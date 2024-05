Sonos lancerer sine første hovedtelefoner - Sonos Ace - med støjreduktion og Dolby Atmos

Sonos har annonceret deres første hovedtelefoner - Sonos Ace. Det er over-ear Bluetooth-hovedtelefoner med understøttelse af Snapdragon Sound og aptX Lossless, Dolby Atmos spatial audio, aktiv støjreduktion, USB-C lossless audio... Men uden understøttelse af Sonos' multirumssystem.

Vi havde egentlig forventet, at de første Sonos-hovedtelefoner ville få en funktion som Sonos Roam, hvor musikken automatisk skifter til Sonos Ace, når du tager højttaleren med ud ad huset, og automatisk skifter tilbage til dine Sonos-højttalere, når du kommer tilbage. Og at du ville kunne vælge dem som en Wi-Fi-musikkilde fra Sonos-appen - men det er ikke tilfældet. Til de fleste funktioner fungerer de ligesom de fleste af støjreducerende hovedtelefoner via Bluetooth, om end i den dyre ende. Men de har dog en helt ny og meget anderledes Sonos-funktion.

De har indbygget Wi-Fi, og Sonos' hovedtelefoner kan bruge det til at oprette forbindelse til en Sonos-soundbar og dermed afspille al dit tv's lyd fra den i hovedsporet rumlig lyd. Du kan udløse dette øjeblikkeligt med en knap på bagsiden, så du kan se tv lydløst, men i en virtuel hjemmebiograf for at undgå at forstyrre andre derhjemme. Denne funktion fungerer kun med Sonos Arc ved lanceringen, men vil komme til Sonos Beam, Sonos Beam Gen 2 og Sonos Ray i fremtiden.

De koster 3.699 kroner og er tilgængelige fra den 5. juni 2024. Den pris er selvfølgelig ret høj, men sætter dem på linje med Bose QuietComfort Ultra-hovedtelefoner eller AirPods Max - og det er dem, Sonos Ace virkelig er i direkte konkurrence med, baseret på deres fulde specifikationer og funktioner.

Pris og tilgængelighed

Sonos Ace koster 3.699 kroner og er tilgængelige fra den 5. juni 2024.

Høretelefonerne kommer i to klassiske Sonos-farver: Sort og hvid.

I klassisk Sonos-stil kan du vælge mellem sort eller off-white. (Image credit: Sonos)

Hvad byder Sonos Ace på?

Der er tale om over-ear Bluetooth-hovedtelefoner med 40 mm dynamiske drivere (monteret i vinkler for at sikre, at de er parallelle med dine ører) i nogle imponerende slanke ørekopper. Det er samme størrelse driver som den ældre generation af Sony WH-1000XM4, men ikke Sony WH-1000XM5, som har en mindre 30 mm driver i hver øresnegl.

Sonos Ace stikker langt mindre ud, når man har dem på, end mange af konkurrenterne, og de føles ekstremt godt lavet. Jeg har haft dem på under Sonos' demonstration, og de er generelt virkelig behagelige at have på. Med en vægt på 312 g er de ikke superlette (Sony XM5 vejer 250 g), men de er langt fra tunge for veludstyrede hovedtelefoner. Ørepuderne kan udskiftes, hvis de bliver slidte med tiden.

De leveres med et hårdt etui, der i er fremstillet af genbrugsmaterialer, og som også er imponerende slankt - de ligner potentielt gode rejsehovedtelefoner. Der er også en lille pose til dine kabler.

Alt, hvad der følger med i kassen til Sonos Ace. (Image credit: Sonos)

Til tilslutninger har du Bluetooth 5.4 med multipoint-parring til to enheder, plus Snapdragon Sound med aptX Lossless-understøttelse og USB-C til lossless-lyd (inklusive understøttelse af Apple Lossless-filer fra en iPhone/iPad/Mac, når den er kablet). Der er ingen 3,5 mm-port, men der er et USB-C-til-3,5 mm-kabel i æsken. Åh, og der er Wi-Fi, men det bruges kun til soundbar-forbindelsen.

