttalerenheder som XM5

Det er endnu usikkert, men ifølge The Walkman Blog tyder diagrammerne for WH-1000XM6 på, at højttalerenhedernes størrelse er uændret fra forgængeren – det vil sige 30 mm.

I sammenligning med de 40 mm store drivere i WH-1000XM4 førte de mindre højttalere i XM5 til en mere detaljeret og præcis lyd. Hvis XM6 bevarer samme enheder som XM5, er det sandsynligt, at lydkvaliteten heller ikke vil ændre sig markant. Det behøver dog ikke at være en ulempe, for lyden i XM5 er virkelig fantastisk.

Sony har endnu ikke officielt bekræftet WH-1000XM6, men hvis registreringerne er en indikation, kan vi forvente en lancering inden for de næste måneder. Nu venter vi spændt på at se, hvilke nye funktioner Sony vil bringe til deres næste generation af støjreducerende hovedtelefoner.