De understøtter Dolby Atmos, og ikke kun når de er forbundet til en Sonos-soundbar - de afspiller rumlig Dolby Atmos-lyd fra enhver Bluetooth-enhed, der understøtter det, så det inkluderer iPhones. Og de kan afspille rumlig Dolby Atmos-lyd med hoved-tracking fra disse enheder ved hjælp af et Dolby-udviklet sporingssystem.

Sonos lover batterilevetid på op til 30 timer, når ANC er slået til. De kan oplades til tre timers brug med tre minutters opladning. Hvis det holder stik, er det en god udholdenhed med aktiv støjreduktion, og det vil placere dem blandt de bedste over-ear-hovedtelefoner, vi har testet med hensyn til batterilevetid.

De styres ved hjælp af en "Content Key"-knap/skyderkombination på højre ørekop - skub den op og ned for at ændre lydstyrken. Ved at klikke på den kan man afspille/pause/springe musik over. En anden knap sørger for at skifte fra Bluetooth til tv-lyd.

Du har ikke brug for Sonos-appen til at sætte dem op eller bruge dem - men du skal bruge ledsager-appen til opsætning af rumlig lyd med head tracking eller til at ændre EQ. Sonos lover også, at der kommer en "TrueCinema"-tilstand. Ifølge Sonos vil den rumlige lyd i tv-tilstand blive justeret, så den lyder mere som et hjemmebiografsystem i din stue, hvilket skal gøre det mere realistisk og fordybende, når du ser film. Den funktion kommer dog først senere.

Hvis du slutter Sonos Ace til din Sonos Arc, kan du få en stor tv-lydoplevelse uden at overtage rummets stemning. (Image credit: Sonos)

Hovedtelefonerne har en automatisk pausefunktion, når du tager dem af, men der er ikke angivet nogen Find My-understøttelse, hvilket er lidt en skam for et par hovedtelefoner, som du virkelig ikke vil miste.

Deres funktioner minder meget om både Bose QuietComfort Ultra Headphones og AirPods Max - men Sonos Ace understøtter nogle vigtige funktioner, som de andre ikke har: De har længere batterilevetid, bred aptX-understøttelse, tabsfri USB-C-forbindelse og ægte rumlig Dolby Atmos-lyd, som vi ville ønske, at Bose havde. De har de tabsfri Bluetooth- og USB-C-muligheder, den blidere pasform og Android-understøttelse, som vi ville ønske, at AirPods Max havde.

Selv om vi kun har prøvet dem kort tid, virkede lydkvaliteten bestemt til at være prisen værd, og støjreduktionen virkede solid, så vi må se, om de kan slå nogle af de andre topmodeller, som også leverer fremragende lyd.

Der er dog nogle skuffelser, især for Apple-brugere eller alle, der er gået virkelig dybt ind i Sonos-økosystemet. Der er ingen understøttelse af trådløs, tabsfri lyd fra iPhone - aptX understøttes ikke der. Hvis Sonos havde aktiveret hovedtelefonerne til at arbejde med sin Wi-Fi-streaming, kunne du få lossless fra Apple Music til dem på den måde.

Og hvis du har tilsluttet en pladespiller til dit Sonos-system (ved hjælp af en Sonos Amp eller Sonos Port eller ved at tilslutte en til Sonos Era 100, forventer du måske at kunne lytte til den via dine Sonos-hovedtelefoner ... men igen, uden understøttelse af Sonos' standard multiroom Wi-Fi-system, er det ikke muligt.

Sonos sagde, at de vil lytte til feedback fra kunderne om dette (selvom de allerede har fået en masse kundefeedback om deres seneste app-opdatering), og at det er muligt, at muligheden for at bruge Sonos Ace med deres multirumssystem kan komme i fremtiden - men det er ikke planlagt på nuværende tidspunkt.

Sonos Ace er ikke kun til Sonos-brugere. Rent designmæssigt er de fantastisk flotte, og de vil helt sikkert appellere til brugere, der går op i design og ikke kigger så meget på prisen. Vi kommer med en fuld anmeldelse, så snart vi kan.

Image 1 of 4 (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos) (Image credit: Sonos)